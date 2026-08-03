Forsal logo

Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 07:29
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski/East News
Rosja może wykorzystywać przechwycone ukraińskie drony dalekiego zasięgu do operacji pod fałszywą flagą – alarmują ukraińskie media. Według doradcy prezydenta Ukrainy Serhija "Flasha" Beskrestnowa Rosjanie mają odzyskiwać uszkodzone bezzałogowce, naprawiać je i przygotowywać do przyszłych działań. Wśród potencjalnych celów takich prowokacji wymieniane są państwa NATO, w tym Polska.

Portal Militarnyj poinformował, że Rosja mogła rozpocząć wykorzystywanie przechwyconych ukraińskich dronów dalekiego zasięgu do przygotowywania operacji pod fałszywą flagą. Doniesienia oparto na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych przez doradcę prezydenta Ukrainy Serhija Beskrestnowa, znanego pod pseudonimem "Flash".

Rosja odzyskuje i naprawia przechwycone ukraińskie drony

Jak czytamy, konstrukcja maszyn odpowiada tym dronom, jakie produkuje strona ukraińska. "Mogę z całą pewnością powiedzieć, że przeciwnik zbiera nasze ocalałe drony, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji" – przekazał "Flash".

W kolejnym wpisie zwrócił uwagę na możliwy sposób prowadzenia współczesnych operacji hybrydowych. "Czy naprawdę ktoś uważa, że tajemnicze bezzałogowe statki powietrzne nad Europą to były (i będą) 'Supercamy' i 'Orły' z gwiazdami na skrzydłach?" - pytał Beskrestnow, nawiązując do modeli rosyjskich maszyn.

Jak podkreślił, społeczność międzynarodowa powinna mieć świadomość, że właśnie w taki sposób mogą wyglądać działania prowadzone w ramach wojny hybrydowej.

Zobacz również

Poważne ostrzeżenie dla Polski. Rosja szykuje prowokację?

Militarnyj zwrócił uwagę, że podobne ostrzeżenia pojawiają się w kontekście incydentów odnotowywanych w państwach NATO. Portal przypomniał zdarzenia w Rumunii, a także sytuację z Polski, gdzie kilka dni temu w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim rozbił się rosyjski pocisk manewrujący Ch-101.

Na możliwość wykorzystania przechwyconych ukraińskich dronów do operacji pod fałszywą flagą zwracał uwagę już na początku lipca minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON mówił wówczas, że Rosja miała przechwycić znaczną liczbę ukraińskich bezzałogowców.

Jak wskazywał Kosiniak-Kamysz, Moskwa może wykorzystywać je jako "element prowokacyjny, żeby mylić i zmieniać flagę". Dodał również, że polskie służby na bieżąco udaremniają działania sabotażowe prowadzone na terytorium kraju.

Podobne ostrzeżenie przedstawił także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Według szefa polskiej dyplomacji istnieją podejrzenia, że Kreml może przygotować ukraińskie drony i wykorzystać je do ataku na państwo NATO lub nawet na własne terytorium, by następnie odpowiedzieć na taki incydent i wykorzystać go propagandowo.

Zobacz również
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStarcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy »
Tematy: RosjaPolskaatakUkraina
Powiązane
Zbudują 7 mln dronów w rok. Ukraina rzuca wyzwanie Amerykanom
Zbudują 7 mln dronów w rok. Ukraina rzuca wyzwanie Amerykanom
Nowy myśliwiec F-47 jeszcze nie poleciał, a już pojawił się poważny problem z silnikiem
Nowy myśliwiec F-47 jeszcze nie poleciał, a już pojawił się poważny problem z silnikiem
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
Przekazano je po cichu Ukrainie. Polskie drony trafiły na front
Przekazano je po cichu Ukrainie. Polskie drony trafiły na front
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Nie przegap
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Elektrownia jądrowa Paks zostanie wyłączona
Zaczyna brakować prądu. Fala upałów uderza w Węgry. Premier apeluje o mniejsze zużycie energii
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Czy studnie głębinową należy zgłaszać?
Możliwość legalizacji studni wykorzystywanych przez rolników
pieniądze
Coraz więcej seniorów spełnia kryteria do otrzymania tego świadczenia z ZUS. To rekordowo wysokie wsparcie finansowe
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków. Na tej liście są 50-latkowie, 60-latkowie, a nawet kobiety
zasiedzenie, nabycie, nieruchomość, działka, własność
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
Polecamy
Gaz w magazynach UE poniżej pięcioletniej normy. Polska ma powód do zadowolenia
Gaz w magazynach UE poniżej pięcioletniej normy. Polska ma powód do zadowolenia
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Ropa gwałtownie tanieje. Rynki zareagowały na decyzję ws. wstrzymanie działań USA wobec Iranu
Ropa gwałtownie tanieje. Rynki zareagowały na decyzję ws. wstrzymania działań USA wobec Iranu
Adam Małysz, Kamil Stoch
Wiadomo, ile przelewają Małyszowi i Stochowi. Polacy będą zaskoczeni
czternastka 14 emerytura
Pułapka w 14. emeryturze. Przekroczysz próg o grosz i stracisz setki złotych
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Lekarz
Pacjenci mocno to poczują. Do tych specjalistów zapiszesz się od dziś po nowemu. Wyjaśniamy
Kraj
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Rosja może uderzyć cudzą bronią. Poważne ostrzeżenie dla Polski
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków. Na tej liście są 50-latkowie, 60-latkowie, a nawet kobiety
zasiedzenie, nabycie, nieruchomość, działka, własność
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
Karta SIM, wymiana karty SIM w telefonie
Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy
służebność przesyłu, właściciel, przedsiębiorstwo, roszczenie, wynagrodzenia
Wynagrodzenie za słupy energetyczne na działce. Jednorazowo kilkaset tysięcy złotych
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
Ukraińcy ostrzegają Polskę przed najgorszym. Możemy nie zdążyć na czas
zakaz, wyprzedzanie, kierowca, rowerzysta, mandat
Zakaz wyprzedzania rowerzystów na ciągłej. Kierowcy muszą wykazać się cierpliwością, inaczej grozi im mandat
Świat
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Marco Rubio
Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Tysiące migrantów przedostało się do Hiszpanii. Czechy chcą "natychmiastowego zamknięcia strefy Schengen"
Myśliwiec Rafale
Francja przywróci atomową bazę. To stąd wystartują Rafale F5 z nowymi pociskami hipersonicznymi
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
Finlandia krytykuje Hiszpanię ws. granic. "To nie może trwać wiecznie"
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
AfD zablokuje transport wojsk NATO do Polski? "Die Welt": Niemcy szykują plan awaryjny
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien
Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter Forsal.pl „Bezpieczeństwo” i otrzymuj najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj