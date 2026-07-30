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Gaz przed zimą znów tematem numer jeden. Polska ma powody do zadowolenia

oprac. Łucja Orzeł
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dzisiaj, 13:34
Gaz przed zimą znów tematem numer jeden. Polska ma powody do zadowolenia
Gaz przed zimą znów tematem numer jeden. Polska ma powody do zadowolenia/Materiały prasowe
Zapasy gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej są obecnie zapełnione w 56,2 proc. To wyraźnie mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat dla tego okresu, która wynosi 72,2 proc. Według danych Gas Infrastructure Europe w magazynach znajduje się obecnie 634,61 TWh gazu.

Niemcy i Francja poniżej pięcioletniej średniej

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 46,4 proc., a średnia 5-letnia to 70,4 proc. We Francji to 55,4 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 73,5 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 74,8 proc., w Austrii 60,0 proc., a w Hiszpanii 72,3 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 36,1 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 65,2 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 59,8 proc., a Czesi w 59,6 proc.

Polska w lepszej sytuacji niż część Europy

W Polsce w magazynach gazu jest 30,96 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 84,0 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 85,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

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Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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Tematy: UEprądgaz
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