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Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:51
Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu
Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu/Shutterstock
Mimo utrzymującej się presji cenowej Polacy nie zamierzają znacząco ograniczać wydatków podczas wakacyjnych wyjazdów. Jak wynika z raportu Inquiry „Zakupy wakacyjne 2026”, osoby planujące urlop przeznaczą średnio 1002 zł na zakupy związane z wypoczynkiem, a blisko połowa badanych deklaruje, że ich tegoroczny budżet pozostanie na podobnym poziomie jak wcześniej.

Niemal połowa utrzyma wakacyjny budżet na poziomie sprzed roku

W raporcie podano, że 66 proc. Polaków planuje w tym roku wakacyjny wyjazd. Niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego, co – zdaniem autorów raportu – świadczy o stabilizacji wydatków, mimo utrzymującej się presji cenowej.

Raport wskazuje, że zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73 proc. badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu.

Co najczęściej kupują Polacy na wakacjach?

Z badania wynika także, że 59 proc. wyjeżdżających kupuje produkty spożywcze dopiero po przyjeździe do miejsca wypoczynku, a 47 proc. jest gotowych zmienić sklep, jeśli znajdzie korzystniejszą promocję. Według autorów raportu, oznacza to, że o wyborze miejsca zakupów coraz częściej decyduje bieżąca oferta, a nie wcześniejsze przyzwyczajenia konsumentów.

Najczęściej kupowanymi podczas wakacyjnych wyjazdów produktami są pamiątki, które wskazało 50 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się regionalne produkty spożywcze (40 proc.) oraz artykuły spożywcze codziennego użytku (39 proc.).

Sezon wakacyjny to szansa na zdobycie nowych konsumentów

Autorzy badania zwracają uwagę, że wakacyjni konsumenci są bardziej otwarci na nowe marki i chętniej podejmują spontaniczne decyzje zakupowe niż na co dzień. Jednocześnie pozostają bardzo wrażliwi na poziom cen i promocje, które mogą wpływać zarówno na wybór sklepu, jak i konkretnego produktu.

Według autorów raportu, sezon wakacyjny staje się dla handlu nie tylko okresem zwiększonego popytu, ale także okazją do budowania relacji z konsumentami, którzy podczas urlopu chętniej eksperymentują z lokalną ofertą i nowymi produktami.

Badanie zostało zrealizowane w maju 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1003 respondentów.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: handelkonsumenciwydatkiwalacje
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