Węgry: Delegacja partii Tisza rozmawia w Brukseli o odblokowaniu funduszy UE

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 11:51
Delegacja partii TISZA przebywa w sobotę w Brukseli, gdzie prowadzi rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat odblokowania przeznaczonych dla Węgier funduszy unijnych - poinformował przyszły premier tego kraju Peter Magyar. Węgry pod rządami premiera Viktora Orbana utraciły dostęp do ok. 17 mld euro, co stanowi blisko 10 proc. rocznego PKB tego kraju.

Anita Orban, Andras Karman, Istvan Kapitany i Marton Mellethei-Barna przebywają dziś w Brukseli, gdzie prowadzą rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat uwolnienia funduszy unijnych należnych Węgrom - poinformował Peter Magyar.

Węgry pod rządami premiera Viktora Orbana utraciły dostęp do ok. 17 mld euro, co stanowi blisko 10 proc. rocznego PKB tego kraju. 10 mld euro pochodzi z funduszu odbudowy, uruchomionego po pandemii COVID-19; czas wyznaczony na wydanie tych pieniędzy mija już w sierpniu. Pozostałe 7 mld euro to fundusze z siedmioletniego budżetu UE przeznaczone na rozwój regionów. Obecna wieloletnia perspektywa finansowa UE upłynie w 2027 r.

Zakończono głosowanie na Węgrzech. Na godzinę 18.30 ponad 77 proc. Węgrów oddało głos
Warunki Komisji Europejskiej dotyczące środków unijnych

Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do pieniędzy od przeprowadzenia reform, dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa oraz walki z korupcją.

Rząd Orbana ubiegał się też o 16 mld euro pożyczek z programu obronnego SAFE, ale KE do tej pory nie zatwierdziła planu Węgier.

Magyar dodał na X, że oprócz obowiązków ministra spraw zagranicznych Anita Orban (niespokrewniona z ustępującym premierem) będzie również wicepremierem. „Pod nieobecność premiera wicepremierka będzie go w pełni reprezentować na posiedzeniach gabinetu i innych oficjalnych wydarzeniach” - zapowiedział.

Zdecydowana wygrana Tiszy Petera Magyara. Może liczyć na większość konstytucyjną
Kto będzie w rządzie Petera Magyara?

Peter Magyar w poniedziałek na konferencji prasowej nazwiska siedmiu ministrów, którzy znajdą się w jego rządzie. Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman. Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii, a na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi. Zsolt Hegedus będzie nowym ministrem zdrowia, Laszlo Gajdos - środowiska, a Szabolcs Bona - rolnictwa i żywności.

Przewodniczący Tiszy ogłosił, że w jego rządzie powstaną ministerstwa: spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, transportu i inwestycji, edukacji i spraw społecznych, rozwoju wsi, cyfryzacji i technologii oraz kultury, które będzie obejmować kilka obszarów - od nauki i sportu po organizacje obywatelskie, kwestie religijne i media.

Wybory na Węgrzech. Sondaże: rośnie poparcie dla partii TISZA
Wybory na Węgrzech

Peter Magyar i prowadzona przez niego partia TISZA zakończyły 16-letnie rządy Viktora Orbana zdobywając większość konstytucyjną, która wynosi 133 mandaty w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Po przeliczeniu wszystkich głosów TISZA zdobyła 141 mandatów. Rządząca dotąd koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 52 mandaty, zaś skrajnie prawicowa Nasza Ojczyzna – sześć. Frekwencja wyniosła 78,99 proc.

Zgromadzenie Narodowe (Orszaggyules), czyli jednoizbowy parlament Węgier, liczy 199 deputowanych, z których 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list partyjnych. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
Powiązane
Jest zgoda na wypłatę kolejnych środków z KPO dla Polski. To ponad 30 mld zł
Węgry otrzymały 9 proc. pieniędzy z programu wsparcia po pandemii. To najmniej wśród państw UE
Co dalej z polskim KPO? Rzeczniczka TSUE zaproponowała, by Trybunał powrócił do sprawy
Rosja odkrywa karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
