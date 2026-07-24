Forsal logo

Powstanie komisja nadzorująca sztuczną inteligencję. Jest decyzja prezydenta

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 15:49
Powstanie komisja nadzorująca sztuczną inteligencję. Jest decyzja prezydenta
Powstanie komisja nadzorująca sztuczną inteligencję. Jest decyzja prezydenta/GazetaPrawna.pl
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę regulującą rynek sztucznej inteligencji w Polsce. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, nowe przepisy przewidują utworzenie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie nadzorować rynek AI.

Ustawa wdrażająca unijny AI Act

Chodzi o ustawę o systemach sztucznej inteligencji, która ma wdrażać w Polsce unijny AI Act. Jej przepisy przede wszystkim powołają organ nadzoru rynku, czyli Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie mogła m.in. wszczynać kontrolę w firmach i sprawdzać, czy technologie oparte na AI spełniają wymogi przepisów.

Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce

Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego, jest „to przede wszystkim uporządkowanie nadzoru nad AI w Polsce”. – Ustawa zyskała szerokie poparcie w parlamencie. Sztuczna inteligencja może stać się ważnym narzędziem dla polskiej gospodarki, nauki i administracji. Nie możemy jednak ignorować zagrożeń: kradzieży tożsamości, fałszowania wizerunku, deepfake’ów czy wykorzystywania technologii do krzywdzenia dzieci i młodzieży – wyjaśnił cytowany w komunikacie KPRP.

Prezydent zaznaczył też, że Polska „nie może wybierać między rozwojem a bezpieczeństwem”. Dodał, że trzeba wspierać innowacje, ale technologia zawsze musi służyć człowiekowi, a nie człowiek technologii.

Będzie można składać skargi na systemy AI

Ustawa zakłada, że do Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji będzie można składać indywidualne skargi na działanie systemów AI. Do zadań Komisji ma również należeć wydawanie zezwoleń dla systemów wysokiego ryzyka (tj. wykorzystywanych m.in. w kształceniu, infrastrukturze krytycznej, zatrudnianiu pracowników, zarządzaniu migracją) oraz nakładanie kar czy wycofywanie z rynku systemów niezgodnych z AI Act.

Tworzenie "piaskownic regulacyjnych"

Komisja ma również tworzyć tzw. piaskownice regulacyjne, które pozwalają firmom na testowanie innowacyjnych rozwiązań AI w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Przepisy przewidują, że co najmniej jedna piaskownica regulacyjna powinna powstać do 2 sierpnia br.

Kto wejdzie w skład Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji?

Pracami Komisji ma kierować przewodniczący, a w jej skład wchodzić będą też dwaj zastępcy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Komisja będzie również zobowiązana do współpracy z organami krajowymi, w tym z Urzędem Patentowym RP, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych czy organami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Obsługę administracyjno-kancelaryjną KRiBSI zapewni urząd obsługujący ministra cyfryzacji.

Przewodniczącego ma powołać Sejm za zgodą Senatu, na co będzie miał dwa miesiące. Pierwsze posiedzenie Komisji ma odbyć się w ciągu trzech miesięcy od daty wejścia w życie ustawy.

Społeczna Rada do spraw Sztucznej Inteligencji

Nowe regulacje przewidują ponadto, że przy komisji ma działać organ opiniodawczo–doradczy - Społeczna Rada do spraw Sztucznej Inteligencji, która ma liczyć od 9 do 15 członków.

Obszary wyłączone spod ustawy

Przepisom ustawy nie będą podlegać „sprawy będące w zakresie bezpieczeństwa narodowego”, obejmujące działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu (AW), Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Przepisy nie będą też stosowane m.in. wobec osób fizycznych, które używają systemów AI wyłącznie dla celów osobistych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą i rolniczą lub inną działalnością regulowaną przez prawo.

Wsparcie finansowe badań naukowych

Ustawa zakłada również, że minister cyfryzacji będzie mógł udzielać wsparcia finansowego z budżetu i środków unijnych na badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące AI. Ma on też być organem, który będzie udzielał notyfikacji jednostkom oceniającym zgodność systemów AI z unijnymi procedurami. Sprawy akredytacji jednostek mają być powierzone Polskiemu Centrum Akredytacji.

Przepisy regulują także czas, w którym kontrolowana jednostka będzie mogła podpisać protokół kontroli i doręczyć go KRiBSI albo złożyć zastrzeżenia do protokołu - będzie to 14 dni. Ponadto - zgodnie z ustawą - kontroler musi zachować poufność, w tym informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.

Unijny Akt o sztucznej inteligencji (AI Act) wszedł w życie 1 sierpnia 2024 r. z pewnymi wyjątkami. W lutym 2025 r. mocy nabrały przepisy dotyczące systemów AI, które są w UE zakazane. Do 2 sierpnia 2025 r. kraje członkowskie miały czas na powołanie organu nadzoru rynku. W pełni zacznie on obowiązywać w 2027 roku.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŚwiat stanął na krawędzi gospodarczej katastrofy? Noblista wprost: Rokowania nie są dobre »
Tematy: Karol NawrockiSztuczna inteligencjaAIAI Act
Powiązane
AI powoduje odpływ klientów. Chatboty "wyraźnie irytują konsumentów" [BADANIE]
AI powoduje odpływ klientów. Chatboty "wyraźnie irytują konsumentów" [BADANIE]
Unijny AI Act. Prawo wchodzi w życie już 2 sierpnia. Dla ułatwienia życia przedsiębiorcom UE opublikowała przewodnik-zbiór zasad, jak stosować prawo wobec sztucznej inteligencji przez firmy po tym terminie.
UE opublikowała zasady przejrzystości użytkowania sztucznej inteligencji według AI Act. Prawo wchodzi w życie już 2 sierpnia
ai sztuczna inteligencja praca biuro
Czy tracimy kontrolę nad AI? Niepokojący przypadek podczas testów OpenAI
Nie przegap
ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód
Wiek emerytalny w Polsce będzie wyższy? Prezes ZUS rozwiewa wątpliwości
Wiek emerytalny w Polsce będzie wyższy? Prezes ZUS rozwiewa wątpliwości. Kobiety muszą pracować coraz dłużej
Świat stanął na krawędzi gospodarczej katastrofy? Noblista wprost: Rokowania nie są dobre
Świat stanął na krawędzi gospodarczej katastrofy? Noblista wprost: Rokowania nie są dobre
Świadczenia dla seniorów czasem trudno otrzymać
Senior z niepełnosprawnością. Jaka pomoc w 2026 roku? [LISTA]
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent zdecydował
Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent zdecydował
ogród, sąsiad, zgoda, szopa, budowa
Zakaz budowy szopy lub domku narzędziowego w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
Polecamy
Powstanie komisja nadzorująca sztuczną inteligencję. Jest decyzja prezydenta
Powstanie komisja nadzorująca sztuczną inteligencję. Prezydent podjął decyzję
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Wykluczenie cyfrowe w Polsce. 8 proc. Polek i Polaków nigdy nie korzystało z internetu
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Jest decyzja Sejmu. Od 2027 roku część Polaków zapłaci nową daninę od oszczędności
Nie każdy wie, że MOPS oferuje więcej niż comiesięczne świadczenia
Nie każdy wie, że MOPS oferuje więcej niż comiesięczne świadczenia
propaganda
„Warszawa to ubogi brat Moskwy”. Jak Rosja wykorzystuje influencerów?
ai sztuczna inteligencja praca biuro
Czy tracimy kontrolę nad AI? Niepokojący przypadek podczas testów OpenAI
Kraj
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Kaczyński: Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
ogród, sąsiad, zgoda, szopa, budowa
Zakaz budowy szopy lub domku narzędziowego w przydomowym ogrodzie bez zgody sąsiada. Samowola może kosztować 10 tys. zł
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
grzywna, nieruchomość, ogród, posesja, ognisko
Zakaz rozpalania ogniska w ogrodzie. Sąsiad może zgłosić naruszenie przepisów, jeśli przeszkadza mu dym lub ognisko jest rozpalane niezgodnie z prawem
Świat
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Google dostał 890 mln euro kary
Google zapłaci 890 mln euro kary. Sprawdź, co zmieni się w wyszukiwarce i Google Play
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Trump chce sięgnąć po irańskie aktywa. Teheran odpowiada
Ukraińscy artylerzyści na froncie
Ukraina szykuje wielkie zmiany w armii. Nawet 30 proc. brygad może zniknąć
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Fedorow stawia warunek Zełenskiemu. "Nie zgodzę się na żadne inne stanowisko"
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj