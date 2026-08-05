Forsal logo

Zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy nie nadążają z nową ofertą

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:48
Zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy nie nadążają z nową ofertą
Zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy nie nadążają z nową ofertą/Shutterstock
Dane za pierwsze siedem miesięcy br. pokazują, że sprzedaż mieszkań o 15 proc. przewyższała nową podaż - wynika z raportu Otodom. To radykalna zmiana wobec ubiegłego roku, kiedy deweloperzy wprowadzili na rynek o 33 proc. więcej lokali niż zdołali sprzedać.

Sprzedaż mieszkań rośnie

Jak wynika z raportu, w lipcu firmy deweloperskie działające na siedmiu głównych rynkach - w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, we Wrocławiu, w Poznaniu, Łodzi i Katowicach - sprzedały ponad 4,4 tys. mieszkań. W porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku oznacza to wzrost wolumenu transakcji o niemal 12 proc. Jednocześnie nowa podaż uległa znacznemu ograniczeniu. Deweloperzy wprowadzili na rynek 3 tys. lokali, co stanowi drugi najniższy wynik w 2026 roku. Słabszy miesiąc odnotowano jedynie w lutym, kiedy na rynek trafiło około 1,5 tys. nowych mieszkań. W konsekwencji całkowita oferta na koniec lipca skurczyła się do ok. 59 tys. lokali, przełamując trwający od trzech miesięcy trend wzrostowy.

W ocenie ekspertów, wysokiego tempa absorpcji oferty należy upatrywać w utrzymującej się wysokiej aktywności na rynku hipotecznym oraz wyjątkowo dużym zainteresowaniem zakupem mieszkania, co potwierdza liczba odpowiedzi na ogłoszenia o sprzedaży na rynku wtórnym. W lipcu Otodom odnotował ponad 100 tysięcy takich aktywności.

Lipiec wymknął się schematom

„Sytuacja rynkowa, którą obserwowaliśmy w lipcu to wymykający się schematom przypadek wyhamowania podaży w odpowiedzi na stabilny i wysoki popyt. Deweloperzy wprowadzili na rynek nieco ponad 3 tysiące mieszkań przy sprzedaży przekraczającej 4,4 tysiąca lokali. Różnica ta w skali pierwszych siedmiu miesięcy roku wynosi 15 proc. na korzyść sprzedaży” - oceniła Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom.

Zwróciła uwagę, że porównanie z ubiegłorocznym wynikiem, kiedy podaż przewyższała sprzedaż o 33 proc., pokazuje wyraźną zmianę. „Firmy deweloperskie w reakcji na wysoki poziom oferty, który utrzymuje się od 2025 roku, ograniczają nową podaż. Warto jednak zwrócić uwagę, że wprowadzane na rynek w ostatnich miesiącach lokale są wyraźnie droższe od średniej rynkowej. Wysoki wolumen rezerwacji wskazuje z jednej strony na obawy nabywców, że ceny nadal będą rosły, z drugiej świadczy o rosnącej gotowości do zakupu” - wskazała.

Różnice między poszczególnymi rynkami lokalnymi

Eksperci zaznaczyli, że uśrednione dane krajowe nie oddają skali różnic między poszczególnymi rynkami lokalnymi. Trójmiasto zanotowało najlepszy miesięczny wynik sprzedażowy od trzech lat, przekraczając poziom 700 sprzedanych mieszkań. Poprzednio tak wysoki wynik notowano tam w 2023 roku podczas funkcjonowania programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jednocześnie w lipcu firmy deweloperskie wprowadziły na rynek trójmiejski lokale najtańsze od początku roku, ze średnią ceną 14,1 tys. zł/mkw. Podobna sytuacja ma miejsce we Wrocławiu, gdzie odnotowano najlepszą sprzedaż w tym roku (ponad 800 mieszkań) przy skrajnie niskim napływie nowych lokali (120 wprowadzeń). Doprowadziło to do spadku wrocławskiej oferty do 7,6 tys. mieszkań.

