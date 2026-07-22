Forsal logo

AI powoduje odpływ klientów. Chatboty "wyraźnie irytują konsumentów" [BADANIE]

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 11:50
AI powoduje odpływ klientów. Chatboty "wyraźnie irytują konsumentów" [BADANIE]
AI powoduje odpływ klientów. Chatboty "wyraźnie irytują konsumentów" [BADANIE]/Shutterstock
Sztuczna inteligencja miała ułatwić zakupy online, ale w wielu przypadkach przynosi odwrotny efekt. Jak wynika z nowych badań, niemal 60 proc. internautów zrezygnowało z zakupu, ponieważ chatbot sklepu nie potrafił rozwiązać ich problemu.

Klienci mają dość chatbotów

Niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z zakupu online, bo chatbot sklepu nie potrafił rozwiązać ich problemu. Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców - pisze w środę „Rzeczpospolita”.

Rekomendacje AI są akceptowane

Jak czytamy, kupujący coraz chętniej używają AI np. do rekomendacji. „Najnowsze dane Payback, które »Rzeczpospolita« publikuje jako pierwsza, pokazują, iż wciąż 40 proc. internautów nie korzysta z takiego asystenta” – podaje „Rz”.

Informuje, że jak wynika z badania, „przeszło 80 proc. ankietowanych twierdzi, że wierzy (raczej lub w pełni) w rekomendacje AI, jednocześnie aż 94 proc. samodzielnie weryfikuje rekomendacje algorytmów”.

Według danych, „wolimy sięgać po własne narzędzia AI (59 proc.), a nie te oferowane przez sklep (23 proc.)”.

Chatboty "wyraźnie irytują konsumentów”

Dziennik informuje też, że boty sprzedawców „wyraźnie irytują konsumentów”. „59 proc. internautom zdarzyło się zrezygnować z zakupu, ponieważ system obsługi (np. czatbot) nie potrafił rozwiązać określonego problemu lub odpowiedzieć na pytanie” – dodaje.

Redakcja dodaje, że „poziom zaangażowania w zakupy online stawia Polskę wśród liderów rynku e-commerce”. „Średnio na zakupy internetowe poświęcamy 2 godziny tygodniowo, podczas gdy europejscy konsumenci 1,7. Jednocześnie nie działamy impulsywnie, lecz kupujemy z rozmysłem” – pisze dziennik.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Rzeczpospolita
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEurostat: Ceny paliw w Polsce rosły znacznie wolniej niż w UE »
Tematy: Sztuczna inteligencjaAIzakupychatbot
Powiązane
Zanim klikną „Kup teraz”, sprawdzają właśnie to. Różnice między pokoleniami są wyraźne
Zanim klikną „Kup teraz”, sprawdzają właśnie to. Różnice między pokoleniami są wyraźne
Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu
Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu
Polski e-commerce rośnie szybciej niż cała Europa. Potencjał mamy ogromny, nie tylko na rosnącą sprzedaż ale również na rozwijanie e-biznesów, które mogą być ważne dla rynku on line.
W Polsce e-commerce rośnie szybciej niż w całej Europie. W górę idzie nie tylko sprzedaż, ale rozwijają się też e-biznesy
Nie przegap
Rekordowy dodatek z ZUS dla seniorów. Te roczniki od 1 marca 2027 r. dostaną ponad 7 tysięcy złotych
Rekordowy dodatek z ZUS dla seniorów. Te roczniki od 1 marca 2027 r. dostaną ponad 7 tysięcy złotych
Smartfony, tablety oraz sprzęt AGD i RTV taniej nawet o 40 proc.
Koniec przepłacania za telefony i AGD? Markowy sprzęt o 40 proc taniej. Europejski gigant wkracza do Polski
Armatohaubica RCH 155
Niemiecka RCH 155 ma atut, którego nie ma polski Krab. Minister zasugerował, że trafiła już do Ukrainy
dom, lokal, inwestor, właściciel, wynajem
W domu obok zamieszka 18 osób. Ten rodzaj najmu staje się coraz popularniejszy
MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym. Część dotyczy infrastruktury krytycznej
MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym. Część dotyczy infrastruktury krytycznej
„Lex szarlatan” coraz bliżej. Nawet 1 mln zł kary za pseudomedyczne praktyki
„Lex szarlatan” coraz bliżej. Nawet 1 mln zł kary za pseudomedyczne praktyki
Pierwszy taki silnik na świecie. Finlandia otwiera nowy rozdział technologii kwantowej
Pierwszy taki silnik na świecie. Finlandia otwiera nowy rozdział technologii kwantowej
Żołnierz walczy w ruinach miasta
Donbaskie twierdze mają słaby punkt. Ekspert wyjaśnił, jak Rosjanie odbierają Ukraińcom przewagę
Polecamy
monety, zbieranie, segregator
NBP przypomina jedną z najsłynniejszych monet II RP. Kosztuje 550 zł
Czeka nas skok cen gazu? Dla Europy to może być droga zima
Czeka nas skok cen gazu? Dla Europy to może być droga zima
Polacy wydali więcej. Są nowe dane o sprzedaży detalicznej
Polacy wydali więcej. Są nowe dane o sprzedaży detalicznej
Sondaż: Prawie połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia
Sondaż: Prawie połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia
Ceny ropy mocno w górę. Wystarczyły słowa Donalda Trumpa
Ceny ropy mocno w górę. Wystarczyły słowa Donalda Trumpa
oki oszczędności pieniądze
Nowa ulga dla inwestujących. Osobiste Konta Inwestycyjne coraz bliżej
Zmiany w L4 od 2027 r. Lekarz nie zawsze wystawi zwolnienie. Pacjent zyska nowe uprawnienie
Zmiany w L4 od 2027 r. Lekarz nie zawsze wystawi zwolnienie. Pacjent zyska nowe uprawnienie
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Kraj
MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym. Część dotyczy infrastruktury krytycznej
MSWiA rozszerza katalog incydentów o charakterze terrorystycznym. Część dotyczy infrastruktury krytycznej
„Lex szarlatan” coraz bliżej. Nawet 1 mln zł kary za pseudomedyczne praktyki
„Lex szarlatan” coraz bliżej. Nawet 1 mln zł kary za pseudomedyczne praktyki
Szkolenia z pierwszej pomocy i obrony cywilnej. Już 275 tys. Polaków zdobyło nowe umiejętności
Szkolenia z pierwszej pomocy i obrony cywilnej. Już 275 tys. Polaków zdobyło nowe umiejętności
dom, lokal, inwestor, właściciel, wynajem
W domu obok zamieszka 18 osób. Ten rodzaj najmu staje się coraz popularniejszy
Polska armia wkracza w nową erę. Od teraz będziemy siać miny
Polska armia wkracza w nową erę. Od teraz będziemy siać miny
Sondaż: Prawie połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia
Sondaż: Prawie połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia
Ukraińcy ucinają spekulacje. Oto co naprawdę kupuje polska armia
Ukraińcy ucinają spekulacje. Oto co naprawdę kupuje polska armia
Wysokość opłat za krew i jej składniki od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany
1 265 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy. Podano także inne kwoty. Resort zdrowia zapowiada zmiany od 1 stycznia 2027
Świat
Żołnierz walczy w ruinach miasta
Donbaskie twierdze mają słaby punkt. Ekspert wyjaśnił, jak Rosjanie odbierają Ukraińcom przewagę
Nie pomogli Ukrainie, aby nie drażnić Rosji. Przeliczyli się
Nie pomogli Ukrainie, aby nie drażnić Rosji. Przeliczyli się
Wojna z Iranem potrwa jeszcze lata? Eksperci: Dopiero następca Trumpa ją zakończy
Wojna z Iranem potrwa jeszcze lata? Eksperci: Dopiero następca Trumpa ją zakończy
Armatohaubica RCH 155
Niemiecka RCH 155 ma atut, którego nie ma polski Krab. Minister zasugerował, że trafiła już do Ukrainy
Media społecznościowe
Francja jako pierwsza w UE wprowadza zakaz social mediów dla dzieci
Iran przygotowuje się do wojny z USA. Teheran nie zrezygnuje ze wzbogacania uranu
Donald Trump grozi Iranowi kolejnym atakiem. Mówi o obiektach związanych z uranem
Nagranie rosyjskiego drona i okrętu z bezzałogowca Stormborn X-Wave
Bliskie spotkanie trzeciego stopnia na Bałtyku. Rosyjski okręt wysłał drona, zawisł nad duńską maszyną
Czołg Abrams w "przebraniu"
Australia "przebiera" Abramsy za Typ 99. Tak przygotowuje się do wojny z Chinami
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj