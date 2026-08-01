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To będzie architektoniczna perełka. Podziemny dworzec CPK trzy razy większy niż Warszawa Centralna

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 15:00
Wizualizacja dworca kolejowego Portu Polska
Wizualizacja dworca kolejowego Portu Polska/Materiały prasowe
Podziemny dworzec kolejowy z widokiem na lotnisko. A do tego sześciokilometrowy tunel. Spółka CPK planuje spektakularną inwestycję. Poznaliśmy jej szczegóły. Według planów budowa ma ruszyć już pod koniec przyszłego roku.

Aż 15 metrów pod ziemią

Najpierw – jadąc z Warszawy – pociąg wjedzie do tunelu. Następnie dotrze do obszernej hali peronowej położonej aż 15 metrów pod ziemią. Co ciekawe, będzie ona oświetlona światłem słonecznym wpadającym przez ogromny szklany dach. Na górę prowadzić będą schody ruchome. Z nich – według architektów – będzie już widać startujące samoloty.

Podziemny dworzec Portu Polska zapowiada się jako architektoniczna perełka. Będzie imponujących rozmiarów, ponieważ znajdzie się tam sześć peronów i dwanaście krawędzi peronowych, czyli więcej niż np. na Warszawie Centralnej czy Krakowie Głównym. Pod względem powierzchni (1,6 mln m sześc.) będzie trzykrotnie większy od Dworca Centralnego.

Pracownia Foster + Partners chce, aby stał się jednym z kluczowych miejsc całego węzła transportowego, jakim ma być Port Polska. Co ciekawe – z punktu widzenia pasażera – dworzec będzie zlokalizowany praktycznie na terenie lotniska. Ułatwi to przesiadki, ale pozwoli także obserwować całe „życie” węzła transportowego i pobliskiego Airport City.

Potężny dach i „okno” na samoloty

– Hala przyjazdu pociągów będzie oświetlona światłem dziennym. Od peronu do najwyższego punktu dachu będzie około 30 metrów wysokości. Miejscami przestrzeń pozostanie całkowicie otwarta, a w innych fragmentach znajdą się kładki, na które wjedziemy schodami ruchomymi. Wjeżdżając, od razu będziemy widzieli samoloty gotowe do odlotu. W ten sposób chcemy zminimalizować poczucie stresu. Użytkownik od razu widzi, że jego kolejny środek transportu jest tuż za rogiem – mówił mi w ubiegłym roku w rozmowie wideo Jędrzej Kolesiński, architekt z pracowni Foster + Partners.

Na dworzec prowadzić będzie tunel o łącznej długości sześciu kilometrów. Będzie miał od 50 do aż 160 metrów szerokości. Połączy linie kolejowe nr 5, 85 i 88 (ta ostatnia to linia kolei dużych prędkości). Jak informuje spółka, zlecono analizę pod kątem zwiększenia prędkości pociągów przejeżdżających przez tunel. Chodzi o to, aby składy jadące bez zatrzymania mogły pokonać ten odcinek jak najszybciej.

Wizualizacja dworca kolejowego Portu Polska
Wizualizacja dworca kolejowego Portu Polska

Kto zbuduje dworzec?

Spółka CPK rozpoczęła już rozmowy z czterema konsorcjami, spośród których wybrany zostanie wykonawca. Są to:

  1. Mirbud S.A. (lider), Kobylarnia S.A., Torpol S.A.;
  2. Mostostal Warszawa S.A. (lider), NDI S.A., NDI Sopot S.A., Intercor sp. z o.o.;
  3. PORR S.A. (lider), Gülermak S.A.;
  4. Strabag sp. z o.o. (lider), TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski.

Cała inwestycja zostanie podzielona na dwa zadania. Pierwsze obejmie wykonanie zachodniej części tunelu wraz z rozjazdami, a drugie – odcinka wschodniego wraz z samym dworcem. Spółka chce ogłosić przetarg jeszcze w tym roku, podpisać umowę z wykonawcą na początku przyszłego roku, a pierwsze prace rozpocząć pod koniec 2027 roku.

Budowa, która zapewni połączenie kolejowe z Portem Polska, ma potrwać do 2032 roku. Tunel początkowo umożliwi przejazd w osi wschód–zachód, jednak pozostawiona zostanie także rezerwa pod przyszłą linię CMK Północ. Po jej wybudowaniu, co obecnie planowane jest na 2040 rok, zakłada się rozbudowę tunelu w układzie północ–południe.

„W obu częściach przewidziano również zakres opcjonalny, obejmujący układ torowy oraz projekt, dostawę, uruchomienie i serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB). Wszystkie dopuszczone do rozmów konsorcja ubiegają się o realizację kontraktu w obu częściach” – informuje spółka.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: inwestycjetransportkolejCPK
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