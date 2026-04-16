Nowe szybkie trasy na wakacje. „Machina inwestycyjna jest w pełni rozpędzona”

Jakie nowe drogi na wakacje?

– Otworzymy cztery odcinki drogi ekspresowej S6 na wybrzeżu, które połączą Szczecin z Trójmiastem. Pierwszy odcinek zostanie otwarty przed majówką, a trzy kolejne przed wakacjami – zdradza Paweł Woźniak, p.o. dyrektora GDDKiA, w rozmowie z „Forsalem”.

Podczas rozmowy w programie „W świecie biznesu” szef drogowców wymienił nowe drogi ekspresowe, które w najbliższym czasie zostaną otwarte. Kluczowe – z punktu widzenia ruchu wakacyjnego – będzie „domknięcie” S6. To ok. 60 km trasy pomiędzy Bożepolem Wielkim a Słupskiem. W kwietniu gotowy będzie odcinek od strony Trójmiasta (Bożepole – Leśnice). Jak informuje GDDKiA, zaawansowanie prac budowlanych wynosi tam już niemal 100 proc.

„Na realizowanych właśnie odcinkach niemal w całości gotowa jest już nawierzchnia. Pozostały m.in. roboty wykończeniowe, wykonanie oznakowania i montaż barier energochłonnych. W skrócie – ostatnie szlify” – przekazują drogowcy.

Co dalej? Ring w Krakowie i drogi na wschodzie

– W tym roku chcemy oddać do użytku odcinki autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską. Przed majówką otworzymy dwa pierwsze, a przed wakacjami dwa kolejne. Wtedy cały ciąg od Warszawy będzie przejezdny – mówi w rozmowie z „Forsalem” dyrektor Woźniak.

To nie koniec. Jak słyszymy w rozmowie, drogowcy jesienią domkną ring krakowski. Wtedy do dyspozycji kierowców będzie cała obwodnica drugiego – pod względem liczby ludności – miasta w Polsce. Chodzi o ostatni odcinek S7 o długości 3,5 km (Mistrzejowice – Grębałów).

GDDKiA w tym roku planuje też otwarcie:

odcinków drogi ekspresowej S19 o łącznej długości 60 km,

kilku obwodnic (w sumie 60 km), w tym m.in. Pułtuska, Wąchocka i Żukowa.

Remont A2, opóźnienia i bramki na autostradach

Szefa drogowców pytamy także o inne, kluczowe z perspektywy kierowców i branży budowlanej kwestie. To m.in.:

przyszłość bramek na autostradach,

plany dotyczące Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej,

opóźnienia przy ponad połowie inwestycji drogowych.

