Miliony na cyberbezpieczeństwo: Rusza kluczowe wsparcie dla polskich samorządów

– Cyberzagrożenia nie zatrzymują się na granicach gmin czy powiatów. Dlatego odpowiedzią na nie musi być współpraca. Tworząc Lokalne Centra Cyberbezpieczeństwa wzmacniamy odporność całego państwa – od najmniejszych gmin po samorządy województw. To rozwiązanie, które pozwala skuteczniej chronić mieszkańców i zapewniać nieprzerwane działanie usług publicznych – mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Dlaczego integracja sił jest kluczowa?

– Lokalne Centra Cyberbezpieczeństwa umożliwią samorządom korzystanie ze wspólnych kompetencji i zasobów zamiast dublowania kosztów. Dzięki temu nawet mniejsze jednostki zyskają dostęp do specjalistów, nowoczesnych narzędzi oraz wsparcia w reagowaniu na incydenty. To praktyczne rozwiązzenie, które zwiększa bezpieczeństwo przy racjonalnym wykorzystaniu środków publicznych – podkreśla wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Cyberprzestępcy coraz częściej atakują administrację samorządową w tym, urzędy oraz infrastrukturę krytyczną samorządów niezbędną do świadczenia usług publicznych dla mieszkańców.

Skala zagrożeń i nowe wyzwania dla urzędów

W 2025 roku administracja publiczna mierzyła się z rekordową liczbą cyberataków. Według danych CSIRT NASK w samych jednostkach samorządu terytorialnego odnotowano łącznie 3 249 incydentów. Utrzymanie własnych specjalistów i całodobowego zespołu reagowania przekracza możliwości wielu mniejszych gmin. Jednocześnie nowe przepisy zwiększają odpowiedzialność wójtów i starostów za bezpieczeństwo cyfrowe podległych im jednostek.

Odpowiedzią na te wyzwania będą Lokalne Centra Cyberbezpieczeństwa. Wybrane w konkursie samorządy utworzą i poprowadzą wspólne centra, zamiast bronić się w pojedynkę. Zespół takiego centrum zadba o bezpieczeństwo cyfrowe m. in. urzędów, szkół, ośrodków pomocy społecznej z terenu współpracujących jednostek.

Efektem będzie szybsza reakcja na atak, niższe koszty ochrony i sprawniejsze usługi dla mieszkańców.

Finansowanie i realne korzyści projektu

Z dotacji samorządy sfinansują między innymi:

sprzęt i oprogramowanie do ochrony sieci,

licencje i usługi bezpieczeństwa,

szkolenia dla pracowników,

audyty i wdrożenie zabezpieczeń

koszty pracy pracowników budujących LCC

Mieszkańcy:

załatwią sprawy w urzędzie online bez obaw o przerwy w działaniu systemów, które będą jeszcze bardziej stabilne,

zyskają skuteczniejszą ochronę danych osobowych ,

, odzyskają dostęp do usług szybciej, jeśli dojdzie do ataku.

Jednostki administracyjne:

podzielą koszty utrzymania jednego zespołu zamiast budować własny osobno,

zyskają jasną ścieżkę zgłoszenia incydentu i szybką pomoc w razie ataku,

wzmocnią kompetencje pracowników w rozpoznawaniu zagrożeń i reagowaniu na nie,

łatwiej spełnią nowe obowiązki wynikające z przepisów.

Kto i do kiedy może złożyć wniosek?

O dotację mogą ubiegać się partnerstwa samorządowe złożone z co najmniej dwóch dowolnych gmin, powiatów lub samorządów województwa, które wspólnie zechcą utworzyć Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Samorządy mają czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do 30 października 2026 r.