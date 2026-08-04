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Zmarł publicysta i legenda TVN24 Andrzej Morozowski. Przykre wydarzenie skomentował Donald Tusk

oprac. Kasper Starużyk
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dzisiaj, 16:59
[aktualizacja dzisiaj, 18:14]
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski/PAP Archiwalny
Smutne wieści dla świata polskich mediów. Zmarł wybitny publicysta i dziennikarz Andrzej Morozowski – poinformowała stacja TVN24. Przez dekady kształtował polskie dziennikarstwo telewizyjne i radiowe, zdobywając serca widzów oraz najważniejsze branżowe wyróżnienia, w tym nagrodę Grand Press i telewizyjnego Wiktora. Miał 69 lat.

Legenda polskich mediów. Odznaczony najważniejszymi laurami

Zmarł publicysta i dziennikarz Andrzej Morozowski, o jego śmierci poinformował TVN24. Przez wiele lat był związany z Radiem Zet i telewizją TVN. Zdobył wiele prestiżowych wyróżnień - m.in. Grand Press, Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora.

„Dziennikarstwo to było poczucie misji, oparte na przeświadczeniu, że jednym z filarów demokracji jest obiektywna, mająca odzwierciedlenie w faktach informacja” – wspominał Morozowski w tekście opublikowanym w 2021 r. na 20-lecie istnienia TVN24.

Początki drogi zawodowej i opozycyjna przeszłość

Andrzej Morozowski urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Po studiach na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, w trakcie wyborów czerwcowych w 1989 r. pełnił funkcję męża zaufania strony solidarnościowej, następnie był pracownikiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Od Radia Zet i Teleexpressu po przełom w TVN24

W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, w tym okresie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym Teleexpressu. Od 2001 r. związany był z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący różnych programów. Pracował także jako reporter.

Prowadził kultowy program „Teraz my!” i występował na ekranie

W latach 2005–2010 wraz z Tomaszem Sekielskim prowadził w TVN autorski program „Teraz my!”. Gościnnie udzielał się również jako aktor, wystąpił m.in. w jednym z odcinków serialu „Niania” i filmie „Sztos 2”.

„To zawsze było moje marzenie – pracować w newsach” – powiedział w jednym z wywiadów Morozowski.

Donald Tusk wspomina Andrzeja Morozowskiego

Do informacji o śmierci dziennikarza odniósł się również premier Donald Tusk. „Andrzej Morozowski był (bardzo smutny ten czas przeszły) dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia. Myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brakowało, Andrzeju” – napisał szef rządu w portalu X.

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Źródło: PAP
oprac. Kasper Starużyk

Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.

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Tematy: śmierćTVNdziennikarz
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