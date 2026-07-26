Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości

Skażone menu: Aż w 76% skontrolowanych lokali (38 na 50) wykryto nieprawidłowości, od złej wagi po ukrywanie alergenów.

Aż w 76% skontrolowanych lokali (38 na 50) wykryto nieprawidłowości, od złej wagi po ukrywanie alergenów. Tanie zamienniki: Podmianę ryb potwierdzono laboratoryjnie. Miejsce drogiego dorsza i soli najczęściej zajmowały czarniak oraz limanda.

Podmianę ryb potwierdzono laboratoryjnie. Miejsce drogiego dorsza i soli najczęściej zajmowały czarniak oraz limanda. Masz swoje prawa: Jeżeli dostaniesz inną rybę niż zamówiona, restauracja musi uwzględnić reklamację. Poniżej wyjaśniamy, jak to załatwić przy stoliku i gdzie wysłać zgłoszenie.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) prześwietliła 50 popularnych lokali gastronomicznych. Wnioski? Aż w 38 z nich (76 proc.) wykryto nieprawidłowości.

Wielka podmianka na talerzu. Co naprawdę jemy nad wodą?

Choć ryby pod względem świeżości i smaku zdały egzamin (inspektorzy nie mieli zastrzeżeń do cech organoleptycznych 44 badanych partii), to testy laboratoryjne ujawniły bezczelne manipulacje. W co dziesiątej zbadanej próbce (11,9 proc.) wykryto podmianę gatunkową.

Płacisz za produkt z wyższej półki, a dostajesz masówkę. Oto co najczęściej lądowało na talerzach klientów:

Zamiast soli: serwowano tanią limandę żółtopłetwą .

serwowano tanią . Zamiast dorsza atlantyckiego lub morszczuka: podawano czarniaka .

podawano . Zamiast wykwintnej polędwicy z dorsza: w panierce lądowała polędwica z plamiaka.

Po usmażeniu i przyprawieniu różnica w wyglądzie jest dla zwykłego konsumenta niemal niezauważalna. W portfelu i na języku jest ogromna.

Pułapka na „dorsza czarnego”. Błąd czy celowy trik?

Jednym z najczęstszych zabiegów marketingowych w menu jest serwowanie tzw. dorsza czarnego. Wiele osób daje się na to nabrać, myśląc, że to po prostu odmiana szlachetnego dorsza.

Ważne Warto wiedzieć: Czarniak (Pollachius virens) i dorsz atlantycki (Gadus morhua) to dwa całkowicie odrębne gatunki ryb. Mają inną strukturę mięsa, inny smak i przede wszystkim inną wartość rynkową. Nazwanie czarniaka po prostu „dorszem” to wprowadzanie klienta w błąd.

Chaos w menu i „drobny druk”. Aż 67 proc. dań miało błędny opis!

Podmiana gatunków ryb to dopiero początek. Prawdziwy rekord nieprawidłowości pobiło samo oznakowanie dań w kartach menu. Inspektorzy prześwietlili pod tym kątem 118 partii potraw i zakwestionowali aż 79 z nich (66,9 proc.). W wielu przypadkach na jednym daniu ciążyło po kilka poważnych grzechów naraz.

Oto największe absurdy i błędy wykryte w kartach dań:

Ukrywanie formy podania: Klient nie wiedział, czy zamawia filet, polędwicę, czy rybę z ością, a nawet... czy produkt jest w ogóle smażony.

Klient nie wiedział, czy zamawia filet, polędwicę, czy rybę z ością, a nawet... czy produkt jest w ogóle smażony. Niewyjaśnione „dodatki”: W menu brakowało informacji, że w skład dania wchodzi panierka, masło, sos, frytki czy surówka, co często wpływało na ostateczną wagę i cenę zestawu.

W menu brakowało informacji, że w skład dania wchodzi panierka, masło, sos, frytki czy surówka, co często wpływało na ostateczną wagę i cenę zestawu. Igranie ze zdrowiem: Powszechnym problemem było pomijanie składników panierki, przypraw oraz brak wyróżnienia alergenów (np. glutenu czy jaj), co dla osób z alergiami stanowi bezpośrednie zagrożenie.

Powszechnym problemem było pomijanie składników panierki, przypraw oraz (np. glutenu czy jaj), co dla osób z alergiami stanowi bezpośrednie zagrożenie. Ściągawka z wagi: Deklarowana w menu masa porcji rozmijała się z tym, co rzeczywiście lądowało na talerzu.

(Warto pamiętać: jedna potrawa mogła zawierać kilka takich uchybień jednocześnie, co tłumaczy tak wysoką skalę zakwestionowanych dań).

Tomasz Strzelczyk z kanału "Oddasz fartucha" ostrzega przed oszustwami w smażalniach ryb

Dostałeś inną rybę lub mniejszą porcję? Masz prawo do reklamacji!

Podejrzewasz, że na Twoim talerzu wylądował tani zamiennik zamiast zamówionego dorsza? A może porcja jest widocznie mniejsza niż zadeklarowane w menu 200 gramów? Nie musisz za to płacić bezsłownie. UOKiK przypomina: usługa gastronomiczna musi być w 100% zgodna z zamówieniem.

Jak reagować przy stoliku?

Zgłoś problem natychmiast: Nie czekaj, aż zjesz pół dania. Reklamację najlepiej złożyć od razu po zauważeniu nieprawidłowości.

Nie czekaj, aż zjesz pół dania. Reklamację najlepiej złożyć od razu po zauważeniu nieprawidłowości. Czego możesz żądać? Masz prawo wymagać wymiany potrawy na zgodną z zamówieniem lub odpowiedniego obniżenia ceny rachunku.

Ważne Zadbaj o dowody (Pancerny pakiet konsumenta): Samo przeczucie co do smaku to za mało dla urzędników, ale wystarczy, by zareagować na miejscu. Jeśli jednak sprawa jest ewidentna, zrób zdjęcie menu z opisem dania, zdjęcie potrawy oraz zachowaj paragon lub potwierdzenie płatności.

Restauracja idzie w zaparte? Wyślij zgłoszenie jednym mailem

Jeśli właściciel lokalu lekceważy Twoje uwagi, nie jesteś na straconej pozycji. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przyjmowała i obsługuje zgłoszenia od oszukanych konsumentów.

Sprawę możesz zgłosić bezpośrednio na specjalny adres e-mail: skargi@ijhars.gov.pl lub do właściwego wojewódzkiego inspektoratu.

Co wpisać w zgłoszeniu?

Dokładną nazwę i adres lokalu. Nazwę potrawy z karty. Krótki opis problemu (np. podmiana gatunku, brak informacji o alergenach, zła waga). Dołączone zdjęcia (menu, dania, paragonu).

To właśnie takie skargi od klientów są często podstawą do przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli i ukarania nieuczciwego restauratora.

Czy 76 proc. smażalni to oszuści?

Warto zachować chłodną głowę i przyjrzeć się liczbom. Statystyka 76 proc. dotyczy wszystkich uchybień, od braku wpisu o alergenach w panierce, przez złą wagę, aż po podmianę gatunku.

Ewidentną podmianę ryby w badaniach laboratoryjnych potwierdzono w 8 z 67 zbadanych partii. Kontrola objęła też wybranych 50 lokali, a nie cały rynek. Pokazuje to jednak jasno: w wakacyjnych restauracjach trzeba patrzeć kucharzom na ręce.

Smażenie ryby

Najważniejsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy dorsz czarny to prawdziwy dorsz? Czarniak (nazywany dorszem czarnym) to inny gatunek ryby niż dorsz atlantycki. Lokale mają obowiązek podawać w menu jego właściwą nazwę. Czy skład panierki musi być podany w karcie? Restauracja ma obowiązek udostępnić pełny wykaz składników potrawy, w tym panierki, sosów i zawartych w nich alergenów. Czy brak podanej wagi porcji to złamanie prawa? Jeśli lokal sprzedaje danie na porcje lub na wagę, informacje o gramaturze oraz przeliczniku ceny muszą być jasne i czytelne dla klienta przed zamówieniem. Czy skład potrawy może być dostępny tylko po zeskanowaniu kodu QR? Kod QR lub strona internetowa mogą być dodatkowym źródłem, ale skład musi być również bezpośrednio dostępny dla klientów w lokalu. Co zrobić, gdy porcja waży mniej niż podano w menu? Należy zgłosić problem obsłudze i złożyć reklamację. Pomocne będzie zdjęcie menu, potrawy, rachunku oraz informacji o deklarowanej wielkości porcji. Czy wyniki oznaczają, że większość smażalni podmienia ryby? Nieprawidłowości znaleziono w 38 z 50 skontrolowanych lokali, ale podmianę gatunków wykryto w ośmiu partiach objętych badaniami laboratoryjnymi. Kontrola nie była badaniem wszystkich smażalni w Polsce.

Źródła: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych: wyniki kontroli smażalni ryb z 2 lipca 2026 roku. IJHARS: obowiązki informacyjne lokali gastronomicznych i zasady udostępniania składu potraw. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: prawa klienta w restauracji i możliwość reklamowania usługi gastronomicznej. IJHARS: zasady składania skarg konsumenckich dotyczących żywności i gastronomii.