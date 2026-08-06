Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS)
W 2011 roku powołane zostało z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny, które cztery lata później zaczęło działać pod nazwą Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Obecnie stowarzyszenie zrzesza 61 miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego zamieszkałego przez 1,6 mln mieszkańców. Z jego inicjatywy uchwalono ustawę o związku metropolitalnym w województwie pomorski. To dopiero pierwszy krok w kierunku stworzenia tej struktury samorządowej.
Przekształcenia stowarzyszenia w związek metropolitarny
Na walnym zebraniu członków Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) planowanym na 18 sierpnia br. na Uniwersytecie Gdańskim ma zostać podjęta uchwała przekształcająca obecne stowarzyszenie w związek metropolitarny.
Kolejny krok to wyrażenie zgody na przystąpienie do związku rad wszystkich samorządów OMGGS co musi nastąpić przed 24 września 2026 roku. W tym dniu odbędzie się sesja Rady Miasta Gdańska, na której ma zostać podjęta uchwała o utworzeniu związku metropolitalnego.
Dalsze działania wynikające z ustawy o związku metropolitarnym w województwie pomorskim
Następnie Rada Miasta Gdańska za pośrednictwem wojewody pomorskiego zwróci się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wniosek formalnym o utworzenie związku metropolitarnego. Kolejny krok to wniosek tego ministra o wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia ustanawiającego pomorski związek metropolitarny - jego nazwę i siedzibę władz oraz obszar - od 1 stycznia 2027 roku.
Przed złożeniem wniosku przez Radę Miasta Gdańska odbędą się konsultacje z mieszkańcami poszczególnych gmin w sprawie utworzenia związku metropolitarnego i wejścia w jego skład. Ich wyniki należy dołączyć do wniosku.
Członkowie Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS)
- miasta: Gdańsk, Gdynia, Gniew, Hel, Jastarnia, Kartuzy, Krynica Morska, Lębork, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Pelplin, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Skaryszewy, Sopot, Sztum, Tczew, Wejherowo, Władysławowo, Żukowo
- powiaty: gdański, kartuski, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, sztumski, tczewski, wejherowski
- gminy: Cedry Wielkie, Chmielno, Gniewino, Kolbudy, Kosakowo, Lichnowy, Linia, Liniewo, Luzino, Łęczyce, Miłoradz, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Puck, Sierakowice, Somonino, Stegna, Stężyca, Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, Szemud, Sztutowo, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo
Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.