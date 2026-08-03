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Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:52
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok/shutterstock
Dania rozpoczęła największą zmianę systemu szkolenia wojskowego od lat. Pierwsza grupa 1,6 tys. młodych osób, w tym kobiet, rozpoczęła właśnie wydłużoną służbę wojskową, która potrwa 11 miesięcy. To ponad dwukrotnie dłużej niż dotychczasowe podstawowe szkolenie, trwające zaledwie cztery miesiące. Reforma ma zwiększyć zdolności obronne kraju w obliczu rosnących wyzwań bezpieczeństwa w Europie.

Dania zmienia zasady poboru

W Danii pierwsza grupa 1,6 tys. młodych ludzi, w tym kobiet, rozpoczęła wydłużoną do 11-miesięcy służbę wojskową – poinformowały w poniedziałek duńskie siły zbrojne. Dotychczas podstawowe szkolenie wojskowe trwało cztery miesiące.

W niektórych elitarnych jednostkach, zajmujących się cyberbezpieczeństwem lub Gwardii Królewskiej, służba będzie trwać 12 miesięcy.

„Dania stoi w obliczu nowej rzeczywistości, w której zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa są bardziej niestabilne i złożone niż kiedykolwiek wcześniej” – podkreśliło duńskie wojsko w oświadczeniu.

Gdzie służy duńskie wojsko?

Od tego roku nowością jest możliwość odbycia ćwiczeń na Grenlandii, należącej do Danii wyspie, o której zajęciu na początku roku mówił prezydent USA, Donald Trump. Duńskie wojsko służy na Łotwie w ramach wschodniej flanki NATO, w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Duńscy poborowi mogą zostać wysłani za granicę po pięciomiesięcznym szkoleniu w kraju za własną zgodą.

Około 20 proc. tegorocznych rekrutów stanowią kobiety, które po raz pierwszy zostały powołane do wojska. Wcześniej mogły zgłaszać się jako ochotniczki. Tegoroczny pobór zwiększył się zwłaszcza w marynarce wojennej, z 200 do 600 . Przyjęcie młodych ludzi do 14 jednostek w całym kraju poprzedziły inwestycje w remonty i rozbudowę infrastruktury, od koszar i stołówek po obiekty treningowe, zakup mundurów i broni.

Niska atrakcyjność finansowa służby

Według gazety „Berlingske”, choć poborowi mają odgrywać coraz większą rolę we wzmocnieniu duńskiej obrony, to problemem jest niska atrakcyjność finansowa służby. „Poborowi stanowią tanią siłę roboczą, co podkopuje morale” – podkreśla dziennik. Przypomina, że najgorzej opłacany zawodowy żołnierz za dzień pobytu na Grenlandii może liczyć na 1,2 tys. koron żołdu (160 euro), w przypadku rekrutów jest to tylko od 14 do 17 koron (od 1,8 do 2,2 euro)

W Danii powołania otrzymują obywatele tego kraju po ukończeniu 18-lat, do odbycia służby zgłaszają się też ochotnicy - ta grupa w pierwszej kolejności otrzymuje miejsca.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: Unia Europejskawojskodaniapoborowi
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