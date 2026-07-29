Forsal logo

Nowy ranking zaufania. Nawrocki wciąż liderem, Bosak z największym wzrostem

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 07:43
Nowy sondaż zaufania. Jest lider, ale największy wygrany to ktoś inny
Nowy sondaż zaufania. Jest lider, ale największy wygrany to ktoś inny/Shutterstock
Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania polityków. Według najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu ufa mu 51,3 proc. badanych, choć to o 3,5 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Największy wzrost poparcia odnotował z kolei lider Konfederacji Krzysztof Bosak, który zyskał 10 pkt proc.

Karol Nawrocki liderem zaufania

W opublikowanym w środę lipcowym sondażu IBRiS na zlecenie Onetu Karol Nawrocki uzyskał 51,3 proc. wskazań pozytywnych („zdecydowanie ufam” - 26,1 proc., „raczej ufam” - 25,2 proc.). Onet zauważył jednak, że to o 3,5 pkt proc. mniej niż przed miesiącem.

Z kolei brak zaufania do głowy państwa zadeklarowało 41,6 proc. badanych („zdecydowanie nie ufam” - 31,9 proc., „raczej nie ufam” - 9,7 proc.).

To będzie największa inwestycja drogowa lat 30. Powstanie "ring" wokół Warszawy
To będzie największa inwestycja drogowa lat 30. Powstanie "ring" wokół Warszawy

Władysław Kosiniak-Kamysz na drugiej pozycji

Na drugim miejscu uplasował się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 42,3 proc. osób („zdecydowanie ufam” - 16 proc., „raczej ufam” - 26,3 proc.). Jak czytamy, to o 7,4 pkt proc. więcej niż w czerwcu. Nie ufa mu natomiast 45 proc. ankietowanych („zdecydowanie nie ufam” - 29,9 proc., „raczej nie ufam” - 15,1 proc.). „To najlepszy wynik Kosiniaka-Kamysza od października 2025 r.” – dodał Onet.

Radosław Sikorski zamyka podium

Trzecie miejsce w rankingu zajął wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski – ufa mu 41,5 proc. osób („zdecydowanie ufam” - 22,3 proc., „raczej ufam” - 19,2 proc.) - o 1,1 pkt proc. mniej niż w czerwcu. Nie ufa mu natomiast 49,7 proc. ankietowanych („zdecydowanie nie ufam” - 34,7 proc., „raczej nie ufam” - 15 proc.).

Krzysztof Bosak z największym wzrostem

Z badania wynika, że największy wzrost zaufania zanotował lider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Uzyskał on 39,9 proc. pozytywnych wskazań - o 10 pkt proc. więcej niż miesiąc temu („zdecydowanie ufam” - 16,9 proc., „raczej ufam” - 23 proc.).

Nie ufa mu natomiast 46,4 proc. respondentów („zdecydowanie nie ufam” — 23,2 proc., „raczej nie ufam” — 23,2 proc.).

Wyniki pozostałych polityków

Redakcja podała, że jak wynika z sondażu, premierowi Donaldowi Tuskowi ufa 35,5 proc. badanych Polaków (o 2,6 pkt proc. mniej), Włodzimierzowi Czarzastemu 32,5 proc. (o 3,5 pkt proc. mniej), a Mateuszowi Morawieckiemu 32,3 proc. (o 3 pkt proc. mniej).

Kolejne miejsce – jak czytamy - przypadło Piotrowi Zgorzelskiemu, któremu ufa 30,5 proc. ankietowanych (wzrost o 2,3 pkt proc.).

„Dalej znalazł się kolejny z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, z wynikiem 26,8 proc., co oznacza wzrost zaufania o 3,4 pkt proc.” – czytamy.

Onet zwrócił też uwagę, że „mniej ankietowanych niż przed miesiącem ufa z kolei Jarosławowi Kaczyńskiemu” - 26 proc. (spadek o 2,8 pkt proc.). Za nim znalazł się lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - w lipcu zaufanie do niego zadeklarowało 24,9 proc. Polaków (wzrost o 1,2 pkt proc.)

„Spory wzrost zaufania widoczny jest u Adriana Zandberga, którego dobrze ocenia 24,5 proc. badanych (wzrost o 6,1 pkt proc.). Kolejne miejsce należy do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, któremu ufa 21,9 proc. ankietowanych (spadek o 1,7 pkt proc.)” – czytamy.

Z sondażu wynika, że kandydatowi PiS na premiera Przemysławowi Czarnkowi ufa obecnie 21,6 proc. respondentów (spadek o 6,4 pkt proc.).

