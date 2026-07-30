Skąd ten nagły ruch? To nie są zwykli użytkownicy domowi

Telefony stacjonarne kojarzą się z tradycyjnymi aparatami w domach, ale statystyki UKE opowiadają zupełnie inną historię. Wynik 81 840 przeniesionych numerów (w porównaniu do 71 803 w I kwartale) to przede wszystkim efekt decyzji podejmowanych przez sektory biznesowe, urzędy i korporacje.

Jeden abonent biznesowy może odpowiadać za migrację setek lub tysięcy numerów przypisanych do infolinii, oddziałów czy pracowników. To wyjaśnia, dlaczego liczby rosną tak gwałtownie, mimo że sama telefonia domowa od lat ustępuje miejsca sieciom komórkowym.

Dane pochodzą bezpośrednio z zarządzanego przez prezesa UKE systemu PLI CBD (Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych).

Zagadkowy kwiecień: Jeden miesiąc zdominował cały kwartał

Rozkład migracji na poszczególne miesiące ujawnia wyraźną anomalię. Zdecydowana większość transferów miała miejsce na początku kwartału:

Miesiąc Liczba przeniesionych numerów Kwiecień 2026 49 088 Maj 2026 12 681 Czerwiec 2026 20 071 RAZEM 81 840

Sam kwiecień odpowiadał za blisko 60% całego kwartalnego wyniku. Tak duża kumulacja w jednym okresie potwierdza, że na rynku doszło do kilku potężnych przetargów lub zbiorczych przenosin flot numerów przez duże przedsiębiorstwa.

T-Mobile i Netia mocno pod kreską. Kto zyskał najwięcej?

Szczegółowy bilans zysków i strat pokazał wyraźną granicę między operatorami masowymi a dostawcami usług stricte biznesowych.

T-Mobile Polska oddał 18 351 numerów, pozyskując jedynie 1 578. Ostateczny bilans to -16 773 numery .

oddał 18 351 numerów, pozyskując jedynie 1 578. Ostateczny bilans to . Netia zanotowała bilans -12 405 numerów (14 666 oddanych przy 2 261 przyjętych).

zanotowała bilans (14 666 oddanych przy 2 261 przyjętych). Tata Communications Poland zakończyła kwartał z wynikiem -9 109 numerów.

Po drugiej stronie barykady znaleźli się operatorzy specjalizujący się w obsłudze korporacyjnej. BT Poland osiągnął bilans +11 884, a Verizon Polska +9 137 numerów.

Analiza rynku: Kto naprawdę traci, a kto zyskuje?

Szczegółowy raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej rzuca nowe światło na to, jak wyglądają realne przepływy między sieciami. Zestawienie bilansu przyjęć i oddałeś numerów pokazuje ogromną przepaść między operatorami masowymi a dostawcami wyspecjalizowanymi w obsłudze biznesu.

Bilans przenoszenia numerów stacjonarnych (II kwartał 2026)

Operator Numery oddane Numery przyjęte Bilans netto T-Mobile Polska 18 351 1 578 -16 773 Netia 14 666 2 261 -12 405 Tata Communications Poland 9 139 30 -9 109 Orange Polska 20 103 15 777 -4 326 BT Poland 18 11 902 +11 884 Verizon Polska 100 9 237 +9 137 Integral Katarzyna Fitas-Antczak 0 5 770 +5 770 StarNet Telecom 22 5 180 +5 158

3 kluczowe wnioski z danych UKE:

Wielki odpływ z T-Mobile i Netii:

Największe ujemne saldo zanotował T-Mobile Polska (aż -16 773 numery). Operator przyjął jedynie 1,5 tys. numerów, oddając ich ponad 18 tys. Drugie miejsce pod względem strat zajęła Netia z wynikiem -12 405 numerów. Wyniki te wyraźnie sugerują, że firmy te mogły stracić duże przetargi na obsługę korporacyjną lub instytucjonalną. Cisi wygrani z sektora B2B:

Na podium zysków nie znajdziemy popularnych marek konsumenckich. Zdecydowanymi liderami kwartału zostali operatorzy nastawieni na duże przedsiębiorstwa i łączność międzynarodową BT Poland (+11 884) oraz Verizon Polska (+9 137). Wyraźne wzrosty odnotowały też podmioty takie jak Integral czy StarNet Telecom, co potwierdza trend migracji całej infrastruktury firmowej (telefonia VoIP, centrale cloud) do wyspecjalizowanych dostawców. Ciekawy przypadek Orange Polska:

Z zestawienia wynika, że Orange Polska oddał najwięcej numerów ze wszystkich to aż 20 103. Jednak w przeciwieństwie do T-Mobile czy Netii, Orange wykazuje bardzo wysoką zdolność pozyskiwania nowych numerów (15 777 przyjęć). Dzięki temu ostateczny bilans tej sieci wyniósł -4 326, co pokazuje, że sam odpływ klientów nie świadczy o słabości, jeśli towarzyszy mu równie silny dopływ.

Jak zmienić operatora stacjonarnego? Praktyczny przewodnik

Przeniesienie numeru stacjonarnego nie jest zarezerwowane tylko dla firm. Osoba prywatna również ma do tego pełne prawo, np. zmieniając dostawcę telefonii domowej lub internetu w pakiecie.

Złóż wniosek u nowego operatora to on załatwia wszystkie formalności z dotychczasowym dostawcą. Wybierz tryb przeniesienia: z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

bez okresu wypowiedzenia (w konkretnym dniu),

wraz z końcem okresu promocyjnego. Pamiętaj o kosztach umowy: Samo przeniesienie numeru jest ustawowo bezpłatne, jednak zerwanie umowy terminowej przed czasem może wiązać się z koniecznością zwrotu udzielonych rabatów.

Ile czasu trwa przeniesienie?

Przepisy Prawa komunikacji elektronicznej stanowią, że sam proces przełączenia numeru powinien zająć maksymalnie 1 dzień roboczy od uzgodnionej daty rozpoczęcia świadczenia usług. Jeśli operator przekroczy ten termin, abonentowi przysługuje prawo do odszkodowania za każdy dzień zwłoki.

Często zadawane pytania (FAQ)

Ile numerów stacjonarnych zmieniło operatora w II kwartale 2026 r.? W tym okresie przeniesiono dokładnie 81 840 numerów stacjonarnych. Który operator stracił najwięcej numerów stacjonarnych? Największy spadek netto zaliczył T-Mobile Polska, tracąc 16 773 numery. Czy za przeniesienie numeru stacjonarnego trzeba zapłacić? Ustawa gwarantuje, że bezpłatność procesu przeniesienia numeru dla abonenta. Czy przeniesienie 82 tys. numerów oznacza 82 tys. klientów? Jedna firma lub instytucja przenosząca swoją infrastrukturę może odpowiadać za migrację nawet kilku tysięcy numerów jednocześnie.

Źródła: Urząd Komunikacji Elektronicznej, „Statystyki przenoszenia numerów w II kwartale 2026 roku”, 8 lipca 2026 r. UKE, raport kwartalny FNP za drugi kwartał 2026 r. Ustawa z 12 lipca 2024 r. Prawo komunikacji elektronicznej, w szczególności art. 325–326.