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Alarm po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Kierwiński o działaniach służb

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 09:33
Alarm po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Kierwiński o działaniach służb
Alarm po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Kierwiński o działaniach służb/Materiały prasowe
Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej w czwartek rano natychmiast uruchomiono procedurę SPO13 oraz syreny alarmowe, które miały jak najszybciej ostrzec mieszkańców przed zagrożeniem. Alarm trwał około 13 minut – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

SPO-13 w akcji. Alarm dla wojska i ludności cywilnej

Procedura SPO-13 zawarta jest w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Dotyczy ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godz. 3.46 obiekt zanikł. Prawdopodobne miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu Tarnawy-Kolonii – poinformowało w czwartek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

W nocy naruszona została polska przestrzeń powietrzna. Natychmiast wdrożono procedurę SPO13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Trwało ono około 13 minut. Służby MSWiA od wczesnych godzin pracują na miejscu” – przekazał na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Minister Kierwiński jedzie na miejsce zdarzenia

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała na platformie X, że minister Kierwiński jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Weźmie udział w zwołanym przez premiera Donalda Tuska posiedzeniu zespołu” – poinformowała.

Premier Donald Tusk napisał w czwartek na platformie X, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON i odpowiednich służb, które „od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mu systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach”.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosyjski pocisk nad Polską? Premier Tusk podaje szczegóły nocnego incydentu »
Tematy: PolskawojskorakietaLubelszczyzna
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