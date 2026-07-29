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Komfortka staje się koniecznością w budynkach będących przestrzenią publiczną

Małgorzata WasilewskaSpecjalistka zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 16:09
pokój niepełnosprawni przewijak
komfortka budynek/Shutterstock
Pod słowem komfortka rozumie się przestrzeń wyposażoną w przewijak/leżankę przystosowaną dla osoby dorosłem. Czasem mianem komfortki określa się sam przewijak/leżanka. Jak może wyglądać komfortka w przestrzeni publicznej?

Komfortka jako pomieszczenie czy urządzenia ma przede wszystkim na celu umożliwienie wykonanie czynności higienicznych - zmiany pieluchomajtek osobie dorosłej. Trzeba wskazać na pewien faktyczny dualizm, z którymi muszą się mierzyć osoby ze szczególnymi potrzebami w przestrzeni publicznej. Z jednej strony obowiązujące przepisy wskazują, w jakich nowych budynkach komfortki powinny się znaleźć i jakie rygorystyczne parametry powinny spełniać. Z drugiej aranżowane są pomieszczenia w istniejących obiektach, do których zazwyczaj wstawiana jest mobilna leżanka. Często nie ma w nich dostępu do wody, nie mówiąc już o podnośniku.

Nowe budynki w których musi się znajdować komfortka

Od przeszło dwóch lat takie dedykowane i przeznaczone pomieszczenie powinno znajdować się w budynkach:

  • administracji publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 2.000 m.kw.,
  • kultury, sportu, handlu lub obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym lub lotniczym o powierzchni użytkowej powyżej 10.000 m.kw.,
  • opieki zdrowotnej - niezależnie od ich powierzchni użytkowej,
  • a także na stacjach paliw o powierzchni użytkowej powyżej 300 m.kw., zlokalizowanych przy autostradzie lub drodze ekspresowej.
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Jakie wymogi powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone na komfortkę ?

Parametry przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami są ściśle określone:

  • zaprojektowanie w odległości maksymalnej 20 m od wejścia do budynku na tej samej kondygnacji;
  • minimalna powierzchnia użytkowa 12 m.kw., a szerokość 3 m;
  • przestrzeń manewrowa – minimum 1,5 m x 1,5 m;
  • umywalka;
  • drzwi o szerokości minimum 90 cm bez progów lub o progu o wysokości maksymalnie 0,5 cm, bez siłowników lub zapewniające możliwość otwarcia przy użyciu niedużej siły;
  • podłoga z materiału o podwyższonej odporności na ścieranie nie powodująca dodatkowo hamowanie kół wózka i o właściwościach antypoślizgowych uniemożliwiająca zbieranie się na niej wody;
  • odpływy z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe wykonany w sposób nieograniczający manewrowanie wózkiem;
  • powierzchnie matowe oraz ograniczenie użycia luster;
  • blaty zaokrąglone lub sfazowane krawędzie i narożniki.

Jest możliwe, aby przewijak/leżanka znajdowała się w tym samym pomieszczenia co toaleta dla osób z niepełnosprawnościami pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów. W praktyce architekci stosują takie rozwiązania.

Aby uznać pomieszczenie za w pełni wyposażone, niezbędne jest umieszczenie w nim albo montaż podnośnika wolnostojącego bądź sufitowego dostosowanego co najmniej do wagi 150 kg. Takie urządzenie jest przeznaczone do transportu osoby na urządzenie, na którym będzie można przeprowadzić czynności higieniczne (przewijak/leżanka).

Parametry przewijaka/leżanki do przeprowadzania czynności higienicznych

Również samo urządzenie – przewijak/leżanka – musi spełnić określone wymogi co do obciążenia - minimum 100 kg, optymalnie do 200 kg oraz obsługi – niewielka siła ma być potrzebna do rozłożenia i regulacji z możliwością zastosowania systemów elektrycznych, obsługiwanych pilotem. Istotne są też wymiary urządzenia – nie mniej niż 0,6 m szerokości i 1,6 m długości - sugerowane 0,8-1,0 m oraz 1,8-2,0 m. Montaż powinien być regulowany między 0,4 a 1,0 m z dostępem co najmniej z dwóch boków różnej długości.

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Źródło: forsal.pl
Małgorzata Wasilewska
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Tematy: budynkiosoby ze szczególnymi potrzebamiprzewijakwózek
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