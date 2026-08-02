Już zatwierdzone. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie

Dla kogo bon ciepłowniczy

Bon ciepłowniczy został przygotowany z myślą o gospodarstwach domowych korzystających z ciepła systemowego. O wsparcie mogą ubiegać się przede wszystkim mieszkańcy bloków oraz budynków podłączonych do miejskich i osiedlowych sieci ciepłowniczych, którzy otrzymują ogrzewanie od przedsiębiorstw energetycznych.

Samo korzystanie z ciepła systemowego nie wystarczy jednak do otrzymania dopłaty. Jednym z podstawowych warunków jest wysokość opłat za ogrzewanie. Program obejmuje wyłącznie gospodarstwa domowe, w których jednoskładnikowa cena ciepła netto przekracza 170 zł za gigadżul.

Poza programem pozostaną natomiast właściciele domów jednorodzinnych ogrzewanych z indywidualnych źródeł, takich jak gaz, pellet, węgiel czy pompa ciepła. Nawet jeśli ponoszą wysokie koszty ogrzewania, z bonu ciepłowniczego nie skorzystają.

Dochód zdecyduje o prawie do wsparcia

Drugim warunkiem przyznania świadczenia jest sytuacja finansowa gospodarstwa domowego. W przypadku osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo miesięczny dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł. Z kolei w gospodarstwach wieloosobowych limit wynosi 2454,52 zł na każdą osobę.

Przekroczenie tych kwot nie oznacza jednak automatycznej utraty prawa do bonu. Świadczenie będzie przyznawane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę". Oznacza to, że jeśli dochód okaże się wyższy od obowiązującego limitu, wysokość bonu zostanie pomniejszona dokładnie o kwotę przekroczenia.

Liczy się nie tylko sposób ogrzewania

Zainteresowani uzyskaniem bonu powinni pamiętać, że przy ocenie wniosku znaczenie będzie miał cały zestaw warunków. Oprócz dochodu i korzystania z ciepła systemowego pod uwagę zostanie wzięta również cena ciepła obowiązująca w danym budynku. Istotny jest także termin złożenia dokumentów. Nabór wniosków ruszył z początkiem lipca i potrwa do końca sierpnia.

Dopiero spełnienie wszystkich wymogów pozwoli otrzymać dopłatę do rachunków za ogrzewanie. Dla wielu rodzin korzystających z miejskich sieci ciepłowniczych może ona okazać się realnym wsparciem w czasie, gdy koszty utrzymania mieszkań wciąż pozostają bardzo wysokie.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy

Wniosek o bon ciepłowniczy można złożyć na kilka sposobów. Najwygodniej zrobić to przez internet – za pośrednictwem aplikacji mObywatel, platformy ePUAP lub serwisu gov.pl. Osoby preferujące tradycyjne rozwiązania mogą natomiast dostarczyć dokumenty osobiście do urzędu gminy albo przesłać je pocztą. Niezależnie od wybranej formy, do wniosku trzeba dołączyć wymagane załączniki. Najważniejszym z nich jest zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę, potwierdzające aktualną cenę ciepła. Bez tego dokumentu urząd nie będzie mógł ustalić wysokości przysługującego wsparcia.