Choć narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są coraz łatwiej dostępne, wiele właścicielek małych firm nadal korzysta z nich w ograniczonym zakresie. Najczęściej AI pomaga przy tworzeniu treści czy wyszukiwaniu informacji, znacznie rzadziej natomiast służy do automatyzacji procesów biznesowych. Ekspertki Fundacji IT Girls i Fundacji Symfonii wskazują, że właśnie tutaj przedsiębiorczynie mają dziś największe pole do rozwoju.

AI wciąż wykorzystywana głównie do prostych zadań

Właścicielki małych firm coraz częściej sięgają po sztuczną inteligencję, jednak zwykle wykorzystują ją do prostych, codziennych czynności. Tymczasem nowoczesne rozwiązania mogą automatyzować wiele procesów biznesowych i pozwolić odzyskać czas na rozwijanie firmy.

– Chętnie sięgają po ich (AI – red.) potencjał, ale głównie przy prostych, doraźnych zadaniach, takich jak research, odpowiedzi na e-maile czy komentarze w social mediach. Tymczasem współczesna technologia oferuje znacznie więcej w obszarze automatyzacji procesów biznesowych. Główną barierą na drodze do jej wdrożenia bywają jednak ograniczenia technologiczne i brak wiedzy, jak to zrobić. A szkoda, bo wyjście poza te podstawy to – zwłaszcza dla jednoosobowych działalności – najprostsza droga do odzyskania czasu i zwiększenia efektywności – powiedziała Wioletta Klimczak, CEO & Co-Founder Fundacji IT Girls.

Kobiety w nowych technologiach nadal mają pod górkę

Mimo rosnącej popularności nowych technologii kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach technologicznych. Ekspertki zwracają uwagę, że problem nie wynika z braku kompetencji, lecz z barier pojawiających się już na etapie edukacji i późniejszego rozwoju zawodowego.

– Bariery mają charakter środowiskowy, a nie kompetencyjny. Po praktycznych szkoleniach otwartość kobiet na nowe technologie gwałtownie rośnie. Zmiana jest więc możliwa, ale wymaga świadomej interwencji: dostępnych programów, wsparcia organizacji i budowania kultury, w której eksperymentowanie z technologią nie jest oceniane, lecz doceniane – podkreśliła Wioletta Kałoska, członkini zarządu Fundacji Symfonii i dyrektorka ds. prawnych w Symfonii.

Kobiety w nowych technologiach – 4 liczby, które pokazują skalę wyzwań 19%

kobiet pracuje na kluczowych stanowiskach technologicznych w Europie.



0,5% vs 5%

tylko 0,5 proc. 15-letnich dziewcząt planuje karierę w IT. Wśród chłopców ten odsetek wynosi 5 proc.



23%

wynosi luka płacowa kobiet w sektorze technologicznym.



22%

kobiety są o 22 proc. mniej skłonne do korzystania z narzędzi generatywnej AI niż mężczyźni.

Wszystkie te dane prowadzą do jednego wniosku – kobiety rzadziej wybierają ścieżkę technologiczną już na etapie edukacji, są słabiej reprezentowane na rynku pracy, zarabiają mniej i ostrożniej podchodzą do nowych narzędzi AI. Zdaniem ekspertek właśnie dlatego potrzebne jest systemowe wsparcie obejmujące edukację, mentoring i rozwój kompetencji cyfrowych.

Umiejętność uczenia się będzie ważniejsza niż znajomość jednego programu

Ekspertki przekonują, że w świecie szybko zmieniających się technologii przewagę będą miały osoby, które potrafią szybko uczyć się nowych narzędzi i oceniać ich przydatność dla własnego biznesu.

– Uważam, że kluczową kompetencją na najbliższe lata – zarówno dla kobiet prowadzących własne firmy, jak i tych planujących przebranżowienie – nie jest biegłość w żadnym konkretnym narzędziu, lecz zdolność do szybkiego uczenia się w warunkach ciągłej zmiany. Tempo rozwoju technologii jest tak ogromne, że skupianie się na jednej aplikacji to strategia z ograniczonym horyzontem – przekazała Wioletta Kałoska.

Sam zakup technologii nie rozwiąże problemów firmy

Coraz więcej przedsiębiorczyń inwestuje w nowe narzędzia, jednak nie zawsze przekłada się to na lepsze wyniki biznesowe. Powodem często jest brak strategii wdrożenia i uporządkowanych procesów.

– Często idzie za tym też iluzja, że samo wykupienie subskrypcji załatwi sprawę, podczas gdy nawet najlepsze narzędzie bez odpowiedniego wdrożenia jest bezużyteczne. Jeśli nie wypracujemy wcześniej jasnych zasad pracy, nowe oprogramowanie przeniesie dotychczasowy chaos po prostu w wymiar cyfrowy. Dochodzi do tego brak inwestycji we własne kompetencje, a bez praktycznej wiedzy właścicielki firm nie są w stanie wykorzystać potencjału rozwiązań, za które przecież co miesiąc płacą – przekazała Wioletta Klimczak.

Kobieca przedsiębiorczość potrzebuje systemowego wsparcia

Ekspertki są zgodne, że rozwój przedsiębiorczości kobiet wymaga nie tylko nowych technologii, ale również zmian w otoczeniu biznesowym. Ekspertki wskazują na potrzebę uproszczenia przepisów, ograniczenia biurokracji oraz szerszego dostępu do praktycznej edukacji i mentoringu.