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Bezrobocie skoczyło we WSZYSTKICH województwach. W rejestrach 100 tys. osób więcej

Anna Zdrowecka
Anna ZdrowieckaDziennikarka i redaktorka zajmująca się tematami konsumenckimi, codziennymi problemami oraz praktycznymi poradami. W swoich tekstach wyjaśnia zmiany, przepisy i zjawiska, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie czytelników.
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dzisiaj, 20:07
[aktualizacja dzisiaj, 20:10]
Urząd pracy
Bezrobocie skoczyło we WSZYSTKICH województwach. W rejestrach 100 tys. osób więcej/Shutterstock
Złych wieści z rynku pracy nie da się już ograniczyć do jednego regionu czy branży. Najnowsze raporty Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na zjawisko, które objęło całą Polskę. W ciągu roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o ponad 100 tysięcy, a wskaźniki poszły w górę we wszystkich 16 województwach.
  • Nagły zwrot w ewidencjach: Liczba bezrobotnych w Polsce przekroczyła barierę 900 tysięcy.
  • Zjawisko na skalę kraju: Pogorszenie wskaźników odnotowano w każdym z 16 województw bez wyjątku.
  • Złudzenie bezpiecznych regionów: Dlaczego województwo śląskie zaliczyło jeden z najgorszych wyników w Polsce?
  • Trudny powrót do pracy: Blisko połowa zarejestrowanych zmaga się z jednym, konkretnym problemem.
  • Ważny szczegół GUS: Dlaczego suche liczby nie oznaczają masowej fali zwolnień? (Wyjaśniamy krok po kroku w tekście)

Czerwona mapa Polski. Regionalne wzrosty i "paradoks Śląska"

Najbardziej uderzający w najnowszym raporcie jest fakt, że niekorzystny trend dotknął całego kraju. Choć z miesiąca na miesiąc (maj–czerwiec) odnotowano delikatną poprawę sezonową (spadek o 1,6 proc.), to porównanie rok do roku ujawnia głęboki wzrost.

Najmocniejszy skok stopy bezrobocia r/r nastąpił w województwach:

  • lubuskim – wzrost o 1,2 pkt proc.
  • warmińsko-mazurskim – wzrost o 1,2 pkt proc.
  • śląskim – wzrost o 1,0 pkt proc.
  • świętokrzyskim – wzrost o 0,9 pkt proc.
  • łódzkim i zachodniopomorskim – wzrost po 0,8 pkt proc.

Najmniej stopa bezrobocia zwiększyła się na Mazowszu to tylko wzrost o 0,4 pkt proc.

Przepaść między regionami

Mimo ogólnych wzrostów różnica między poszczególnymi częściami Polski pozostaje ogromna. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,7 proc.), a najwyższą na Warmii i Mazurach (9,3 proc.). Oznacza to, że stopa bezrobocia na Warmii i Mazurach była około 2,5 raza wyższa niż w Wielkopolsce. Trudna sytuacja utrzymuje się także na Podkarpaciu (9,0%), w Świętokrzyskiem (8,5%) i na Lubelszczyźnie (8,1%).

Złudne bezpieczeństwo

Niska stopa bezrobocia nie oznacza jednak, że dany region jest bezpieczny. Doskonałym przykładem jest województwo śląskie. Ogólny wskaźnik wynosi tam stosunkowo niewiele (4,8 proc.), ale w ciągu roku skoczył aż o 1 pkt proc. Był to trzeci największy wzrost w całej Polsce zaraz za Lubuskiem i Warmią!

Urząd pracy
Urząd pracy

Gdzie jest najgorzej, a gdzie najlepiej? [TABELA REGIONALNA]

Przepaść między poszczególnymi częściami Polski wciąż pozostaje ogromna. W województwie warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia jest niemal 2,5 raza wyższa niż w Wielkopolsce.

Województwo

Stopa bezrobocia (czerwiec 2026)

Zmiana rok do roku

warmińsko-mazurskie

9,3%

+1,2 pkt proc.

podkarpackie

9,0%

+0,5 pkt proc.

świętokrzyskie

8,5%

+0,9 pkt proc.

lubelskie

8,1%

+0,7 pkt proc.

kujawsko-pomorskie

7,7%

+0,5 pkt proc.

zachodniopomorskie

7,7%

+0,8 pkt proc.

podlaskie

7,5%

+0,5 pkt proc.

łódzkie

6,5%

+0,8 pkt proc.

opolskie

6,3%

+0,6 pkt proc.

lubuskie

6,0%

+1,2 pkt proc.

POLSKA (średnia)

5,8%

+0,7 pkt proc.

dolnośląskie

5,5%

+0,7 pkt proc.

pomorskie

5,3%

+0,6 pkt proc.

małopolskie

4,9%

+0,7 pkt proc.

śląskie

4,8%

+1,0 pkt proc.

mazowieckie

4,4%

+0,4 pkt proc.

wielkopolskie

3,7%

+0,6 pkt proc.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Prawie 450 tys. osób utknęło na stałe. Kto traci najwięcej?

Niepokojąco wygląda nie tylko sama liczba bezrobotnych, ale przede wszystkim ich struktura. Z urzędowych ewidencji wyłania się obraz rosnącej grupy osób, które mają ogromny problem z powrotem na rynek.

