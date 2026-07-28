Nowe pasmo 5G 700 MHz ma rozwiązać problem słabego zasięgu na wsiach, przedmieściach i wewnątrz budynków.

ma rozwiązać problem słabego zasięgu na wsiach, przedmieściach i wewnątrz budynków. To nie wyścig po rekordy prędkości, kluczowa jest stabilność połączenia i przełamywanie przeszkód terenowych.

kluczowa jest stabilność połączenia i przełamywanie przeszkód terenowych. Statystyki operatorów bywają mylące: Informacja o „90% populacji” nie oznacza, że każdy ma już dostęp do nowych nadajników.

Informacja o „90% populacji” nie oznacza, że każdy ma już dostęp do nowych nadajników. Twój smartfon może tego nie obsłużyć, aby skorzystać z nowej sieci, musisz sprawdzić obecność jednego konkretnego parametru (n28).

Dlaczego pasmo 700 MHz to przełom poza miastami?

Pierwsza fala 5G kojarzyła się z rekordowymi prędkościami pobierania, ale działała głównie w ścisłych centrach miast. Częstotliwość 700 MHz (tzw. niskie pasmo) działa zupełnie inaczej. Nie bije rekordów szybkości, ale ma dwie kluczowe zalety: ogromny zasięg oraz zdolność do łatwego przenikania przez ściany, lasy i ukształtowanie terenu.

Dla mieszkańców wsi, przedmieść czy domów jednorodzinnych oznacza to koniec sytuacji, w której telefon tracił połączenie po wejściu do piwnicy lub pokoju od strony ogrodu.

Dlaczego pasmo 700 MHz to przełom poza miastami?

Czy 5G 700 MHz oznacza szybszy internet?

Jeśli liczysz na kosmiczne prędkości i bicie rekordów w testach szybkości, pasmo 700 MHz może Cię rozczarować. To nie sprinter, lecz maratończyk — jego celem nie jest szybkość, ale niezawodny zasięg.

Niska częstotliwość działa jak basowe brzmienie: sygnał rozchodzi się na kilkunastokrotnie większe odległości i bez problemu przebija przez grube ściany, gęste lasy czy do wnętrza piwnicy.

Cena za ogromny zasięg? Mniejsza pojemność sieci.

Pasmo C (ok. 3,5 GHz): Działa jak wielopasmowa autostrada. Zapewnia gigantyczne prędkości i pomieści tysiące użytkowników naraz, ale ma krótki zasięg i utyka na pierwszej grubszej ścianie (dlatego operatorzy stawiają je głównie w miastach).

Działa jak wielopasmowa autostrada. Zapewnia gigantyczne prędkości i pomieści tysiące użytkowników naraz, ale ma krótki zasięg i utyka na pierwszej grubszej ścianie (dlatego operatorzy stawiają je głównie w miastach). Pasmo 700 MHz: To przejezdna droga lokalna. Dojedzie wszędzie i pokona każdą przeszkodę terenową, ale jeśli w jednym momencie połączy się z nią cała gmina, internet odczuwalnie zwolni.

Dlatego operatorzy wyraźnie dzielą role: pasmo C ma dawać potężną moc w zatłoczonych miastach, a 700 MHz gwarantować, że zasięg nie zniknie zaraz po wejściu do domu na wsi.

Prędkość czy zasięg? Co zyskasz w praktyce?

Jak sprawdzić, czy Twój telefon obsłuży nowe pasmo?

Napis „5G” na pudełku czy ikona w rogu wyświetlacza nie gwarantują, że Twój telefon połączy się z nowymi nadajnikami na wsi czy w przedmieściach. To najczęstsza pułapka, w którą wpadają użytkownicy.

Aby smartfon lub router obsłużył zasięgowe pasmo 700 MHz, w jego specyfikacji technicznej musisz znaleźć jeden konkretny kod:

dla sieci 5G: pasmo n28

pasmo dla sieci LTE: pasmo B28

Na co musisz uważać?

Europejski standard: Większość smartfonów kupionych w oficjalnej polskiej dystrybucji w ostatnich latach bez problemu obsługuje pasmo n28 (działa ono m.in. w iPhone’ach od serii 13 w górę czy nowszych modelach z serii Samsung Galaxy).

Większość smartfonów kupionych w oficjalnej polskiej dystrybucji w ostatnich latach bez problemu obsługuje pasmo n28 (działa ono m.in. w iPhone’ach od serii 13 w górę czy nowszych modelach z serii Samsung Galaxy). Pułapka tanich okazji i importu: Jeśli kupujesz telefon z zagranicznych portali (np. sprowadzany z Chin lub USA), bądź czujny. Ten sam model smartfona wydany na rynek azjatycki czy amerykański może mieć zupełnie inny zestaw obsługiwanych częstotliwości i w Polsce po prostu nie odbierze sygnału 700 MHz.

Ważne Szybka rada: Zanim kupisz nowy smartfon lub router do domu na wsi, nie wierz wyłącznie deklaracjom o „obsłudze 5G”. Otwórz pełną specyfikację urządzenia i sprawdź, czy w sekcji dotyczącej częstotliwości widnieje symbol n28.

Jak sprawdzić, czy Twój telefon obsłuży nowe pasmo? / Shutterstock

Wyścig operatorów: Kto naprawdę buduje zasięg, a kto tylko chwali się statystykami?

Na papierze statystyki wyglądają imponująco, ale diabeł tkwi w szczegółach. Gdy operator chwali się, że jego 5G dociera do 90% populacji, niemal nigdy nie oznacza to wyłącznie zasięgu na częstotliwości 700 MHz.

Orange stawia na konkretne lokalizacje

Na koniec czerwca 2026 roku Orange dysponował 1654 lokalizacjami z pasmem 700 MHz, uruchamiając ponad 300 nowych stacji tylko w drugim kwartale. Cel do końca roku to minimum 2600 nadajników. I choć całe 5G Orange obejmuje niemal 89% populacji, to właśnie pasmo 700 MHz odpowiada za realną poprawę jakości sygnału na terenach mniej zaludnionych.

T-Mobile przyspiesza poza miastami

T-Mobile zamknął pierwsze półrocze 2026 roku z liczbą 878 lokalizacji działających na częstotliwości 700 MHz (startując z poziomu 527 na początku roku). Operator chwali się wprawdzie pokryciem 94% populacji, ale ten wynik buduje agregacją wszystkich częstotliwości, w tym pasma C, które sprawdza się głównie w gęstej zabudowie miejskiej.

Play miesza dane, ale trzyma wysokie tempo

Play wykazuje 1760 stacji 700 MHz (dane na koniec 2025 r.). W pierwszym półroczu 2026 roku operator postawił 241 nowych obiektów, choć nie wszystkie z nich obsługują niskie częstotliwości. Co ważne, Play na paśmie 700 MHz wykorzystuje technologię DSS, czyli dynamicznie dzieli pasmo między użytkowników 5G i LTE. Korzystają na tym również starsze telefony.

Plus gra we własną grę

Mimo że Plus posiada rezerwację na blok 700 MHz, operator unika podawania precyzyjnych i aktualnych liczb dotyczących konkretnie tych stacji. Porównywanie ogólnego zasięgu Plusa z liczbą nadajników Orange czy Play mija się z celem, to całkowicie inne wskaźniki.

Pokrycie 5G 700 MHz w Polsce [zestawienie]

Operator Liczba stacji/lokalizacji 700 MHz Deklarowany zasięg całego 5G Stan danych Orange 1654 88,96% populacji czerwiec 2026 Play 1760 ponad 88% populacji koniec 2025 (1H 2026: +241 stacji ogółem) T-Mobile 878 94% populacji czerwiec 2026 Plus Podaje zasięg ogólny czerwiec 2026

Ważne Warto pamiętać: Pokrycie 94% populacji nie oznacza pokrycia 94% powierzchni Polski. Zdecydowana większość mieszkańców żyje w skupiskach miejskich, dlatego wskaźniki populacyjne bywają złudne dla osób mieszkających w słabiej zurbanizowanych rejonach.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)