„Z kolei w Warszawie deweloperzy wprowadzali na rynek mieszkania większe (średnio 57 mkw) niż w drugim kwartale (51 mkw), dbając przy tym o atrakcyjność cenową. W efekcie drugi miesiąc z rzędu nowa warszawska podaż charakteryzowała się średnią ceną 18,7 tys. zł/mkw., czyli wartością poniżej średniej rynkowej dla stolicy wynoszącej 20 tys zł/mkw” - wskazano w raporcie.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDuża inwestycja na S1 coraz bliżej. Ten odcinek na Śląsku przejdzie gruntowną przebudowę »
Tematy: nieruchomościceny mieszkańrynek mieszkaniowyanaliza
Powiązane
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen [ANALIZA]
Jest alternatywa na zakup mieszkania w dobrej cenie. Instytucje państwowe, jak PKP czy AMW, chętnie wystawiają nieruchomości mieszkaniowe na przetarg.
Rynek wtórny nieruchomości. Mieszkania od PKP, wojska i instytucji okazują się ciekawą i nieoczywistą propozycją zakupu mieszkania
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Nie przegap
Myśliwiec Su-57
Rosjanie mogą tylko zgrzytać zębami. Stracili największego klienta na myśliwce Su-57
Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce
Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce
Elektrownia w Kozienicach walczy z upałami
Upał uderza w elektrownie w Polsce. Trzeba je wyłączać, bo brakuje wody
Płonący Kijów i odpalenie rakiety KN-24
Zgotują piekło Kijowowi. Korea Północna wysyła całą jednostkę rakietową do Rosji
pies, schronisko dla psów, adopcja psa ze schroniska
Po adopcji psa gmina wypłaca 1500 zł na konto. Program już działa
Duża inwestycja na S1 coraz bliżej. Ten odcinek na Śląsku przejdzie gruntowną przebudowę
Duża inwestycja na S1 coraz bliżej. Ten odcinek na Śląsku przejdzie gruntowną przebudowę
Skuteczna komunikacja cyfrowa w rodzinie to dobrze ustalone zasady i kanały. Tak by wnuki był w stanie cyfrowo nawiązać kontakt z dziadkami.
Komunikacja w rodzinie. Jak stworzyć standard, by efektywnie komunikować się cyfrowo między pokoleniami w rodzinie
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Polecamy
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Polska wydaje więcej na emerytury niż na zdrowie i edukację. Nowy raport alarmuje
Polska wydaje więcej na emerytury niż na zdrowie i edukację. Nowy raport alarmuje
Zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy nie nadążają z nową ofertą
Zwrot na rynku mieszkań. Deweloperzy nie nadążają z nową ofertą
Trzeci dzień spadków cen ropy. Rynki reagują na możliwy przełom w Zatoce Perskiej
Trzeci dzień spadków cen ropy. Rynki reagują na możliwy przełom w Zatoce Perskiej
MiCA zmienia rynek kryptowalut. Banki wchodzą do gry, a tysiące firm znikają z rynku [Obiektywnie o Biznesie] Szymon Glonek
MiCA zmienia rynek kryptowalut. Banki wchodzą do gry, a tysiące firm znikają z rynku [Obiektywnie o Biznesie]
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen
Mieszkania znów drożeją. Eksperci wskazali, co napędza wzrost cen [ANALIZA]
Niemieckie wojsko
Niemcy szykują się na wojnę? Rząd po cichu układa plany na obowiązkowy pobór
Kraj
pies, schronisko dla psów, adopcja psa ze schroniska
Po adopcji psa gmina wypłaca 1500 zł na konto. Program już działa
Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce
Hit polskiej zbrojeniówki. Kraje NATO ustawiają się w kolejce
mandat, rolnik, mieszkańcy, wykroczenie, Wieś
Mandat za koszenie kombajnem nocą. Jeżeli mieszkańcy wezwą policję, ta musi zareagować
Wojsko szuka ochotników. Możesz zarobić 6 tys. zł w 27 dni
Wojsko szuka ochotników. Możesz zarobić 6 tys. zł w 27 dni
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Ogromny transport czołgów na Ukrainę. Polska zawstydziła mocarstwa
Andrzej Morozowski
Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski. Przykre wydarzenie skomentował Donald Tusk
Epidemia
Czy wirus Ebola dotrze do Polski? GIS zaleca śledzenie komunikatów MSZ
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Świat
Myśliwiec Su-57
Rosjanie mogą tylko zgrzytać zębami. Stracili największego klienta na myśliwce Su-57
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Rosyjska operacja w Niemczech udaremniona. Celem był producent dronów
Płonący Kijów i odpalenie rakiety KN-24
Zgotują piekło Kijowowi. Korea Północna wysyła całą jednostkę rakietową do Rosji
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Trump: Iran otworzy cieśninę Ormuz albo zostanie „bardzo mocno uderzony”
Niemieckie wojsko
Niemcy szykują się na wojnę? Rząd po cichu układa plany na obowiązkowy pobór
Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski w 2024 r.
Ukraina gra z UE w "bullshit bingo". Bierze miliardy i odwleka reformy
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Wołodymyr Zełenski zaskoczył prognozą. Mówi o końcu wojny
Myśliwiec F-35
Problemy z F-35 przelały czarę goryczy. USA szukają nowych producentów silników
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj