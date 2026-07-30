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Nowe pensje w ZUS już obowiązują. Nie tylko lekarze mogą zyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych

Adam Kuchta
Adam Kuchta
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dzisiaj, 15:19
mężczyzna zus pieniądze
Wyższe wynagrodzenia w ZUS. Państwowy ubezpieczyciel zmienia zasady, by przyciągnąć lekarzy/Shutterstock
Od 16 lipca obowiązują nowe zasady wynagradzania kadry medycznej w ZUS. Zmieniły się nie tylko stawki dla lekarzy orzeczników, ale także pielęgniarek, pielęgniarzy i fizjoterapeutów. Sprawdź, kto może liczyć na najwyższe wynagrodzenie i dlaczego to dopiero początek znacznie większej reformy.

Od 16 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadza nowe zasady ustalania wynagrodzeń zasadniczych dla kadry medycznej zatrudnionej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy określają mnożniki, na podstawie których będą ustalane pensje lekarzy orzeczników, lekarzy nadzorujących proces orzeczniczy, pielęgniarek, pielęgniarzy oraz fizjoterapeutów zatrudnionych w ZUS.

Zmiana jest elementem większej reformy systemu orzecznictwa lekarskiego. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności ZUS na rynku pracy i ułatwienie pozyskiwania specjalistów medycznych. Nowy system ma również sprawić, że wynagrodzenia będą bardziej przewidywalne i powiązane z aktualną sytuacją gospodarczą.

Od czego zależy wysokość pensji w ZUS? To zmieniło nowe rozporządzenie

Najważniejszą zmianą jest powiązanie wynagrodzeń zasadniczych z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej. Oznacza to, że wysokość pensji będzie oparta na określonych mnożnikach, a nie wyłącznie na wewnętrznych zasadach obowiązujących w ZUS.

Każde stanowisko otrzymało własny przedział mnożników. Dzięki temu wysokość wynagrodzenia będzie zależała między innymi od zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków oraz poziomu odpowiedzialności. Nowe zasady dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Nawet 26,7 tys. zł brutto. Oto nowe wynagrodzenia w ZUS

Największe wynagrodzenia przewidziano dla osób pełniących funkcje kierownicze w strukturze orzeczniczej. Według nowych zasad wynagrodzenia zasadnicze brutto mogą wynosić:

  • naczelny lekarz Zakładu: od 17,8 tys. zł do 26,7 tys. zł,
  • zastępca naczelnego lekarza Zakładu: od 16,5 tys. zł do 24 tys. zł,
  • główny lekarz orzecznik: od 16,5 tys. zł do 24 tys. zł,
  • lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego: od 15,1 tys. zł do 21,4 tys. zł,
  • zastępca głównego lekarza orzecznika: od 15,1 tys. zł do 21,4 tys. zł,
  • lekarz orzecznik: od 14,2 tys. zł do 20 tys. zł,
  • pielęgniarka lub pielęgniarz: od 10,7 tys. zł do 14,2 tys. zł,
  • fizjoterapeuta: od 11,6 tys. zł do 15,6 tys. zł.

W praktyce oznacza to, że lekarze orzecznicy będą mogli otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze na poziomie od 14,2 tys. zł do 20 tys. zł brutto. Pielęgniarki i pielęgniarze znajdą się w przedziale od 10,7 tys. zł do 14,2 tys. zł brutto, natomiast fizjoterapeuci od 11,6 tys. zł do 15,6 tys. zł brutto.

To nie tylko podwyżki. ZUS otwiera się na nowych specjalistów

Nowe wynagrodzenia są tylko jednym z elementów reformy. Zmiany wynikają z ustawy z grudnia 2025 roku, która przebudowała część zasad funkcjonowania orzecznictwa lekarskiego w ZUS.

Jednym z najważniejszych założeń jest możliwość szerszego wykorzystania kompetencji innych zawodów medycznych. Część zadań związanych z procesem orzeczniczym będą mogli wykonywać specjaliści fizjoterapii oraz pielęgniarstwa.

Reforma przewiduje również większą elastyczność w zakresie współpracy z personelem medycznym. Specjaliści będą mogli wykonywać zadania zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy o świadczenie usług.

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Łatwiej będzie dostać pracę w ZUS. Zmieniły się wymagania dla lekarzy

Zmianie uległy także wymagania dotyczące kwalifikacji lekarzy orzeczników. Do tej pory szczególną rolę odgrywali lekarze posiadający specjalizacje. Po reformie możliwość pracy w ZUS uzyskali również:

  • lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne,
  • lekarze posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe.

Rozwiązanie ma zwiększyć dostępność kadry medycznej i ograniczyć problemy z obsadzeniem stanowisk.

Od ich decyzji zależą renty i świadczenia. Taką rolę pełnią lekarze ZUS

Lekarze orzecznicy wykonują zadania kluczowe dla systemu zabezpieczenia społecznego. To od ich decyzji zależy między innymi przyznanie prawa do:

  • rent,
  • świadczeń rehabilitacyjnych,
  • dodatków związanych z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
  • innych świadczeń wymagających oceny stanu zdrowia.

Obecnie ZUS zatrudnia na podstawie umów o pracę 649 lekarzy wykonujących pracę w wymiarze 496 etatów. W tej grupie znajduje się 441 lekarzy orzeczników realizujących zadania w wymiarze 310 etatów. Dodatkowo Zakład współpracuje na podstawie umów o świadczenie usług z:

  • 25 lekarzami orzecznikami,
  • 16 specjalistami fizjoterapii,
  • 39 specjalistami pielęgniarstwa.

To dopiero początek. W 2027 roku ZUS czeka kolejna duża reforma

Nowe zasady wynagradzania mają przygotować Zakład do następnego etapu reformy. Od 2027 roku planowane jest między innymi:

  • wprowadzenie elektronicznych orzeczeń,
  • możliwość przeprowadzania e-wizyt,
  • ujednolicenie zasad wydawania orzeczeń,
  • określenie maksymalnych terminów ich wydawania.

Celem zmian jest uproszczenie procedur i skrócenie czasu obsługi klientów.

Dlaczego ZUS podniósł wynagrodzenia? Chodzi o coś więcej niż pensje

Reforma wynagrodzeń ma być jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających ZUS utrzymać stabilną kadrę medyczną. Zakład chce dzięki temu skuteczniej konkurować o lekarzy, pielęgniarki oraz fizjoterapeutów, którzy na rynku pracy mogą wybierać spośród wielu ofert.

Nowy system płacowy ma zapewnić większą przejrzystość, powiązać wynagrodzenia z realiami gospodarczymi i stworzyć podstawy do dalszych zmian w funkcjonowaniu orzecznictwa. Dla pracowników medycznych oznacza to przede wszystkim nowe widełki wynagrodzeń, a dla klientów ZUS – zapowiedź zmian, które mają przyspieszyć i uprościć cały proces uzyskiwania świadczeń.

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Źródło: forsal.pl
Adam Kuchta
Adam Kuchta

Związany z wydawnictwem Infor od 2007 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracujący dotychczas z wydawnictwami m.in.: Medium, DiaPol, dziennik giełdy warszawskiej "Parkiet". Współautor książki "Jednolity Plik Kontrolny - poradnik praktyczny". Publikacje w czasopismach m.in.: "Parkiet", "Monitor Księgowego", "Biuletyn Głównego Księgowego", "Dziennik Gazeta Prawna". Publikacje na portalach internetowych m.in.: Onet.pl, Polki.pl, GazetaPrawna.pl. Redaktor naczelny portalu Infor.pl w latach 2021-2023.

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Tematy: ZUSpieniądzefinanse osobistewynagrodzenia
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