  • Bez prawa do zasiłku:784,5 tys. osób (87 proc. wszystkich zarejestrowanych) nie otrzymuje wsparcia finansowego.
  • Długotrwale bezrobotni: Ich liczba wzrosła w ciągu roku z 381,4 tys. do 448,8 tys. (skok o ponad 67 tys. osób). Długotrwale bezrobotni stanowią już 49,8 proc. całego rejestru!

Wyraźne wzrosty odnotowano we wszystkich kluczowych grupach społecznych:

  • Bez kwalifikacji zawodowych: wzrost z 259,9 tys. do 303,1 tys.
  • Osoby do 30. roku życia: wzrost ze 185,8 tys. do 212 tys.
  • Osoby powyżej 50. roku życia: wzrost z 214,5 tys. do 239,9 tys.
  • Osoby bez wcześniejszego doświadczenia: wzrost z 94,9 tys. do 112,9 tys.
kolejka, bezrobocie
Bezrobocie, 450 tys. osób utknęło na stałe,

Przemysł zwalnia. 21 chętnych na jedno miejsce

Sygnały osłabienia widać również w badaniach sektorowych. W pierwszym półroczu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w firmach zatrudniających ponad 9 osób spadło o 1,1 proc. r/r.

Największe cięcia w zatrudnieniu dotknęły sektor górnictwa i wydobycia (spadek aż o 4,8 proc.). Odczuwalne spadki odnotowano także w:

  • produkcji samochodów i mebli,
  • wytwarzaniu wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • budownictwie, transporcie i handlu hurtowym.

Na koniec czerwca w urzędach znajdowało się zaledwie 43,1 tys. ofert pracy czyli na jedno ogłoszenie przypadało średnio 20,9 zarejestrowanego bezrobotnego. Na dodatek 198 zakładów zgłosiło zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych obejmujących 20,7 tys. pracowników.

Zaskakujące drugie dno. Błąd w interpretacji czy fala zwolnień?

Czy ponad 100 tysięcy osób nagle straciło pracę? GUS nakazuje dużą ostrożność w wyciąganiu takich wniosków.

Wzrost liczby zarejestrowanych nie wynika z masowej fali zwolnień. W I półroczu 2026 r. zarejestrowało się o 4,9 proc. MNIEJ nowych bezrobotnych niż rok wcześniej! Wyrejestrowano jednak o 5,5 proc. mniej osób i rzadziej kierowano m.in. na staże czy szkolenia.

Ważne

Ważne zastrzeżenie GUS:

Od 1 czerwca 2025 r. obowiązuje nowa ustawa o rynku pracy. Wprowadziła ona rejestrację przez internet według miejsca zamieszkania oraz wymóg kontaktu z urzędem raz na 90 dni. GUS wprost ostrzega, że zmiana przepisów wpływa na porównywalność danych z wcześniejszymi latami.

Różnicę widzą też inne wskaźniki. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), które bada realne zatrudnienie, w I kwartale 2026 r. liczba pracujących w Polsce wzrosła o 1 proc. do 17,237 mln, a stopa bezrobocia wynosiła zaledwie 3,3 proc.

finanse, bezrobocie, wykres, biznes
Bezrobocie, błąd w interpretacji czy fala zwolnień?

FAQ – Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Ile wynosi bezrobocie w Polsce w czerwcu 2026 r.?

Na koniec czerwca w urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tys. osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 5,8 proc.

W którym województwie bezrobocie jest najwyższe, a gdzie najniższe?

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,3 proc.), a najniższą w wielkopolskim (3,7 proc.).

Co stało się w województwie śląskim?

Mimo niskiego wskaźnika (4,8 proc.), Śląsk odnotował trzeci największy wzrost stopy bezrobocia w Polsce to aż o 1,0 pkt proc. w ciągu roku.

Czy 104,5 tys. osób straciło pracę w ciągu roku?

Jest to wyłącznie różnica w ewidencji urzędów pracy. Złożyły się na nią m.in. zmiany w przepisach rejestracyjnych z 2025 roku, mniejsza liczba wyrejestrowań na staże oraz fakt, że osoby bezrobotne dłużej pozostają w rejestrach.

Źródła danych: Główny Urząd Statystyczny (GUS) – "Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju I półrocze 2026", MRPiPS.

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Źródło: forsal.pl
Anna Zdrowecka
Anna Zdrowiecka

Anna Zdrowiecka jest dziennikarką i redaktorką specjalizującą się w szeroko rozumianej tematyce konsumenckiej. Pisze o zmianach, usługach, nowych rozwiązaniach oraz codziennych problemach, które mogą wpływać na decyzje i wydatki czytelników. Publikuje w serwisach Infor.pl, Dziennik.pl, Forsal.pl i Zdrowiego.pl.

W swoich artykułach porusza między innymi tematykę domowych poradników, zakupów, usług, technologii użytkowej, telekomunikacji oraz praw konsumenta. Skupia się przede wszystkim na praktycznym znaczeniu opisywanych zmian, wyjaśnia, kogo dotyczą, co oznaczają w codziennym życiu i na co warto zwrócić uwagę.

Stawia na prosty, zrozumiały język, rzetelne źródła oraz informacje, które pomagają czytelnikom podejmować świadome decyzje.

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Tematy: GUSbezrobociestopa bezrobociaurząd pracy
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