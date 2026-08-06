Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS)

W 2011 roku powołane zostało z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny, które cztery lata później zaczęło działać pod nazwą Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Obecnie stowarzyszenie zrzesza 61 miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego zamieszkałego przez 1,6 mln mieszkańców. Z jego inicjatywy uchwalono ustawę o związku metropolitalnym w województwie pomorski. To dopiero pierwszy krok w kierunku stworzenia tej struktury samorządowej.

Przekształcenia stowarzyszenia w związek metropolitarny

Na walnym zebraniu członków Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) planowanym na 18 sierpnia br. na Uniwersytecie Gdańskim ma zostać podjęta uchwała przekształcająca obecne stowarzyszenie w związek metropolitarny.

Kolejny krok to wyrażenie zgody na przystąpienie do związku rad wszystkich samorządów OMGGS co musi nastąpić przed 24 września 2026 roku. W tym dniu odbędzie się sesja Rady Miasta Gdańska, na której ma zostać podjęta uchwała o utworzeniu związku metropolitalnego.

Dalsze działania wynikające z ustawy o związku metropolitarnym w województwie pomorskim

Następnie Rada Miasta Gdańska za pośrednictwem wojewody pomorskiego zwróci się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wniosek formalnym o utworzenie związku metropolitarnego. Kolejny krok to wniosek tego ministra o wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia ustanawiającego pomorski związek metropolitarny - jego nazwę i siedzibę władz oraz obszar - od 1 stycznia 2027 roku.

Przed złożeniem wniosku przez Radę Miasta Gdańska odbędą się konsultacje z mieszkańcami poszczególnych gmin w sprawie utworzenia związku metropolitarnego i wejścia w jego skład. Ich wyniki należy dołączyć do wniosku.

Członkowie Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS)