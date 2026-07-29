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Koniec bezkarności w internecie i wielkie zmiany w Sejmie. Dzisiejsze obradowanie zmieni życie wielu Polaków

oprac. Kasper Starużyk
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dzisiaj, 20:56
Sala sejmu
Sala sejmu/GazetaPrawna.pl
Środa 29 lipca przyniosła pakiet istotnych zmian, które bezpośrednio wpłyną na portfele, bezpieczeństwo cyfrowe oraz zdrowie Polaków. W Sejmie ruszyły prace nad zaostrzeniem kontroli nad nielegalnymi usługami w sieci pod wodzą UKE, posłowie opowiedzieli się za bezwzględnym banem dla pseudomedycyny oraz uregulowaniem rynku usług finansowych i nadzoru nad KNF. Wszystko to w cieniu ślubowania nowej RPO Sylwii Gregorczyk-Abram oraz oficjalnego pęknięcia na scenie politycznej. Sprawdź, jak dzisiejsze decyzje posłów wpłyną na Twoje codzienne życie.

Ochrona w sieci po nowemu. Prezes UKE ukróci nielegalne zakupy i oszustwa internetowe

Kluczowa z punktu widzenia polskich internautów regulacja zyskała pozytywną opinię sejmowej Komisji Cyfryzacji. Nowe przepisy wdrażające Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) przyznają Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) prawo do szybkiego nakazywania blokowania platform i witryn oferujących nielegalne towary lub usługi. Zmiana ta ma chronić konsumentów przed oszustwami sprzedażowymi i wyłudzeniami danych w sklepowym e-commerce.

Koniec z fałszywymi terapiami. Lex Szarlatan uderzy w nieuczciwych uzdrawiaczy

Pacjenci szukający pomocy medycznej zyskają potężny parasol ochronny. Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta zyskał akceptację Komisji Zdrowia. Przepisy eliminują z rynku alternatywne metody leczenia niemające poparcia w dowodach naukowych. Za oferowanie fałszywych terapii zagrożonych utratą zdrowia lub życia grozić będą dotkliwe sankcje finansowe.

Sylwia Gregorczyk-Abram nową RPO. Co to oznacza dla praw obywateli?

Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich złożyła ślubowanie w sali plenarnej Sejmu. Zastępując prof. Marcina Wiącka, mecenas Gregorczyk-Abram zapowiedziała priorytetowe traktowanie spraw z zakresu ochrony praw konsumenckich, praw pracowniczych oraz sprawiedliwości społecznej. Obywatele zyskują nowego reprezentanta w sporach z organami administracji państwowej.

Śródtytuł 4: Zmiany na rynku finansowym i w służbach ratunkowych

Wśród pozostałych projektów rozpatrywanych 29 lipca znalazły się rozwiązania o znaczeniu rynkowym i społecznym:

  • Nowe zasady w KNF: Wprowadzenie sztywnego limitu czasowego dla szefa Komisji Nadzoru Finansowego ma zwiększyć przejrzystość rynku bankowego i ubezpieczeniowego.
  • Wsparcie dla OSP: Finansowanie i oficjalny status dla psów ratowniczych usprawni akcje poszukiwawcze w całej Polsce.
  • Przetasowania w polityce: Rejestracja klubu „Rozwój Plus” tworzy nowy układ sił w parlamencie, co może zmienić układ głosowań nad ustawami gospodarczymi.
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Źródło: PAP
oprac. Kasper Starużyk

Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.

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Tematy: sejmzmianykomisje
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