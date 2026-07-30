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Koniec korzystania z telefonów na lekcjach i przerwach? Prezydent Nawrocki zdecydował

oprac. Anna Rymkiewicz
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dzisiaj, 15:10
Koniec korzystania z telefonów na lekcjach i przerwach? Prezydent Nawrocki zdecydował
Koniec korzystania z telefonów na lekcjach i przerwach? Prezydent Nawrocki zdecydował/Shutterstock
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa oświatowego, która wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach. Nowe przepisy obejmą także przerwy między lekcjami i zaczną obowiązywać od 1 września 2026 r.

Zakaz telefonów w szkołach. Nowe zasady od września

Zgodnie z nowelizacją uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Zakaz ma obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

Przedszkolaki również z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń

Zakazane będzie także wnoszenie i korzystanie z urządzeń elektronicznych przez dzieci podczas ich pobytu na terenie przedszkola, szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, w związku z realizacją zajęć nauczania, wychowania i opieki, a także podczas zajęć organizowanych poza terenem tych placówek.

Kiedy uczeń będzie mógł skorzystać z telefonu? Wyjątki od reguły

Od zakazu będą wyjątki: gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Możliwe będzie także korzystanie przez ucznia z urządzenia elektronicznego za zgodą dyrektora, jeżeli jest to uzasadnione chorobą, niepełnosprawnością lub innymi szczególnymi potrzebami wymagającymi korzystania ze sprzętu specjalistycznego lub aplikacji mobilnej służącej monitorowaniu stanu zdrowia. Wyjątek ten będzie dotyczyć też przedszkolaków. (PAP)

dsr/ kcz/

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Źródło: PAP
oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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Tematy: Karol Nawrockiuczeńszkołazakaz telefonów w szkołach
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