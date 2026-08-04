Forsal logo

Klient nie dostanie darmowej wody w restauracji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z tego pomysłu

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
29 minut temu
Woda, restauracja
Nie będzie darmowej wody dla klientów restauracji/Shutterstock
Zapis zobowiązujący restauracje i inne punkty gastronomiczne do nieodpłatnego podawania klientom wody kranowej został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. To oznacza, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska - po uzgodnieniach międzyresortowych - wycofało się z tego pomysłu. Zapytaliśmy o powody tej decyzji.

Już w te wakacje - zapowiedzi podawały datę 12 sierpnia 2026 r. - miały wejść w życie regulacje, które nałożyłyby na lokale gastronomiczne obowiązek serwowania klientom darmowej wody z kranu (na życzenie). M.in. to znalazło się w projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Już wiadomo, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które przygotowało projekt nowelizacji, wycofało się z tego pomysłu.

0,5 l darmowej wody dla każdego klienta? Już wiadomo, że za każdy napój trzeba będzie zapłacić

Obowiązku podawania darmowej wody z kranu w restauracjach nie będzie - przynajmniej w ramach obecnie procedowanej nowelizacji ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z tego pomysłu jeszcze na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Propozycja znalazła się w projekcie nowej ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, przygotowywanej przede wszystkim w celu wdrożenia unijnych przepisów dotyczących ograniczania odpadów opakowaniowych. Dużo uwagi - pomijając kwestie wprowadzenia opłaty opakowaniowej i przeniesienia realnego ciężaru finansowego utrzymania systemu z samorządów i mieszkańców na biznes - poświęcono zapowiedziom wprowadzenia darmowej wody dla każdego klienta.

Założenie było proste: każdy klient restauracji, kawiarni czy innego punktu gastronomicznego mógłby otrzymać 0,5 l wody kranowej nieodpłatnie. Woda wodociągowa miała być podawana w naczyniach wielokrotnego użytku lub do wielokrotnego napełniania. Eliminowałoby to konieczność zamawiania wody butelkowanej, jednocześnie ograniczając poziom jej spożycia i generowania odpadów. Z punktu widzenia pomysłodawców tego rozwiązania koszt takiego działania dla lokalu gastronomicznego byłby znikomy: Polska nie byłaby również w tym względzie pionierem, ponieważ we Francji czy w Hiszpanii jest to standardem.

Zgodnie z zapowiedziami takich rozwiązań moglibyśmy doczekać się jeszcze w te wakacje, w pierwszej połowie sierpnia. Resort klimatu zdecydował jednak - po uzgodnieniach międzyresortowych - o odstąpieniu od zapisania takiego obowiązku dla prowadzących lokale gastronomiczne w projekcie ustawy.

W toku uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Klimatu i Środowiska odstąpiło od zawarcia w projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych regulacji zobowiązujących restauracje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą obejmującą przygotowanie i podawanie posiłków klientom do nieodpłatnego zapewnienia klientom wody z kranu

- przekazała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Wiadomo, że sporo wątpliwości budziły względy techniczne: czy serwowana klientom woda miałaby być podawana w naczyniach szklanych, czy za brak podania obowiązywałyby kary, czy konieczne byłoby wystawienie tzw. paragonu zerowego. Zwrócono również uwagę na to, czy woda miałaby być dodatkiem do zamówienia, czy też klient nie byłby zobowiązany do złożenia zamówienia, by usiąść przy stoliku i napić się darmowej wody. I w końcu: czy rozwiązanie to nie oznaczałoby dodatkowych istotnych kosztów (usługi kelnerskiej, mycia naczyń).

UE zaostrza przepisy. W 2027 r. klient podczas zakupów będzie musiał podać swój PESEL
UE zaostrza przepisy. W 2027 r. klient podczas zakupów będzie musiał podać swój PESEL

Wersja projektu została już przekazana do Komitetu do Spraw Europejskich. Treść nie zawiera już zapisów dotyczących darmowej wody kranowej dla klientów. Obecnie restauracje nadal mogą, ale nie muszą bezpłatnie podawać klientom wodę z kranu.

Co zakłada projekt w obecnym kształcie?

Choć medialnie najwięcej mówiło się o darmowej wodzie dla klientów lokali gastronomicznych, w istocie jest to bardzo obszerna reforma wdrażająca unijne rozporządzenie PPWR oraz nowy model rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). To właśnie nowy system ROP jest fundamentem całej ustawy.

Projekt zakłada, że producenci wprowadzający na rynek opakowania będą ponosić znacznie większą odpowiedzialność finansową za odpady powstające z tych opakowań. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” koszty systemu mają zostać w większym stopniu przeniesione z mieszkańców i samorządów na przedsiębiorców. Nowa „opłata opakowaniowa” ma zależeć m.in. od rodzaju opakowania, możliwości recyklingu, masy opakowania, materiału, z jakiego zostało wykonane. To oznacza, że w ramach ROP firmy zapłacą większy podatek od tych najmniej ekologicznych opakowań.

Projekt pozostawia założenie, że kluczową rolę w systemie będzie odgrywał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To do niego mają trafiać środki z opłat opakowaniowych, które następnie będą przekazywane na finansowanie gospodarki odpadami. Choć rozwiązanie to od początku budzi kontrowersje wśród części branży odpadowej, wprowadzenia mechanizmu wymagają unijne przepisy. Wprawdzie zapis o darmowej wodzie dla klientów został usunięty, jednak kluczowe kwestie dotyczące ROP pozostały w zasadzie niezmienione.

O to, czy resort ostatecznie porzuca pomysł wprowadzenia darmowej kranówki dla klientów zapytaliśmy rzecznika MKiŚ, czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Być może - choć zapis ten został usunięty z projektu dotyczącego ROP - planowane jest wdrożenie konkretnych regulacji w innym trybie.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKlient nie dostanie darmowej wody w restauracji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z tego pomysłu »
Tematy: gospodarka odpadamiROPMKiŚdarmowa woda
Powiązane
system kaucyjny
Szybko rośnie liczba zwracanych opakowań. Tyle butelek i puszek już wróciło do obiegu
Segregacja odpadów, śmieci, tekstylia
Zmiany w segregacji odpadów. Wchodzi nowy kolor worków
Upał w pracy
Rozporządzenie o upałach w pracy podpisane, oto dopuszczalna temperatura. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Już zatwierdzone. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Recyklomat, butelkomat
Nowe rodzaje opakowań w systemie kaucyjnym. Do butelkomatów trafią małe szklane butelki
Nie przegap
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Woda, restauracja
Klient nie dostanie darmowej wody w restauracji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z tego pomysłu
ogrodzenie, prawo budowlane, budowa, zgoda, sąsiad
Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane
Apteka, recepta, farmaceuta
Łatwiejszy dostęp do leków na receptę. Pacjent nie musi już tego robić
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Polecamy
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Polacy mają coraz większe długi? KRD pokazał najnowszy bilans
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Trwają prace nad budżetem na przyszły rok. Czy będzie podwyżka drugiego progu podatkowego?
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Historyczny dzień na GPW. WIG20 pobił rekord po blisko 19 latach
Historyczny dzień na GPW. WIG20 pobił rekord po blisko 19 latach
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Karta SIM, wymiana karty SIM w telefonie
Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy
Kraj
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
Zestrzeli drona za 100 zł. Polska buduje broń, która ochroni miasta
ogrodzenie, prawo budowlane, budowa, zgoda, sąsiad
Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Polskie czołgi dostaną potężną tarczę. Wojna w Ukrainie dała nam lekcję
Gdzie trafi niewykorzystane 1,5 % podatku?
Wzmocnienie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz docenienie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – nowe przepisy
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Żłobek, opiekun żłobkowy
Nowe przywileje dla opiekunów dzieci do lat 3. Zniżki na przejazdy transportem publicznym, cyfrowa legitymacja opiekuna
Kraj NATO poluje na polskie MiG-29. Ukraińcy zaczynają kręcić nosem
Kraj NATO poluje na polskie MiG-29. Ukraińcy zaczynają kręcić nosem
Atak Rosji na Polskę ukraińskimi dronami. Z Kijowa płynie poważne ostrzeżenie
Atak Rosji na Polskę ukraińskimi dronami. Z Kijowa płynie poważne ostrzeżenie
Świat
Płonące auto na ulicy Kramatorska trafione przez rosyjskiego drona
Taniec śmierci wokół bastionów Donbasu. Rosyjskie bomby i drony już odcinają logistykę
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Ukraina w NATO? Były naczelny dowódca ukraińskiej armii ma wątpliwości
Dron uderzeniowy firmy SkyFall
Ukraina ma dwa nowe dronowe asy. JetKiller gromi nowe Shahedy, drugi sięgnie nawet do Rosji
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Wizualizacja myśliwca GCAP
Przyspiesza wyścig o myśliwiec VI generacji. Japonia naciska na partnerów z GCAP
Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą
Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą
Jedna z wizualizacji F-47
Nawet najbliższy sojusznik USA nie chce F-47. Zapowiedział własny myśliwiec VI generacji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj