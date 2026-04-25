Anita Orban, Andras Karman, Istvan Kapitany i Marton Mellethei-Barna przebywają dziś w Brukseli, gdzie prowadzą rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat uwolnienia funduszy unijnych należnych Węgrom - poinformował Peter Magyar.

Węgry pod rządami premiera Viktora Orbana utraciły dostęp do ok. 17 mld euro, co stanowi blisko 10 proc. rocznego PKB tego kraju. 10 mld euro pochodzi z funduszu odbudowy, uruchomionego po pandemii COVID-19; czas wyznaczony na wydanie tych pieniędzy mija już w sierpniu. Pozostałe 7 mld euro to fundusze z siedmioletniego budżetu UE przeznaczone na rozwój regionów. Obecna wieloletnia perspektywa finansowa UE upłynie w 2027 r.

Warunki Komisji Europejskiej dotyczące środków unijnych

Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do pieniędzy od przeprowadzenia reform, dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa oraz walki z korupcją.

Rząd Orbana ubiegał się też o 16 mld euro pożyczek z programu obronnego SAFE, ale KE do tej pory nie zatwierdziła planu Węgier.

Magyar dodał na X, że oprócz obowiązków ministra spraw zagranicznych Anita Orban (niespokrewniona z ustępującym premierem) będzie również wicepremierem. „Pod nieobecność premiera wicepremierka będzie go w pełni reprezentować na posiedzeniach gabinetu i innych oficjalnych wydarzeniach” - zapowiedział.

Kto będzie w rządzie Petera Magyara?

Peter Magyar w poniedziałek na konferencji prasowej nazwiska siedmiu ministrów, którzy znajdą się w jego rządzie. Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman. Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii, a na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi. Zsolt Hegedus będzie nowym ministrem zdrowia, Laszlo Gajdos - środowiska, a Szabolcs Bona - rolnictwa i żywności.

Przewodniczący Tiszy ogłosił, że w jego rządzie powstaną ministerstwa: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, transportu i inwestycji, edukacji i spraw społecznych, rozwoju wsi, cyfryzacji i technologii oraz kultury, które będzie obejmować kilka obszarów - od nauki i sportu po organizacje obywatelskie, kwestie religijne i media.

Wybory na Węgrzech

Peter Magyar i prowadzona przez niego partia TISZA zakończyły 16-letnie rządy Viktora Orbana zdobywając większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Po przeliczeniu wszystkich głosów TISZA zdobyła 141 mandatów. Rządząca dotąd koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 52 mandaty, zaś skrajnie prawicowa Nasza Ojczyzna – sześć. Frekwencja wyniosła 78,99 proc.

Zgromadzenie Narodowe (Orszaggyules), czyli jednoizbowy parlament Węgier, liczy 199 deputowanych, z których 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list partyjnych. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.