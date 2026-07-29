Kiedy ruszy rozbudowa autostrady? Kierowcy żyją w strachu. Ale jest dobra wiadomość

Trzy lata wielkiej rozbudowy

To będzie największa rozbudowa drogi w Polsce. „Na raz” drogowcy poszerzą całą autostradę A2 między Warszawą a Łodzią, czyli ok. 89 km szybkiej trasy. Strabag i Budimex za niecałe 1,4 mld zł dołożą po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz wyremontują „starą” nawierzchnię, oddaną do użytku w 2012 roku. Oznacza to, że z Warszawy do węzła Pruszków kierowcy będą mieli do dyspozycji po cztery pasy ruchu, a dalej – do Łodzi – po trzy.

Samą rozbudowę podzielono na cztery odcinki. Za trzy odpowiada Budimex, a za czwarty – bliżej Warszawy – Strabag. Austriacka firma dostała też za zadanie wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na całym placu budowy. Będzie ona zmieniana, w zależności od postępu prac, aż do 2029 roku, kiedy planowane jest zakończenie inwestycji.

Kiedy pierwsze utrudnienia?

Umowę ze Strabagiem GDDKiA podpisała pod koniec czerwca, w obecności ministra. To kluczowe porozumienie, ponieważ wkrótce firma wprowadzi tymczasową organizację ruchu. Jak ustaliliśmy, trwają już ostatnie przygotowania. Ministerstwo wymogło, by utrudnienia rozpoczęły się po wakacjach. Do tego czasu Austriacy muszą przygotować wygrodzenia i ustawić bariery. Autostrada ma zachować po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Na początku będzie to jednak wyglądało tak, że jedna z jezdni zostanie przekształcona w układ trzech pasów (dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym), natomiast na drugiej ruch będzie odbywał się wyłącznie pasem awaryjnym. To metoda dobrze znana kierowcom podróżującym m.in. po Czechach, Niemczech czy Włoszech. Organizacja ruchu będzie zmieniana w zależności od postępu prac.

Poszerzanie autostrady A2 miedzy Warszawa i Lodzia

„Celem działań jest zapewnienie możliwie największej płynności ruchu oraz dostosowanie infrastruktury drogowej w sąsiedztwie autostrady do warunków związanych z prowadzoną rozbudową” - informuje Strabag.

Remont od października. Będzie fotoradar

– Przewidujemy, że prace, a co za tym idzie ograniczenia w ruchu na ciągu głównym autostrady A2, rozpoczną się pod koniec października. Odcinkowy pomiar prędkości ma zostać uruchomiony wraz z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu – mówi „Forsalowi” Maciej Zalewski z GDDKiA Oddział w Łodzi, który prowadzi całą inwestycję.

To o miesiąc później, niż sugerował minister Dariusz Klimczak. Na opóźnienie rozpoczęcia robót może wpłynąć spór sądowy dotyczący pozostałych odcinków. Budimex wciąż nie podpisał umowy, ponieważ przetarg zakwestionował Mirbud.

GDDKiA potwierdza jednak, że od samego początku na remontowanym odcinku autostrady będzie działał odcinkowy pomiar prędkości. Ograniczenie – w zależności od fragmentu – będzie wynosić 70–90 km/h. Zdaniem drogowców takie rozwiązanie powinno poprawić płynność ruchu.

Koniec remontu na „A2-bis”

Kilka miesięcy temu w rozmowie z „Forsalem” Paweł Woźniak, dyrektor GDDKiA, przyznawał, że wszystkie samochody na remontowanej i rozbudowywanej autostradzie po prostu się nie zmieszczą.

Główną alternatywą będzie trasa S8, która od Warszawy przebiega niemal równolegle do A2. Obecnie jednak w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego trwają prace, a kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu w każdą stronę. GDDKiA zapewnia, że do rozpoczęcia rozbudowy A2 roboty na S8 zostaną zakończone.

– Prace na S8 między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim mają zostać zakończone jeszcze w ciągu lata, więc nie będzie „kolizji” robót na A2 z remontem S8 – wyjaśnia Maciej Zalewski z GDDKiA Oddział w Łodzi.

Co zmieni się na A2?

Po ukończeniu rozbudowy A2 ma być samowystarczalna energetycznie. Poza pasem drogowym ustawione zostaną panele fotowoltaiczne. Zdemontowany zostanie także nigdy nieuruchomiony punkt poboru opłat na wysokości Pruszkowa.

Zmiany obejmą również cały okoliczny układ drogowy. Strabag na odcinku pod Warszawą dostał za zadanie przebudowę czterech węzłów:

„Wiskitki” na autostradzie A2 (skrzyżowanie z DK50),

„Warszawa Zachód” na drodze ekspresowej S8 (skrzyżowanie z DK92),

„Opacz” na drodze ekspresowej S2 (skrzyżowanie z S8),

„Mszczonów Północ” na drodze ekspresowej S8 (skrzyżowanie z DK50).

Poza tym przebudowane zostaną dwa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 w Sochaczewie – pierwsze z DK50 i DW705 oraz drugie z DK50. Wspomniana „pięćdziesiątka” stanowi obecnie objazd Warszawy dla części ruchu tranzytowego, dlatego poprawa jej przepustowości – wraz z rozbudową A2 – będzie korzystnym rozwiązaniem.