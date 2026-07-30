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Prezydent podpisał zmiany w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Co to oznacza dla pacjentów?

Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 15:19
Przyszłością onkologii jest terapia celowana
Krajowa Sieć Onkologiczna/Shutterstock
Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania systemu przy jednoczesnym ograniczeniu obciążeń spoczywających na podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Jak zmiany odczują pacjenci?

Co to jest Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO)?

Przepisy o Krajowej Sieci Onkologicznej weszły w życie 1 kwietnia ubiegłego roku. System ma za zadanie uzyskanie równego dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego opartego na tożsamych wskaźnikach jakościowych bez względu na miejsce zamieszkania chorego. W ramach systemu wyróżniono współpracujące placówki – Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego (SOLO) uszeregowane według trzech poziomów: wojewódzkie, makroregionalne i krajowe.

Koordynacja procesu diagnostyki

Nowe rozwiązania organizacyjne mają na celu lepszą koordynację procesu diagnostyki i leczenia onkologicznego. Wprowadzono możliwość wdrożenia i stosowania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) w postaci elektronicznej, co pozwoli na automatyzację procesu wystawiania i uzupełniania danych w ramach karty DILO.

Nowe definicje

Zmodyfikowane przepisy dodają definicję ciągłości opieki onkologicznej jako koordynowanego procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach opieki onkologicznej oraz dalsze leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo doprecyzowują określenie koordynatora opieki onkologicznej, planu leczenia onkologicznego. Nie będzie obowiązku dokonywania przez pacjenta oceny satysfakcji świadczeniobiorcy. Wprowadzone uregulowania uszczegółowiają i upraszczają zasady prowadzenia współpracy pomiędzy Specjalistycznymi Ośrodkami Leczenia Onkologicznego I poziomu (z jednym zakresem leczenia) i SOLO III poziomu (oferującym chirurgię, chemioterapię i radioterapię) odnośnie organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych oraz przekazywania informacji o planach leczenia onkologicznego.

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Monitorowanie jakości opieki onkologicznej

Celem uproszczenia i doprecyzowania zasad monitorowania jakości opieki onkologicznej przewidziano przez ministra właściwego do spraw zdrowia badania wskaźników jakości opieki onkologicznej, dla poszczególnych poziomów zabezpieczenia. Ustawa nakłada na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązek weryfikowania osiągania przez SOLO minimalnych i docelowych wskaźników jakości opieki onkologicznej.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 3.07.2026 r. o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej oraz niektórych innych ustaw (UD 2643)

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: karta DILOKrajowa Sieć OnkologicznadiagnostykaSpecjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego
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