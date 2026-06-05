Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązane są osoby pełniące ważne funkcje publiczne, w tym posłowie i senatorowie. Co roku oświadczenie majątkowe składa również premier, robi to w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Na początku czerwca oświadczenie majątkowe Donalda Tuska zostało opublikowane na stronie internetowej Sejmu. Dotyczy stanu posiadania za rok 2025.

Premier Donald Tusk nie posiada na własność domu ani mieszkania

Jak wynika ze złożonego 26 marca 2026 r. oświadczenia majątkowego premiera za 2025 rok, szef rządu nie jest właścicielem żadnej nieruchomości, w tym domu ani mieszkania. Nie posiada na własność także gospodarstwa rolnego. W oświadczeniu majątkowym nie wymieniono żadnej działki.

Podobnie jak rok wcześniej, w oświadczeniu majątkowym premiera znalazł się ten sam model zegarka, którego wartość przekracza 10 tys. zł. To jedyny wymieniony składnik mienia ruchomego. Premier zadeklarował, że nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada też udziałów ani akcji w spółkach.

3 emerytury premiera: polska, belgijska, z Komisji Europejskiej

Na majątek premiera Donalda Tuska składają się nie tylko dieta parlamentarna czy wynagrodzenie z Kancelarii Premiera. Donald Tusk ma 69 lat, osiągnął więc powszechny wiek emerytalny, przysługuje mu emerytura z ZUS. W 2025 roku na jego konto wpłynęło ponad 144 tys. zł, średnio miesięcznie to ponad 12 tys. zł.

Oprócz polskiej emerytury premier pobiera również emeryturę belgijską oraz emeryturę z Komisji Europejskiej. Ich kwoty zostały podane w euro:

emerytura belgijska: 2,5 tys. euro,

emerytura z Komisji Europejskiej: prawie 71,3 tys. euro.

Oświadczenie premiera Donalda Tuska za 2025 rok: oszczędności, polisy, wynagrodzenie

Pozycja Wartość Łączna wartość oszczędności i dochodów ok. 2,08 mln zł Łączna wartość dochodów uzyskanych w 2025 roku ok. 815 tys. zł Oszczędności w euro 282 642 euro Oszczędności w złotych 49 568,36 zł Emerytura z ZUS 144 423,77 zł Emerytura z Belgii 2 504,50 euro Emerytura z KE 71 282,78 euro Wynagrodzenie z KPRM 294 977,52 zł Dieta parlamentarna 47 603,76 zł Odsetki od oszczędności 181 euro Polisy na życie i dożycie 140 tys. zł (2x70 tys. zł) Prawa autorskie 11 625,33 zł Zegarek powyżej 10 tys. zł Nieruchomości brak Samochód brak Kredyty i pożyczki brak

Tu można znaleźć pełne oświadczenie majątkowe premiera Donalda Tuska za 2025 rok.