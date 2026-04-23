Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w czwartek, że Komisja Europejska zatwierdziła 6 i 7 wniosek Polski o wypłacenie środków z Krajowego Planu Odbudowy. To w sumie 7,2 mld euro.
30 miliardów złotych z KPO dla Polski wpłynie w dzień dziecka. A w tym roku absolutny rekord: 100 000 000 000 zł trafi na inwestycje z KPO – napisała.
Polskie KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Nasz kraj z tego programu ma uzyskać łącznie ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.
KE: Polska osiągnęła w zadowalający sposób 30 kamieni milowych
Jak przekazała Komisja Europejska, po dokonaniu oceny wniosku o płatność stwierdzono, że Polska osiągnęła w zadowalający sposób 30 kamieni milowych i 13 wartości docelowych określonych w decyzji wykonawczej Rady.
Polska złożyła wniosek o płatność jeszcze w ubiegłym roku – 23 grudnia.
Do tej pory w ramach KPO podpisano już ponad milion umów o łącznym dofinansowaniu na blisko 210 mld zł, co stanowi blisko 87 proc. całego budżetu przewidzianego dla Polski. Z części dotacyjnej zakontraktowano ponad 98 mld zł, a z części pożyczkowej ponad 111 mld zł.
Jak zapowiada ministerstwo funduszy, jeszcze w tym roku resort planuje złożyć dwa ostatnie wnioski o płatność z KPO. Ósmy - po zakończeniu aktualnej rewizji KPO i dziewiąty we wrześniu.
Na jakie inwestycje zostaną przeznaczone pieniądze z tej transzy KPO?
Reformy i inwestycje związane z tym wnioskiem o płatność przyczynią się do pozytywnych zmian dla obywateli i przedsiębiorstw w Polsce, poprawy usług opieki zdrowotnej, cyfryzacji procesów administracyjnych, wzmocnienia cyberbezpieczeństwa, rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej, reformy przepisów podatkowych i prawa pracy oraz rozwoju ekologicznych inicjatyw – wymienia Komisja Europejska.
Główne inwestycje obejmą:
- budowę i modernizację kolei;
- pasażerski tabor kolejowy;
- cyberbezpieczeństwo;
- zakup ekologicznych autobusów;
- termomodernizację szkół i przedszkoli;
- zwiększenie dostępu do bardzo szybkiego internetu tam, gdzie go jeszcze brakuje;
- cyfryzację usług medycznych;
- modernizację szpitali i doposażenie uczelni medycznych w sprzęt badawczy;
- rozwój sieci przesyłowych, infrastruktury elektroenergetycznej i technologii wodorowych.