Na przedostatnim miejscu jest Szymon Hołownia z wynikiem 18,4 proc. „Ranking zaufania zamyka ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz — ufa jej zaledwie 10,4 proc. Polaków (spadek o 5,3 pkt proc.)” – czytamy.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 24-25 lipca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Onet
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPodwojenie kwoty wolnej. Ten pomysł ma rekordowe poparcie wśród Polaków [SONDAŻ] »
Tematy: sondażpolitycyranking zaufania
Powiązane
Polski trotyl podbije Wielką Brytanię. Historyczny krok zbrojeniówki
Polski trotyl podbije Wielką Brytanię. Historyczny krok zbrojeniówki
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Wiesława Ziółkowska
Kancelaria Sejmu przekazała smutną wiadomość. Nie żyje była posłanka i członkini RPP
Nie przegap
USA prześwietlają bazy w Europie. Co to oznacza dla Polski?
USA prześwietlają bazy wojskowe w Europie. Co to oznacza dla Polski?
Zbudują 7 mln dronów w rok. Ukraina rzuca wyzwanie Amerykanom
Zbudują 7 mln dronów w rok. Ukraina rzuca wyzwanie Amerykanom
To już lawinowy wzrost cen w sklepach spożywczych
To już lawinowy wzrost cen w sklepach spożywczych. Co podrożało najbardziej, co jeszcze podrożeje
odpowiedzialność, finanse, właściciel, nieruchomość, drzewo
Kasztan spadł z drzewa na auto i uszkodził szybę. Odpowiedzialność finansowa właściciela nieruchomości za drzewa na działce
Podwojenie kwoty wolnej. Ten pomysł ma rekordowe poparcie wśród Polaków [SONDAŻ]
Podwojenie kwoty wolnej. Ten pomysł ma rekordowe poparcie wśród Polaków [SONDAŻ]
Nowy sondaż zaufania. Jest lider, ale największy wygrany to ktoś inny
Nowy sondaż zaufania. Jest lider, ale największy wygrany to ktoś inny
Reuters: Chiny rozpoczynają dostawy uzbrojenia do Iranu. W grze 400 zestawów rakietowych
Reuters: Chiny rozpoczynają dostawy uzbrojenia do Iranu. W grze 400 zestawów rakietowych
Nie siedmiu, a ośmiu członków. Sejm podczas posiedzenia zajmie się Komisją do Spraw Służb Specjalnych
Nie siedmiu, a ośmiu członków. Sejm podczas posiedzenia zajmie się Komisją do Spraw Służb Specjalnych
Polecamy
Wiesława Ziółkowska
Kancelaria Sejmu przekazała smutną wiadomość. Nie żyje była posłanka i członkini RPP
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Stopnie niepełnosprawności - jak wpływają na zdolność do pracy
Stopnie niepełnosprawności - jak wpływają na zdolność do pracy
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Kto skorzysta na rozpadzie PiS? Niemcy: Wcale nie Donald Tusk i KO
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Wołodymyr Zełenski
Miliony na pomoc dla Ukrainy miały zostać sprzeniewierzone. Wśród podejrzanych dyplomaci
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Putin pomaga Iranowi w atakach na USA? Trump zapowiada, że zapyta rosyjskiego przywódcę
Berlin, zamach
Zamach w Berlinie. Po ataku ruszyła fala fałszywych informacji w sieci
Kraj
USA prześwietlają bazy w Europie. Co to oznacza dla Polski?
USA prześwietlają bazy wojskowe w Europie. Co to oznacza dla Polski?
Wyborcy PiS wskazali następcę Kaczyńskiego. Wynik zwraca uwagę
Morawiecki zamiast Kaczyńskiego? Zaskakujące wyniki nowego sondażu
Nowy sondaż zaufania. Jest lider, ale największy wygrany to ktoś inny
Nowy ranking zaufania. Nawrocki wciąż liderem, Bosak z największym wzrostem
odpowiedzialność, finanse, właściciel, nieruchomość, drzewo
Kasztan spadł z drzewa na auto i uszkodził szybę. Odpowiedzialność finansowa właściciela nieruchomości za drzewa na działce
Wiesława Ziółkowska
Kancelaria Sejmu przekazała smutną wiadomość. Nie żyje była posłanka i członkini RPP
przychodnia NFZ, poradnia POZ
Rewolucja w szpitalach i prywatnych gabinetach. NFZ prześwietli zarobki lekarzy i ukróci płatne wizyty
Maszt telekomunikacyjny
Koniec z brakiem zasięgu na wsi i w domu? 5G 700 MHz wchodzi do gry, co zmieni nowe pasmo?
Tak będzie wyglądał okręt podwodny A26
Nowe polskie okręty podwodne będą uzbrojone w rakiety. Jakie? To tajemnica, ale jest jeden faworyt
Świat
Reuters: Chiny rozpoczynają dostawy uzbrojenia do Iranu. W grze 400 zestawów rakietowych
Reuters: Chiny rozpoczynają dostawy uzbrojenia do Iranu. W grze 400 zestawów rakietowych
Zbudują 7 mln dronów w rok. Ukraina rzuca wyzwanie Amerykanom
Zbudują 7 mln dronów w rok. Ukraina rzuca wyzwanie Amerykanom
Dennis Sztilerman i pocisk FP-7
Ukraińskie pociski balistyczne mogą spaść na Moskwę tej jesieni. "Przechodzą ostatnie testy"
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Obrona psychologiczna w Szwecji. Rząd przyjął taką strategię po raz pierwszy w historii
Sondaż CBOS. Rekordowy sprzeciw Polaków wobec wejścia Ukrainy do UE
Sondaż CBOS. Rekordowy sprzeciw Polaków wobec wejścia Ukrainy do UE
Brytyjski śmigłowiec MK41 Sea King
Brytyjski śmigłowiec-weteran dostanie drugie życie w Ukrainie. Zapoluje na Shahedy
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Finlandia zamknęła część przestrzeni powietrznej. Powód? Ryzyko wtargnięcia dronów
Rumuński F-16
Rumuni pokazali rachunek za zestrzelenie trzech Shahedów. To ważna lekcja dla Polski
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj