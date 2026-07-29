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Morawiecki zamiast Kaczyńskiego? Zaskakujące wyniki nowego sondażu

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:15
Wyborcy PiS wskazali następcę Kaczyńskiego. Wynik zwraca uwagę
Wyborcy PiS wskazali następcę Kaczyńskiego. Wynik zwraca uwagę/Shutterstock
Co drugi wyborca Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych w 2023 roku uważa, że Mateusz Morawiecki powinien stanąć na czele partii zamiast Jarosława Kaczyńskiego. Tak wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET.

Czy Morawiecki powinien zastąpić Kaczyńskiego?

Na pytanie „Czy Pana/i zdaniem Mateusz Morawiecki powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na czele PiS” pozytywnie odpowiedziało 38,1 proc. badanych - 12,4 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a opcję „raczej tak” wskazało 25,7 proc. Przeciwnego zdania jest natomiast 31,3 proc. ankietowanych („raczej nie” - 11,6 proc. i „zdecydowanie nie” - 19,7 proc.).

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Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało natomiast 30,6 proc. respondentów.

Ilu wyborców chce zmiany władzy w PiS?

Z badania wynika też, że za zmianą na czele PiS jest 37 proc. kobiet (14 proc. „zdecydowanie tak” oraz 23 proc. „raczej tak”), podczas gdy przeciwne temu jest 31 proc. z nich. Zdania w tej sprawie nie ma 32 proc.

Natomiast wśród mężczyzn za ewentualną zmianą władzy w partii opowiada się 39 proc. - 11 proc. z nich odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 28 proc. „raczej tak”. Odmienne zdanie ma 31 proc. mężczyzn, a niezdecydowanych jest 30 proc.

W sondażu sprawdzono też, jak badani głosowali w ostatnich wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku.

W takim wariancie równo połowa ankietowanych głosujących w ostatnich wyborach na PiS chciałaby, aby to Morawiecki zastąpił Kaczyńskiego jako lidera partii - „zdecydowanie tak” odpowiedziało 22 proc. badanych, a „raczej tak” – 28 proc. Przeciwne zdanie ma 46 proc. wyborców PiS (26 proc. „raczej nie” i 20 proc. „zdecydowanie nie”), bez zdania jest 4 proc. z nich.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, w dniach 24-25 lipca na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

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Źródło: Radio ZET
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Jarosław KaczyńskiPiSsondażMateusz Morawiecki
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