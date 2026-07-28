Wiesława Ziółkowska zmarła w czwartek, 23 lipca.

W latach 1989-1997 sprawowała mandat poselski w Sejmie X, I i II kadencji.

Według komunikatu, jako posłanka Ziółkowska reprezentowała okręg poznański. Mandat poselski w X kadencji uzyskała startując z listy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do Sejmu I kadencji kandydowała z listy Wielkopolskiej Unii Socjaldemokratycznej.

Była jedną z założycielek i liderek Unii Pracy; do Sejmu II kadencji została wybrana z listy UP.

Podczas prac w Sejmie stała na czele sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów.

Ziółkowska urodziła się 21 maja 1950 r. w Poznaniu. W 1973 r. ukończyła studia na Wydziale Handlowo-Ekonomicznym poznańskiej Akademii Ekonomicznej. 3 lata później uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1996 r. - stopień doktora habilitowanego.

Była profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie kierowała Katedrą Finansów Publicznych. W latach 1998–2004 zasiadała w Radzie Polityki Pieniężnej. Była członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.