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UE opublikowała zasady przejrzystości użytkowania sztucznej inteligencji według AI Act. Prawo wchodzi w życie już 2 sierpnia

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
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dzisiaj, 07:49
Unijny AI Act. Prawo wchodzi w życie już 2 sierpnia. Dla ułatwienia życia przedsiębiorcom UE opublikowała przewodnik-zbiór zasad, jak stosować prawo wobec sztucznej inteligencji przez firmy po tym terminie.
Unijny AI Act. Prawo wchodzi w życie już 2 sierpnia. Dla ułatwienia życia przedsiębiorcom UE opublikowała przewodnik-zbiór zasad, jak stosować prawo wobec sztucznej inteligencji przez firmy po tym terminie./Forsal.pl
Komisja Europejska opublikowała ostateczne wytyczne dotyczące obowiązków w zakresie przejrzystości AI wynikających z unijnego rozporządzenia AI Act, dając firmom mniej niż dwa tygodnie na dostosowanie się do przepisów wymagających oznaczania deepfake'ów i ujawniania interakcji z AI, zanim prawo wejdzie w życie 2 sierpnia 2026 roku.

Czego wymagają przepisy AI Act od firmy

Wytyczne, opublikowane 20 lipca, precyzują zakres stosowania art. 50 Aktu w sprawie AI, który nakłada cztery kategorie obowiązków w zakresie przejrzystości. Dostawcy systemów AI muszą projektować je w taki sposób, aby użytkownicy wiedzieli, że mają do czynienia ze sztuczną inteligencją — dotyczy to m.in. chatbotów i asystentów głosowych. Dostawcy generatywnej AI muszą ponadto osadzać maszynowo czytelne oznaczenia w syntetycznych plikach audio, obrazach, wideo i tekście, aby umożliwić wykrywanie treści wygenerowanych przez AI.

Na podmioty wdrażające systemy sztucznej inteligencji AI Act nałożył odrębne obowiązki: muszą one wyraźnie informować, gdy treść stanowi deepfake, zdefiniowany szeroko jako materiał wygenerowany lub zmanipulowany przez AI, który mógłby sprawiać fałszywe wrażenie autentycznego — oraz muszą oznaczać teksty wygenerowane przez AI publikowane w celu informowania opinii publicznej o sprawach leżących w interesie publicznym. Systemy rozpoznawania emocji oraz biometrycznej kategoryzacji osób muszą być również ujawniane osobom, wobec których są stosowane.

Wytyczne wskazują, że wspomagane przez AI drobne modyfikacje techniczne istniejących treści — takie jak edycja tła, korekta oświetlenia czy korekcja kolorów — mogą nie mieścić się w definicji deepfake'a, a tym samym nie podlegać obowiązkowi oznaczania. W przypadku treści „wyraźnie artystycznych, twórczych, satyrycznych, fikcyjnych lub analogicznych" obowiązki w zakresie oznaczania są ograniczone do ujawnień, które nie zakłócają odbioru dzieła.

Egzekwowanie przepisów i harmonogram wprowadzania AI Act

Naruszenia mogą skutkować karami finansowymi. Firmy nie łamiące prawo muszą liczyć się z karami w wysokości do 15 milionów euro lub 3 procent rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Egzekwowanie przepisów będzie jednak spoczywać na krajowych organach nadzoru rynku w poszczególnych państwach członkowskich, których uprawnienia również wchodzą w życie 2 sierpnia.

Systemy AI, które znajdowały się już na rynku przed sierpniem, otrzymają krótkie odroczenie w odniesieniu do obowiązku znakowania wodnego – obowiązki dotyczące znakowania i wykrywania zostają przesunięte na 2 grudnia 2026 roku, zgodnie z porozumieniem politycznym osiągniętym w maju między Radą Europejską a Parlamentem. Same wytyczne mają charakter niewiążący, jednak mają służyć jako punkt odniesienia dla organów regulacyjnych i sądów oceniających zgodność z przepisami.

Dobrowolny kodeks wypełnia luki interpretacji dla AI Act

Wytyczne uzupełniają Kodeks postępowania w zakresie przejrzystości treści generowanych przez sztuczną inteligencję, sfinalizowany w czerwcu 2026 roku przez niezależnych ekspertów. Dobrowolny kodeks zapewnia praktyczne ramy obejmujące m.in. stosowanie wspólnej ikony do oznaczania deepfake'ów oraz zaleca wielowarstwowe podejście łączące widoczne oznaczenia z niewidocznymi technikami, takimi jak metadane i znaki wodne. Według Komisji firmy stosujące się do kodeksu mogą go wykorzystać jako dowód zgodności z unijną ustawą o sztucznej inteligencji.

Dokument z pełnym zestawem wytycznych znajdziesz pod linkiem: LINK

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Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

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Tematy: UEAIprawodeepfake
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