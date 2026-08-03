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Ropa gwałtownie tanieje. Rynki zareagowały na decyzję ws. wstrzymania działań USA wobec Iranu

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:54
Ropa gwałtownie tanieje. Rynki zareagowały na decyzję ws. wstrzymanie działań USA wobec Iranu
Ropa gwałtownie tanieje. Rynki zareagowały na decyzję ws. wstrzymanie działań USA wobec Iranu/Shutterstock
Na światowych rynkach paliw ropa naftowa mocno tanieje w poniedziałek. Inwestorzy zareagowali na decyzję Stanów Zjednoczonych o powstrzymaniu się od ataków na Iran, co zmniejszyło obawy o eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i możliwe zakłócenia w dostawach surowca - informują maklerzy.

Ceny ropy naftowej 3 sierpnia

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 79,45 USD - niżej o 6,17 proc.

Brent na ICE na IX jest wyceniana po 83,24 USD za baryłkę, w dół o 5,33 proc. i po zwyżce w lipcu o prawie 1/4 - najmocniejszej od marca 2026 r.

Trump wstrzymał atak na Iran

Ropa tanieje po tym, jak prezydent USA Donald Trump w niedzielę zapowiedział, że w poniedziałek ruszą negocjacje z Iranem. W sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem.

Donald Trump przekazał w niedzielę mediom, że wstrzymał atak na Iran, ponieważ został o to poproszony przez Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Iran.

"Wszystko było już gotowe, żeby ruszyć, (...) byłby to potężny atak" - oznajmił prezydent na pokładzie Air Force One.

Porozumienie w sprawie cieśniny Ormuz?

"Powodem, dla którego poprosili (o odwołanie), jest to, że uważają, iż jest porozumienie. Jest porozumienie w sprawie cieśniny Ormuz, a potem będzie porozumienie dotyczące denuklearyzacji Iranu. Więc wstrzymujemy to. Zobaczymy. Możemy to zrobić, kiedy chcemy" - powiedział prezydent USA.

Przyznał, że nie wyznaczył terminu, do którego Iran miałby zawrzeć z USA porozumienie.

"Zobaczymy, jak będzie. My jesteśmy gotowi, kiedy tylko zechcemy. Czy wolałbym zawrzeć porozumienie? Nie chcę zabijać ludzi (...)" - podkreślił.

Irańskie media państwowe zaprzeczyły jednak, by Teheran poprosił USA o odwołanie ataku.

W sobotę Trump ogłosił, że zgodził się wstrzymać uderzenie na Iran. Uwarunkował to możliwością szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem zakładającego otwarcie cieśniny Ormuz i neutralizację zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu.

To miał być najsilniejszy atak w historii

Wcześniej media spekulowały, że Izrael i USA mogą w najbliższych dniach przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na infrastrukturę energetyczną w Iranie.

Spadki cen ropy są - zdaniem analityków - wyrazem ulgi, że udało się uniknąć dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

"Zniżki cen są wyrazem ulgi, że udało się uniknąć dalszej eskalacji" - powiedział Takahiro Asaoka, analityk rynku surowców w Itochu Research Institute Inc.

"Wydaje się, że ten ruch jest w dużej mierze napędzany przez pokrycie krótkich pozycji w miarę zmniejszania się premii za ryzyko geopolityczne" - dodał.

"Trwały spadek cen ropy naftowej będzie jednak trudny, chyba że zostanie osiągnięte porozumienie, które pozwoli na powrót żeglugi w cieśninie Ormuz do normalnego stanu" - zaznaczył.

Co dalej z rynkiem ropy?

Tymczasem kraje OPEC+ zgodziły się na kolejne zwiększenie swoich limitów produkcyjnych na wrzesień – podał sojusz w komunikacie po niedzielnej dyskusji w formie video.

Siedem państw członkowskich - na czele z Arabią Saudyjską i Rosją - zdecydowało, że podwyżka wyniesie 188.000 baryłek dziennie.

Zwiększenie limitów produkcyjnych da m.in. Arabii Saudyjskiej pole manewru do zwiększenia produkcji ropy, gdy tylko wydobycie surowca w Zatoce Perskiej powróci do normy.

To, zdaniem analityków, pomoże uzupełnić mocno uszczuplone światowe zapasy ropy.

OPEC+ wyraził jednak obawy dotyczące ataków na infrastrukturę energetyczną i ostrzegł, że wszelkie tego typu agresywne działania zwiększą zmienność na rynkach ropy i zniweczą wysiłki sojuszu zmierzające do stabilizacji.

Poszukiwanie alternatywnych kanałów eksportu ropy

Tymczasem producenci ropy z Zatoki Perskiej nadal poszukują alternatywnych tras eksportowych dla ropy naftowej.

Turcja i Irak zgodziły się na przedłużenie o rok umowy ws. przesyłu ropy rurociągiem naftowym, który umożliwiłby eksport do 750 tys. baryłek ropy dziennie - poinformowało irackie Ministerstwo Ropy Naftowej.

Umowa w tej sprawie ma być przedłużona do 27 lipca 2027 r.

Iraccy eksporterzy ropy będą mogli przesyłać surowiec rurociągiem o długości 986 km z Kirkuku do śródziemnomorskiego portu Ceyhan w Turcji.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: ropa naftowaenergetykagospodarkasurowce
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