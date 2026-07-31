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Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 13:08
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"/PAP/EPA
Minister spraw wewnętrznych Finlandii Mari Rantanen skrytykowała Hiszpanię za brak ochrony granic w Ceucie przed wtargnięciem migrantów. To nie może trwać wiecznie; te kraje UE, które nie wywiązują się z obowiązku ochrony swoich granic zewnętrznych, nie mogą być członkami strefy Schengen - przekazała w piątek szefowa fińskiego resortu.

Finlandia popiera wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen

Według Rantanen wszystkie kraje europejskie powinny poprzeć propozycję premier Włoch Giorgii Meloni i wykluczyć Hiszpanię ze strefy Schengen.

Jedna z liderek narodowo-konserwatywnej partii Finowie (PS) odniosła się do ostatnich wydarzeń w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, gdzie w czwartek i piątek z sąsiedniego Maroka przedostało się w niekontrolowany sposób około 49 tys. migrantów.

Meloni zapowiada nadzwyczajne działania i możliwość zawieszenia Schengen

W czwartek wieczorem Meloni oświadczyła, że jej rząd gotów jest podjąć nadzwyczajne działania, aby bronić granic kraju, w tym zawiesić w relacjach z Hiszpanią stosowanie układu z Schengen o zniesieniu kontroli granicznych.

Hiszpański nadawca publiczny RTVE przekazał, że w piątek nad ranem setki osób brały udział w gwałtownych starciach na obszarach przygranicznych, próbując przedostać się z Maroka do Ceuty i Melilli - drugiej z eksklaw Hiszpanii na północy Afryki.

Hiszpańska żandarmeria (Guardia Civil) poinformowała o wyłowieniu z wody 19 ciał osób, które próbowały dotrzeć do Ceuty drogą morską.

W czwartek późnym wieczorem zamknięto przejście graniczne z Marokiem w Melilli po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Sytuacja w tym mieście nie jest jednak tak poważna jak w Ceucie; lokalne władze szacowały, że granicę próbowało sforsować tam kilkaset osób.

Rząd w Madrycie wysłał wojsko w związku z kryzysem, a na miejsce udadzą się w piątek premier Pedro Sanchez i szef MSW Fernando Grande-Marlaska. Jak poinformował RTVE, premier kontaktował się w sprawie kryzysu migracyjnego z królem Filipem VI.

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: HiszpaniaSchengen
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