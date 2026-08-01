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Trzeba będzie wyciąć tuje? Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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dzisiaj, 19:11
tuje, budowa, ogrodzenie, żywopłoty, płot
Trzeba będzie wyciąć tuje? Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć/Inne
Tuje są jednymi z najpopularniejszych roślin ozdobnych w Polsce. Ze względu na swoje właściwości, takie jak zimozieloność i szybki wzrost, tworzą gęstą, nieprzepuszczalną ścianę, która idealnie nadaje się na żywopłot. Czy sąsiad może wymusić na właścicielu ich wycięcie? Okazuje się, że w pewnych sytuacjach – jest to możliwe.

Czy żywopłot (w tym m.in. z tuj) to również płot? Jaka jest legalna definicja płotu / ogrodzenia?

Pojęcie płotu występuje w różnych aktach prawnych – zwłaszcza w kontekście ograniczeń związanych z jego budową. Z tego względu definicja płotu nie jest jednoznaczna i zależy od konkretnej regulacji prawnej.

O ile kwestie roślin, nasadzeń i żywopłotów nie są uregulowane w Prawie budowlanym, o tyle przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, że regulacje dotyczące utrzymania płotów stosuje się odpowiednio do rowów, żywopłotów, murów, a nawet drzew rosnących na granicy działek. Ustawodawca zatem w pewnych kwestiach traktuje nasadzenia na granicy działek jak płot. Co na temat stawiania płotu mówią przepisy?

Czy do budowy płotu wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Formalności związane ze stawianiem płotu

W niektórych przypadkach konieczne może być jednak dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (zazwyczaj jest to starostwo powiatowe). Zgodnie z art. 29 ustawy – Prawo budowlane, budowa ogrodzeń o wysokości do 2,20 m nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

W przypadku ogrodzeń wyższych niż 2,20 m, wymagane jest natomiast „zgłoszenie”. Zgłoszenie to, opisane w art. 30 ustawy – Prawo budowlane, powinno zawierać m.in.:

  • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • odpowiednie szkice lub rysunki,
  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przez przepisy odrębnych ustaw – w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • dokumentację techniczną, zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia, ochronę przeciwpożarową oraz
  • inne wymagane prawem dokumenty.

W przypadku braku zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego wyda postanowienie o wstrzymaniu budowy. Wówczas, w terminie 30 dni od doręczenia tego postanowienia, należy złożyć wniosek o legalizację budowy. Konieczne będzie również uiszczenie opłaty legalizacyjnej – w przypadku ogrodzenia wynosi ona 2 500 zł (opłata zwrotna). Jeśli w wymaganym terminie nie zostaną podjęte odpowiednie działania, konieczny będzie demontaż płotu.

Maksymalna wysokość płotu może być różna. Co decyduje o dopuszczalnej wysokości ogrodzenia?

Wysokość płotu często bywa punktem zapalnym w relacjach sąsiedzkich – zwłaszcza wtedy, gdy jego rozmiar ogranicza dostęp światła dziennego do sąsiedniej posesji. Wysokość ogrodzenia nie jest bezpośrednio uregulowana przepisami prawa, z wyjątkiem ustawy – Prawo budowlane, która uzależnia obowiązek zgłoszenia właśnie od jego wysokości (jak wyjaśniono wyżej - graniczna wysokość 2,2 m).

Minimalna lub maksymalna dopuszczalna wysokość ogrodzenia może być natomiast określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub w decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Informacje te można uzyskać w urzędzie gminy lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Wspólna budowa i utrzymanie płotu. Czy trzeba partycypować w kosztach ogrodzenia razem z sąsiadem?

Jeżeli sąsiedzi nie zawarli żadnej odrębnej umowy, kwestie te reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 154 § 1 k.c. domniemywa się, że mury, płoty, rowy i inne podobne „urządzenia” znajdujące się na granicy służą do wspólnego użytku sąsiadów. Dotyczy to również drzew i krzewów rosnących bezpośrednio na granicy działek.

Co istotne, według Kodeksu cywilnego każdy z sąsiadów jest zobowiązany do ponoszenia wspólnych kosztów utrzymania tych urządzeń. Obowiązek ten wynika z faktu wspólnego korzystania, a nie z własności – co oznacza, że koszty powinny być dzielone nawet wtedy, gdy płot formalnie nie stanowi współwłasności. Zasadę partycypacji w kosztach utrzymania płotu wzmacnia również art. 207 k.c., zgodnie z którym każdy współwłaściciel ponosi wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną proporcjonalnie do swojego udziału.

Ważne

Powyższe zasady nie mają zastosowania w sytuacji, gdy jeden z sąsiadów samodzielnie decyduje się na budowę nowego ogrodzenia. Wówczas koszty jego wzniesienia ponosi wyłącznie na własny rachunek – chyba że strony ustalą inaczej1.

Czy sąsiad może nie wyrazić zgody na budowę płotu?

W Polsce można postawić ogrodzenie bez zgody sąsiada, ale tylko pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim musi ono znajdować się w całości na terenie własnej działki (najlepiej dysponować aktualnym pomiarem geodezyjnym). Żaden element płotu nie może przekraczać granicy posesji. Jeśli ogrodzenie zostanie wzniesione „dokładnie” na granicy działek, sąsiad może uznać to za naruszenie jego prawa własności. Tym bardziej jego zgoda będzie konieczna, jeśli ma uczestniczyć w kosztach budowy lub utrzymania ogrodzenia.

Ogrodzenie powinno spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa – zarówno dla ludzi, jak i zwierząt

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa ludzi regulują przepisy prawa budowlanego, natomiast w przypadku zwierząt - ustawa o ochronie zwierząt. Przede wszystkim właściciel ma obowiązek zapewnić im odpowiednio zabezpieczoną przestrzeń. Jeśli posiadasz psa, kota lub inne zwierzę wychodzące na zewnątrz, musisz zadbać o to, aby ogrodzenie chroniło je przed ucieczką, zranieniem lub zaklinowaniem się. Ogrodzenie nie powinno:

  • posiadać ostrych zakończeń,
  • mieć szczelin, w których zwierzę mogłoby zaklinować głowę, łapę lub inną część ciała,
  • być pokryte toksycznymi substancjami (np. farbami zawierającymi ołów).

Ponadto płot powinien być stabilny i odporny na warunki atmosferyczne, aby zapewniać trwałość i bezpieczeństwo przez cały rok.

Od 2026 roku zmienią się niektóre zasady dotyczące ogrodzeń. Takiego płotu już będzie można postawić

Zakazane zostanie stosowanie ostrych zakończeń, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych niebezpiecznych materiałów na wysokości do 2,2 metra. Dotychczas przepisy dopuszczały montaż takich zabezpieczeń na ogrodzeniach o wysokości co najmniej 1,8 metra.

Rozporządzenie wprowadza również nowe wymogi dotyczące bram i furtek:

  • nie będą one mogły otwierać się na zewnątrz działki,
  • furtka w ogrodzeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego nie może utrudniać dostępu do tego obiektu osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • minimalna szerokość furtki ma wynosić 0,9 metra.

Nowe przepisy określające warunki techniczne dla budynków zaczną obowiązywać od 20 września 2026 r.

Czy sąsiad może zatem zmusić właściciela do przycięcia tui?

Przepisy prawa budowlanego nie określają, w jakiej odległości od granicy nieruchomości należy sadzić drzewa oraz krzewy, takie jak np. tuje. Nie regulują też kwestii odległości żywopłotu od granicy działki ani wysokości żywopłotu. Tego typu normy najczęściej znajdują się w regulaminach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Czy to oznacza, że sąsiad może zasadzić żywopłot bez jakichkolwiek ograniczeń wysokości? Sprawa wygląda inaczej, gdy żywopłot z tui pełni funkcję płotu lub ogrodzenia i znajduje się bezpośrednio na granicy działki. W takim przypadku można odnieść się do przepisów Prawa budowlanego poprzez odpowiednią wykładnię przepisów Kodeksu cywilnego. Żywopłot przekraczający 2,2 m może w takim wypadku ostatecznie zostać przycięty, lecz kwestia ta pozostaje do oceny sądu, a nie urzędu.

1Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2002 r., (sygn. III CZP 75/01)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2025 poz. 1071)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2023 poz. 1580 ze zm.)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

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Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

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Tematy: budowatujeogrodzeniepłot
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