Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy

Rekordowe migracje: W 6 miesięcy Polacy przenieśli ponad 740 tys. numerów komórkowych.

W 6 miesięcy Polacy przenieśli ponad 740 tys. numerów komórkowych. Wielki wygrany: Jeden z operatorów „Wielkiej Czwórki” zakończył oba kwartały z bilansem blisko +37 tys. numerów.

Jeden z operatorów „Wielkiej Czwórki” zakończył oba kwartały z bilansem blisko +37 tys. numerów. Bolesna strata: Inna znana sieć oddała konkurencji netto ponad 67 tys. kart SIM.

Inna znana sieć oddała konkurencji netto ponad 67 tys. kart SIM. Dokąd uciekamy? Zyskują nie tylko giganci – mniejsi operatorzy przejęli ponad 51 tys. numerów.

Krajobraz po bitwie: Jeden wygrany, jeden wielki przegrany

Choć w pierwszym półroczu 2026 roku tempo zmian nieco zwolniło, ruch na polskim rynku telekomunikacyjnym wciąż jest ogromny. Z danych UKE wynika, że Polacy przenieśli łącznie 740 507 numerów.

Jednak to nie sama liczba robi największe wrażenie, a uderzająca przepaść między największymi graczami na rynku:

Orange nokautuje konkurencję – operator zdominował zestawienie, poprawiając swój bilans z kwartału na kwartał i zyskując łącznie blisko 37 tys. numerów.

– operator zdominował zestawienie, poprawiając swój bilans z kwartału na kwartał i zyskując łącznie blisko 37 tys. numerów. Plus w głębokim dołku – sieć zanotowała ujemny bilans sięgający ponad 67 tys. numerów, a odpływ klientów wyraźnie przyspieszył w drugim kwartale.

– sieć zanotowała ujemny bilans sięgający ponad 67 tys. numerów, a odpływ klientów wyraźnie przyspieszył w drugim kwartale. Play i T-Mobile pod kreską – obie sieci również zakończyły półrocze na minusie, choć Play w II kwartale zdołał lekko wyhamować spadki.

Liczby nie kłamią: Zobacz pełny bilans operatorów

Rynek zwalnia, ale rywalizacja staje się coraz bardziej bezwzględna. Porównanie rok do roku pokazuje wyraźne ochłodzenie zapału do zmian – przeniesiono o 99 127 numerów mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku (spadek o 11,8%).

Przenoszenie numerów w I półroczu 2026 vs 2025 r.

Okres Liczba przeniesionych numerów I kwartał 2025 r. 444 690 II kwartał 2025 r. 394 944 I półrocze 2025 r. 839 634 I kwartał 2026 r. 379 400 II kwartał 2026 r. 361 107 I półrocze 2026 r. 740 507 Zmiana rok do roku -99 127 (-11,8%)

Karta SIM

Bilans „Wielkiej Czwórki” (I i II kwartał 2026 r.)

Operator I kwartał 2026 r. II kwartał 2026 r. Podsumowanie I półrocza Orange +17 060 +19 834 +36 894 T-Mobile +395 -984 -589 Play -11 480 -8 784 -20 264 Plus -31 998 -35 677 -67 675

Warto przeczytać: Ponad 361 tys. Polaków zmieniło sieć w trzy miesiące. Zobacz szczegółowy raport za II kwartał »

Dokąd uciekają Polacy? Cicha rewolucja mniejszych sieci

Gdzie podziały się numery, które stracili giganci? Łączny bilans Orange, T-Mobile, Play i Plusa to -51 634 numery. Zgodnie z matematyką rynkową ta dokładnie taka sama liczba kart SIM trafiła do pozostałych dostawców.

Polacy coraz chętniej wybierają operatorów wirtualnych (MVNO) oraz mniejsze, niezależne marki telekomunikacyjne, które często kuszą elastycznymi umowami bez zobowiązań i niższymi cenami abonamentu.

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Czy ujemny bilans oznacza katastrofę dla Plusa?

Ważne Ważne rozróżnienie: Raporty UKE mierzą wyłącznie przepływ istniejących numerów między operatorami. Ujemny bilans nie jest równoznaczny ze spadkiem łącznej liczby klientów!

Statystyki UKE nie uwzględniają:

Nowo aktywowanych numerów i kupionych kart SIM,

Dodatkowych kart dobieranych do istniejących kont,

Kart przeznaczonych do Internetu Rzeczy (M2M / smart home),

Umów przedłużanych przez dotychczasowych abonamentów,

Niezarejestrowanych lub wygasłych kart prepaid.

Oznacza to, że Plus mógł nadrobić część strat w procesie przenoszenia numerów poprzez pozyskiwanie zupełnie nowych użytkowników lub rozwój usług korporacyjnych.

Smartfon

Jak bezpiecznie przenieść numer i nie zapłacić kary?

Zmiana operatora jest dziś niezwykle prosta, ponieważ całą procedurą bierze na siebie nowa sieć. Zgodnie z prawem samo przeniesienie numeru jest całkowicie darmowe i powinno nastąpić w ciągu 1 dnia roboczego od uzgodnionego terminu.

Musisz jednak uważać na haczyki proceduralne. Do wyboru masz 3 tryby:

Z zachowaniem okresu wypowiedzenia (najbezpieczniejsza opcja dla umów na czas nieokreślony). Na koniec okresu promocyjnego (idealne przy umowach terminowych – unikasz kar). W konkretnym terminie bez zachowania wypowiedzenia (uwaga: dotychczasowy operator może naliczyć wysoką opłatę karną za zerwanie kontraktu przed czasem!).

Ważne Porada: Pamiętaj, że prawo do przeniesienia numeru zachowujesz jeszcze przez 30 dni od momentu wygaśnięcia umowy. Nie zostawiaj jednak wniosku na ostatnią chwilę!

Nowa umowa z operatorem, przeniesienie numeru

Zanim podpiszesz nową umowę: sprawdź koniecznie [LISTA]

Niska cena abonamentu na bilboardzie to nie wszystko. Zanim zdecydujesz się na zmianę operatora, koniecznie sprawdź:

Zasięg w Twojej okolicy: Przetestuj zasięg LTE oraz 5G w domu i pracy (np. kupując tanią kartę prepaid).

Przetestuj zasięg LTE oraz 5G w domu i pracy (np. kupując tanią kartę prepaid). Cena po promocji: Sprawdź, o ile wzrośnie rachunek po zakończeniu 12- lub 24-miesięcznego okresu promocyjnego.

Sprawdź, o ile wzrośnie rachunek po zakończeniu 12- lub 24-miesięcznego okresu promocyjnego. Technologia: Upewnij się, że nowy operator wspiera usługi VoLTE , Wi-Fi Calling oraz eSIM na Twoim modelu telefonu.

Upewnij się, że nowy operator wspiera usługi , oraz na Twoim modelu telefonu. Roaming i dane: Przejrzyj limity gigabajtów w kraju oraz w strefie UE.

Przejrzyj limity gigabajtów w kraju oraz w strefie UE. Zgody marketingowe: Sprawdź, czy niska cena nie wymaga zaznaczenia zgód na komunikację handlową.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile numerów Polacy przenieśli w pierwszym półroczu 2026 roku? W I i II kwartale 2026 roku łączna liczba przeniesionych numerów wyniosła 740 507. Który operator komórkowy zyskał najwięcej klientów z przeniesienia? Liderem zestawienia został Orange, kończąc półrocze z dodatnim bilansem +36 894 numerów. Który operator stracił najwięcej numerów? Największy ujemny bilans zanotował Plus. Po dwóch kwartałach wynosił on -67 675 numerów. Czy ujemny bilans oznacza utratę takiej samej liczby klientów? Przedstawione dane obejmują tylko numery przenoszone pomiędzy operatorami. Nie uwzględnia wszystkich nowych aktywacji, przedłużeń umów, wygasających kart ani całkowitej liczby klientów. Czy przeniesienie numeru do innej sieci coś kosztuje? Proces przeniesienia numeru jest bezpłatny. Koszty mogą pojawić się jedynie wtedy, gdy zerwiesz poprzednią umowę przed czasem jej wygaśnięcia. Czy można przenieść numer po zakończeniu umowy? Prawo do przeniesienia numeru pozostaje przez miesiąc od zakończenia umowy, chyba że abonent wcześniej się go zrzekł.

Źródło danych: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – Statystyki przenoszenia numerów (I-II kw. 2025 r. oraz I-II kw. 2026 r.); Ustawa z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej.