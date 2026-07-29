Ochrona w sieci po nowemu. Prezes UKE ukróci nielegalne zakupy i oszustwa internetowe
Kluczowa z punktu widzenia polskich internautów regulacja zyskała pozytywną opinię sejmowej Komisji Cyfryzacji. Nowe przepisy wdrażające Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) przyznają Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) prawo do szybkiego nakazywania blokowania platform i witryn oferujących nielegalne towary lub usługi. Zmiana ta ma chronić konsumentów przed oszustwami sprzedażowymi i wyłudzeniami danych w sklepowym e-commerce.
Koniec z fałszywymi terapiami. Lex Szarlatan uderzy w nieuczciwych uzdrawiaczy
Pacjenci szukający pomocy medycznej zyskają potężny parasol ochronny. Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta zyskał akceptację Komisji Zdrowia. Przepisy eliminują z rynku alternatywne metody leczenia niemające poparcia w dowodach naukowych. Za oferowanie fałszywych terapii zagrożonych utratą zdrowia lub życia grozić będą dotkliwe sankcje finansowe.
Sylwia Gregorczyk-Abram nową RPO. Co to oznacza dla praw obywateli?
Nowa Rzecznik Praw Obywatelskich złożyła ślubowanie w sali plenarnej Sejmu. Zastępując prof. Marcina Wiącka, mecenas Gregorczyk-Abram zapowiedziała priorytetowe traktowanie spraw z zakresu ochrony praw konsumenckich, praw pracowniczych oraz sprawiedliwości społecznej. Obywatele zyskują nowego reprezentanta w sporach z organami administracji państwowej.
Śródtytuł 4: Zmiany na rynku finansowym i w służbach ratunkowych
Wśród pozostałych projektów rozpatrywanych 29 lipca znalazły się rozwiązania o znaczeniu rynkowym i społecznym:
- Nowe zasady w KNF: Wprowadzenie sztywnego limitu czasowego dla szefa Komisji Nadzoru Finansowego ma zwiększyć przejrzystość rynku bankowego i ubezpieczeniowego.
- Wsparcie dla OSP: Finansowanie i oficjalny status dla psów ratowniczych usprawni akcje poszukiwawcze w całej Polsce.
- Przetasowania w polityce: Rejestracja klubu „Rozwój Plus” tworzy nowy układ sił w parlamencie, co może zmienić układ głosowań nad ustawami gospodarczymi.
Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.