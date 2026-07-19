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To najbardziej odporne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 06:00
To najbardziej odporne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
To najbardziej odporne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę/Shutterstock
Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował raport poświęcony odporności polskich samorządów na różnego rodzaju kryzysy, w tym konflikty zbrojne. Analiza pokazuje, że o poziomie bezpieczeństwa decyduje nie tylko położenie geograficzne, ale również rozwój infrastruktury, jakość usług publicznych i potencjał gospodarczy poszczególnych miast oraz regionów.

Najnowsze opracowanie Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na zdolności miast i gmin do przygotowania się na sytuacje kryzysowe, skutecznego reagowania w ich trakcie oraz odbudowy po ich zakończeniu. Autorzy raportu podkreślają, że odporność obejmuje zarówno kwestie organizacyjne, jak i dostępność infrastruktury oraz sprawność instytucji publicznych.

Raport BGK o bezpieczeństwie Polski. Które miasta są odporne na kryzysy?

Analiza uwzględnia cztery główne grupy zagrożeń. Są to klęski naturalne, takie jak powodzie, susze i fale upałów, epidemie oraz kryzysy zdrowotne, katastrofy humanitarne związane między innymi z nagłym napływem uchodźców, a także zagrożenia militarne obejmujące działania hybrydowe, cyberataki i wojny informacyjne. Eksperci zwracają uwagę, że na poziom ryzyka wpływają również czynniki niezależne od samorządów, w tym położenie geograficzne, ukształtowanie terenu czy struktura demograficzna.

Według raportu BGK najwyższy poziom odporności na sytuacje kryzysowe mają Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Rzeszów. W ocenie BGK miasta te dysponują rozwiniętą infrastrukturą kryzysową, sprawnymi usługami publicznymi oraz wsparciem na poziomie regionalnym i krajowym.

Znaczenie ma także dostęp do szpitali, schronów, nowoczesnych systemów energetycznych oraz rozbudowanej infrastruktury transportowej. To właśnie te elementy zwiększają zdolność do ograniczania skutków potencjalnych konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych czy kryzysów humanitarnych.

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Raport BGK wskazuje, że największe ryzyko militarne dotyczy przede wszystkim obszarów położonych w pobliżu wschodniej granicy Polski oraz największych ośrodków gospodarczych. Wśród miast szczególnie narażonych wymieniono Warszawę, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Krosno i Ostrołękę.

Raport pokazuje również, które miasta najlepiej radzą sobie z zagrożeniami naturalnymi i zdrowotnymi. W tej kategorii najwyższe oceny uzyskały Sopot, Katowice, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk. Według raportu BGK przewagę zapewnia rozbudowana infrastruktura ratownicza, rozwinięta sieć placówek ochrony zdrowia oraz systemy umożliwiające skuteczne reagowanie na powodzie, susze, fale upałów i inne zdarzenia kryzysowe.

Analiza wskazuje, że największe miasta są szczególnie narażone na wyzwania humanitarne wynikające z koncentracji ludności, infrastruktury i działalności gospodarczej. Do tej grupy zaliczono Warszawę, Wrocław, Kraków, Gdańsk i Poznań. Jednocześnie raport podkreśla, że ośrodki te dysponują wysokim poziomem przygotowania do reagowania na tego typu sytuacje.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: PolskawojnaraportBank Gospodarstwa Krajowego
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