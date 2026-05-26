Forsal logo

Nowa faza działań Izraela w Libanie. Armia wchodzi poza strefę buforową

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 19:16
The,Lebanese-israeli,Conflict,Smoke,Rises,After,An,Israeli,Airstrike,And
Armia Izraela: rozszerzamy operację lądową w Libanie poza żółtą linię/Shutterstock
Siły Obronne Izraela – jak przekazał we wtorek dziennik „L’Orient-le-Jour” – poinformowały o rozszerzeniu operacji lądowej w Libanie poza żółtą linię, będącą granicą kontrolowanej przez Izrael części południa kraju.

Granica „żółtej linii” w południowym Libanie

„Armia operuje w sposób skoncentrowany poza linią obrony (tzw. żółtą linią), aby wyeliminować bezpośrednie zagrożenia, które ciążą nad obywatelami Państwa Izrael i nad żołnierzami” - przekazał dziennik „L'Orient-le-Jour”, cytując komunikat izraelskiego wojska. Armia zaznaczyła, że podjęła działanie zgodnie z rozkazami „politycznych ośrodków władzy”.

Portal Times of Israel tłumaczy, że armia chce w ten sposób odepchnąć siły szyickiego Hezbollahu, działającego na południu Libanu, od północnej granicy Izraela. Ta organizacja praktycznie codziennie atakuje Izrael. Według relacji mediów, w ostatnich dniach nasiliły się ataki dronów, których co noc izraelska armia zestrzeliwuje ponad sto.

Od 2 marca Izrael prowadzi operację przeciwko Hezbollahowi, który w wojnie Izraela i USA przeciwko Iranowi, stanął po stronie Teheranu, pełniącego od zawsze rolę kluczowego partnera tej organizacji.

Według doniesień medialnych izraelscy żołnierze prowadzą rajdy w głąb terytorium Libanu, aby zniszczyć zaplecze sił Hezbollahu.

Strefa buforowa Izraela na południu Libanu

Izrael wyznaczył żółtą linię w połowie marca, oddzielając w ten sposób zajęte przez siebie tereny południa Libanu. Władze w Jerozolimie utworzyły tam strefę buforową, która ma ochronić północ Izraela przed atakami Hezbollahu.

We wtorek premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się z szefem sztabu ministrem obrony, aby omówić sytuację w Libanie. Ponadto dzień wcześniej w nagraniu, opublikowanym w portalach społecznościowych, podkreślił, że Izrael jest na wojnie z Hezbollahem. - Tylko w ostatnich tygodniach nasi dzielni żołnierze wyeliminowali ponad 600 terrorystów - powiedział Netanjahu w nagraniu w mediach społecznościowych.

- Atakują nas dronami, (...) lecz poradzimy sobie z tym. Ale to wymaga od nas nasilenia uderzeń, zwiększenia siły. Uderzymy w nich zdecydowanie - dodał.

Od początku marca w izraelskich atakach zginęło 3 213 mieszkańców Libanu - wynika z wtorkowego komunikatu libańskiego ministerstwa zdrowia. Władze izraelskie informowały o śmierci kilkunastu żołnierzy.(PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowa faza działań Izraela w Libanie. Armia wchodzi poza strefę buforową »
Tematy: IzraelLibanstrefa buforowa
Powiązane
wojna w Ukrainie atak dronów Krym Iskander
Rój dronów uderzył na Krymie. Wybuchł pożar bazy Iskanderów
Israel's military maintains presence in southern Lebanon amid fragile ceasefire
Rozejm Izrael–Liban nieskuteczny? 14 ofiar śmiertelnych po izraelskich atakach w ciągu doby
Peter,Magyar,Speaking,At,Public,Event,In,Széchenyi,Square,,Pécs,
Węgry: Delegacja partii Tisza rozmawia w Brukseli o odblokowaniu funduszy UE
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Msze w kościołach bez pieniędzy. Ruszyła rewolucyjna zmiana w polskich parafiach
Msze w kościołach bez pieniędzy. Ruszyła rewolucyjna zmiana w polskich parafiach
Koniec wojny w Ukrainie odpali bombę na Kremlu. To dlatego Putin panicznie boi się pokoju
Koniec wojny w Ukrainie odpali bombę na Kremlu. To dlatego Putin panicznie boi się pokoju
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj