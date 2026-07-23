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Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 05:35
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce
Kolejka po polskie MiG-29. Już nie tylko Ukraina je chce/East News
Polska otrzymała od jednego z państw NATO zapytanie dotyczące myśliwców MiG-29, które Warszawa planuje przekazać Ukrainie. Mimo zainteresowania polski rząd podkreśla, że priorytetem pozostaje wsparcie Kijowa, choć sam proces przekazania samolotów nadal nie został sfinalizowany.

Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Paweł Zalewski ujawnił w rozmowie z "Radiem ZET", że Polska otrzymała zapytanie od jednego z państw NATO dotyczące myśliwców MiG-29. Jednocześnie zaznaczył, że mimo zainteresowania jednego z sojuszników, Warszawa nie zmienia swoich planów związanych z przekazaniem tych maszyn Ukrainie.

Tajemniczy sojusznik zainteresowany polskimi MiG-29

Zalewski nie chciał zdradzić, czy chodzi o Bułgarię. Obecnie tylko dwa państwa NATO nadal eksploatują myśliwce MiG-29 - Polska i właśnie Bułgaria. Sofia stopniowo wycofuje poradzieckie maszyny ze służby i zastępuje je nowymi myśliwcami F–16. Dotychczas otrzymała jednak jedynie pierwszą partię samolotów, a dostawy kolejnych mają zakończyć się dopiero w 2027 roku.

Bułgaria nie jest obecnie gotowa przekazać swoich MiG-29 Ukrainie. Powodem są obawy o utrzymanie własnych zdolności bojowych w okresie przejściowym. Bułgaria dysponuje bowiem 16 myśliwcami MiG-29, jednak sprawnych pozostaje jedynie sześć. Dodatkowym problemem jest brak dostępu do rosyjskich części zamiennych, których zakup został zablokowany przez sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji.

W praktyce oznacza to konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł komponentów, a jednym z możliwych rozwiązań mogłyby być polskie maszyny. Już w 2022 roku pojawiały się informacje, że Sofia rozważała remont silników RD-33 do MiG-29 w Polsce.

Polska planuje przekazanie myśliwców MiG-29 Ukrainie

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego zapowiedziały przekazanie Ukrainie części MiG-29 pozostających jeszcze na wyposażeniu polskich sił powietrznych. Zgodnie z ustaleniami Polska miała otrzymać w zamian dostęp do ukraińskich technologii związanych z systemami bezzałogowymi, które są rozwijane i testowane w warunkach bojowych.

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W czerwcu strona polska poinformowała, że przekazanie myśliwców nie doszło do skutku z powodu nierozstrzygniętej kwestii dotyczącej uzyskania uzgodnionych technologii. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział, że samoloty zostaną przekazane natychmiast po ostatecznym rozwiązaniu tej sprawy.

Co dalej z polskimi MiG-ami? Trwają negocjacje z Ukrainą

W lipcu obie strony wznowiły rozmowy dotyczące możliwego przekazania dziewięciu myśliwców. Jednocześnie pojawiły się informacje, że po inspekcji polskich maszyn ukraińska delegacja negatywnie oceniła ich stan techniczny.

Przed wprowadzeniem do służby samoloty wymagają remontów, a eksperci zwrócili szczególną uwagę na zły stan podwozia. Polska deklaruje gotowość do pomocy przy modernizacji MiG-29, jednak koszty prac miałyby zostać pokryte przez Ukrainę lub państwa partnerskie.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: PolskaUkrainamyśliwceMig-29
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