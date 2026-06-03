Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę

W ramach ćwiczeń Spring Storm do Estonii skierowano około 1,5 tys. brytyjskich żołnierzy z 4. Brygady, którzy trenowali z siłami sojuszniczymi NATO zaledwie 25 km od granicy z Rosją. Brytyjskie MON poinformowało, że scenariusz manewrów zakładał obronę kraju przed inwazją wroga.

Brytyjscy żołnierze 25 km od granicy z Rosją. Wielkie manewry NATO w Estonii

W manewrach wykorzystano m.in. czołgi Challenger 2, które zostały przetransportowane na miejsce przy użyciu specjalistycznych transporterów ciężkiego sprzętu. Z kolei trzon sił biorących udział w ćwiczeniach stanowiła grupa bojowa utworzona wokół 2. Batalionu Królewskiego Pułku Szkocji.

Brytyjski resort obrony poinformował, że manewry miały na celu zaprezentowanie zdolności operacyjnych Wysuniętych Sił Lądowych NATO (Forward Land Force). Jest to struktura, w ramach której Sojusz Północnoatlantycki dyslokuje wielonarodowe formacje bojowe na północnej oraz wschodniej flance.

Czołgi Challenger 2 ruszyły na wschodnią flankę. Ćwiczono obronę przed inwazją

Wielka Brytania utrzymuje stałą obecność wojskową w Estonii od 2017 roku w ramach operacji Cabrit. Misja powstała w odpowiedzi na aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku i miała na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa sojusznikom w regionie. Brytyjczycy przewodzą obecnie międzynarodowej grupie bojowej stacjonującej w bazie Tapa.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku NATO podjęło decyzję o dalszym wzmacnianiu swojej obecności na wschodniej flance. Dotychczasowe grupy bojowe mają być w razie potrzeby rozwijane do poziomu brygad, a państwa ramowe zobowiązały się do utrzymywania dodatkowych sił w gotowości do szybkiego przerzutu.

NATO wzmacnia obecność przy granicy Rosji. Czym są manewry Spring Storm?

Spring Storm, znane w Estonii pod nazwą Kevadtorm, to najważniejsze coroczne ćwiczenia organizowane przez estońskie siły zbrojne. Oprócz żołnierzy zawodowych uczestniczą w nich również rezerwiści, poborowi oraz jednostki państw sojuszniczych NATO.

Tegoroczne manewry koncentrowały się na działaniach w regionach przygranicznych. Ćwiczono m.in. przemieszczanie ciężkiego sprzętu, organizację stanowisk dowodzenia oraz koordynację działań wielonarodowych sił w warunkach polowych.