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Kancelaria Sejmu przekazała smutną wiadomość. Nie żyje była posłanka i członkini RPP

oprac. Kasper Starużyk
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dzisiaj, 19:42
Wiesława Ziółkowska
Wiesława Ziółkowska/GazetaPrawna.pl
Kancelaria Sejmu poinformowała o śmierci Wiesławy Ziółkowskiej – cenionej polskiej ekonomistki, profesor oraz byłej posłanki X, I i II kadencji Sejmu. Ziółkowska, która przez lata stała na czele sejmowej Komisji Budżetu i Finansów oraz współtworzyła Unię Pracy, zasiadała również w Radzie Polityki Pieniężnej. Zmarła w wieku 76 lat.

Wiesława Ziółkowska zmarła w czwartek, 23 lipca.

W latach 1989-1997 sprawowała mandat poselski w Sejmie X, I i II kadencji.

Według komunikatu, jako posłanka Ziółkowska reprezentowała okręg poznański. Mandat poselski w X kadencji uzyskała startując z listy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do Sejmu I kadencji kandydowała z listy Wielkopolskiej Unii Socjaldemokratycznej.

Była jedną z założycielek i liderek Unii Pracy; do Sejmu II kadencji została wybrana z listy UP.

Podczas prac w Sejmie stała na czele sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów.

Ziółkowska urodziła się 21 maja 1950 r. w Poznaniu. W 1973 r. ukończyła studia na Wydziale Handlowo-Ekonomicznym poznańskiej Akademii Ekonomicznej. 3 lata później uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1996 r. - stopień doktora habilitowanego.

Była profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie kierowała Katedrą Finansów Publicznych. W latach 1998–2004 zasiadała w Radzie Polityki Pieniężnej. Była członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

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Źródło: PAP
oprac. Kasper Starużyk

Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.

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Tematy: RPPnie żyjeposłanka
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