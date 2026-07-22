AI powoduje odpływ klientów. Chatboty "wyraźnie irytują konsumentów" [BADANIE]

Klienci mają dość chatbotów

Niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z zakupu online, bo chatbot sklepu nie potrafił rozwiązać ich problemu. Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców - pisze w środę „Rzeczpospolita”.

Rekomendacje AI są akceptowane

Jak czytamy, kupujący coraz chętniej używają AI np. do rekomendacji. „Najnowsze dane Payback, które »Rzeczpospolita« publikuje jako pierwsza, pokazują, iż wciąż 40 proc. internautów nie korzysta z takiego asystenta” – podaje „Rz”.

Informuje, że jak wynika z badania, „przeszło 80 proc. ankietowanych twierdzi, że wierzy (raczej lub w pełni) w rekomendacje AI, jednocześnie aż 94 proc. samodzielnie weryfikuje rekomendacje algorytmów”.

Według danych, „wolimy sięgać po własne narzędzia AI (59 proc.), a nie te oferowane przez sklep (23 proc.)”.

Chatboty "wyraźnie irytują konsumentów”

Dziennik informuje też, że boty sprzedawców „wyraźnie irytują konsumentów”. „59 proc. internautom zdarzyło się zrezygnować z zakupu, ponieważ system obsługi (np. czatbot) nie potrafił rozwiązać określonego problemu lub odpowiedzieć na pytanie” – dodaje.

Redakcja dodaje, że „poziom zaangażowania w zakupy online stawia Polskę wśród liderów rynku e-commerce”. „Średnio na zakupy internetowe poświęcamy 2 godziny tygodniowo, podczas gdy europejscy konsumenci 1,7. Jednocześnie nie działamy impulsywnie, lecz kupujemy z rozmysłem” – pisze dziennik.