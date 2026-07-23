UE opublikowała zasady przejrzystości użytkowania sztucznej inteligencji według AI Act. Prawo wchodzi w życie już 2 sierpnia

Czego wymagają przepisy AI Act od firmy

Wytyczne, opublikowane 20 lipca, precyzują zakres stosowania art. 50 Aktu w sprawie AI, który nakłada cztery kategorie obowiązków w zakresie przejrzystości. Dostawcy systemów AI muszą projektować je w taki sposób, aby użytkownicy wiedzieli, że mają do czynienia ze sztuczną inteligencją — dotyczy to m.in. chatbotów i asystentów głosowych. Dostawcy generatywnej AI muszą ponadto osadzać maszynowo czytelne oznaczenia w syntetycznych plikach audio, obrazach, wideo i tekście, aby umożliwić wykrywanie treści wygenerowanych przez AI.

Na podmioty wdrażające systemy sztucznej inteligencji AI Act nałożył odrębne obowiązki: muszą one wyraźnie informować, gdy treść stanowi deepfake, zdefiniowany szeroko jako materiał wygenerowany lub zmanipulowany przez AI, który mógłby sprawiać fałszywe wrażenie autentycznego — oraz muszą oznaczać teksty wygenerowane przez AI publikowane w celu informowania opinii publicznej o sprawach leżących w interesie publicznym. Systemy rozpoznawania emocji oraz biometrycznej kategoryzacji osób muszą być również ujawniane osobom, wobec których są stosowane.

Wytyczne wskazują, że wspomagane przez AI drobne modyfikacje techniczne istniejących treści — takie jak edycja tła, korekta oświetlenia czy korekcja kolorów — mogą nie mieścić się w definicji deepfake'a, a tym samym nie podlegać obowiązkowi oznaczania. W przypadku treści „wyraźnie artystycznych, twórczych, satyrycznych, fikcyjnych lub analogicznych" obowiązki w zakresie oznaczania są ograniczone do ujawnień, które nie zakłócają odbioru dzieła.

Egzekwowanie przepisów i harmonogram wprowadzania AI Act

Naruszenia mogą skutkować karami finansowymi. Firmy nie łamiące prawo muszą liczyć się z karami w wysokości do 15 milionów euro lub 3 procent rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Egzekwowanie przepisów będzie jednak spoczywać na krajowych organach nadzoru rynku w poszczególnych państwach członkowskich, których uprawnienia również wchodzą w życie 2 sierpnia.

Systemy AI, które znajdowały się już na rynku przed sierpniem, otrzymają krótkie odroczenie w odniesieniu do obowiązku znakowania wodnego – obowiązki dotyczące znakowania i wykrywania zostają przesunięte na 2 grudnia 2026 roku, zgodnie z porozumieniem politycznym osiągniętym w maju między Radą Europejską a Parlamentem. Same wytyczne mają charakter niewiążący, jednak mają służyć jako punkt odniesienia dla organów regulacyjnych i sądów oceniających zgodność z przepisami.

Dobrowolny kodeks wypełnia luki interpretacji dla AI Act

Wytyczne uzupełniają Kodeks postępowania w zakresie przejrzystości treści generowanych przez sztuczną inteligencję, sfinalizowany w czerwcu 2026 roku przez niezależnych ekspertów. Dobrowolny kodeks zapewnia praktyczne ramy obejmujące m.in. stosowanie wspólnej ikony do oznaczania deepfake'ów oraz zaleca wielowarstwowe podejście łączące widoczne oznaczenia z niewidocznymi technikami, takimi jak metadane i znaki wodne. Według Komisji firmy stosujące się do kodeksu mogą go wykorzystać jako dowód zgodności z unijną ustawą o sztucznej inteligencji.

Dokument z pełnym zestawem wytycznych znajdziesz pod linkiem: LINK