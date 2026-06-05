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Donald Tusk pobiera aż 3 emerytury, za to nie posiada żadnych nieruchomości. Jest nowe oświadczenie majątkowe premiera

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 18:00
Donald Tusk
Donald Tusk/Shutterstock
Na stronie internetowej Sejmu pojawiło się nowe oświadczenie majątkowe premiera Donalda Tuska za 2025 rok. Jak wynika z przedłożonego dokumentu, Donald Tusk pobiera aż trzy emerytury: z Komisji Europejskiej, polską oraz belgijską, za to nie posiada na własność żadnej nieruchomości. Ile oszczędności ma premier? Kwoty mogą zaskoczyć

Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązane są osoby pełniące ważne funkcje publiczne, w tym posłowie i senatorowie. Co roku oświadczenie majątkowe składa również premier, robi to w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Na początku czerwca oświadczenie majątkowe Donalda Tuska zostało opublikowane na stronie internetowej Sejmu. Dotyczy stanu posiadania za rok 2025.

Premier Donald Tusk nie posiada na własność domu ani mieszkania

Jak wynika ze złożonego 26 marca 2026 r. oświadczenia majątkowego premiera za 2025 rok, szef rządu nie jest właścicielem żadnej nieruchomości, w tym domu ani mieszkania. Nie posiada na własność także gospodarstwa rolnego. W oświadczeniu majątkowym nie wymieniono żadnej działki.

Podobnie jak rok wcześniej, w oświadczeniu majątkowym premiera znalazł się ten sam model zegarka, którego wartość przekracza 10 tys. zł. To jedyny wymieniony składnik mienia ruchomego. Premier zadeklarował, że nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada też udziałów ani akcji w spółkach.

3 emerytury premiera: polska, belgijska, z Komisji Europejskiej

Na majątek premiera Donalda Tuska składają się nie tylko dieta parlamentarna czy wynagrodzenie z Kancelarii Premiera. Donald Tusk ma 69 lat, osiągnął więc powszechny wiek emerytalny, przysługuje mu emerytura z ZUS. W 2025 roku na jego konto wpłynęło ponad 144 tys. zł, średnio miesięcznie to ponad 12 tys. zł.

Oprócz polskiej emerytury premier pobiera również emeryturę belgijską oraz emeryturę z Komisji Europejskiej. Ich kwoty zostały podane w euro:

  • emerytura belgijska: 2,5 tys. euro,
  • emerytura z Komisji Europejskiej: prawie 71,3 tys. euro.

Oświadczenie premiera Donalda Tuska za 2025 rok: oszczędności, polisy, wynagrodzenie

Pozycja

Wartość

Łączna wartość oszczędności i dochodów

ok. 2,08 mln zł

Łączna wartość dochodów uzyskanych w 2025 roku

ok. 815 tys. zł

Oszczędności w euro

282 642 euro

Oszczędności w złotych

49 568,36 zł

Emerytura z ZUS

144 423,77 zł

Emerytura z Belgii

2 504,50 euro

Emerytura z KE

71 282,78 euro

Wynagrodzenie z KPRM

294 977,52 zł

Dieta parlamentarna

47 603,76 zł

Odsetki od oszczędności

181 euro

Polisy na życie i dożycie

140 tys. zł (2x70 tys. zł)

Prawa autorskie

11 625,33 zł

Zegarek

powyżej 10 tys. zł

Nieruchomości

brak

Samochód

brak

Kredyty i pożyczki

brak

Tu można znaleźć pełne oświadczenie majątkowe premiera Donalda Tuska za 2025 rok.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: Donald Tuskpremieroświadczenie majątkowe
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