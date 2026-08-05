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BLIK, szybka dostawa i łatwe zwroty. To dlatego Polacy wybierają krajowe sklepy

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:22
BLIK, szybka dostawa i łatwe zwroty. To dlatego Polacy wybierają krajowe sklepy
BLIK, szybka dostawa i łatwe zwroty. To dlatego Polacy wybierają krajowe sklepy/shutterstock
Blik, błyskawiczne płatności, dostawa następnego dnia i bezproblemowe zwroty sprawiły, że polski e-commerce wypracował standard, z którym zagraniczne sklepy wciąż mają problem. Co drugi Polak nie kupuje za granicą – pisze w środę „Rzeczpospolita”.

Co drugi Polak rezygnuje z zakupów za granicą

Z badania przeprowadzonego przez platformę dostarczającą systemy płatności online Autopay wynika, że 51 proc. Polaków nie kupuje w zagranicznych sklepach internetowych, 23 proc. robi to okazjonalnie, a regularnie – zaledwie 12 proc. Najczęściej wskazywane powody takiego wyboru to brak preferowanych metod płatności (33 proc.), obawy o bezpieczeństwo danych (25 proc.) oraz dodatkowe prowizje (20 proc.).

Najsprawniejszy ekosystem płatności online w Europie

Cytowany przez „Rz” prezes Autopay Wojciech Murawski wskazuje, że Polska stworzyła jeden z najsprawniejszych ekosystemów płatności online w Europie, a wysoka wygoda transakcyjna stała się dla konsumentów normą. Według niego różnice w standardach widać dopiero przy próbie zakupu za granicą. Polskie rozwiązania wciąż stanowią przewagę konkurencyjną.

Kluczową rolę odgrywa Blik

W latach 2025–2029 wartość polskiego e-commerce ma rosnąć średniorocznie o 9 proc. – to ósmy wynik w Europie, przy średniej unijnej 7,7 proc. – czytamy w „Rz”. Kluczową rolę odgrywa Blik, z którego w 2026 r. korzysta 65 proc. kupujących online, a dla 49 proc. stanowi ulubioną formę zapłaty.

Dlatego Polacy pokochali zakupy w rodzimych e-sklepach

Michał Kręcisz, dyrektor ds. rozwoju w Digitree Group, w rozmowie z „Rz” podkreśla, że przyczyną rzadkiego kupowania na zagranicznych platformach jest przyzwyczajenie do unikalnej wygody oraz dostaw w 24–48 godzin. Ekspert zwraca też uwagę na wysokie zaufanie do rodzimych sprzedawców, gotowość Polaków do zapłacenia nieco wyższej ceny za bezpieczeństwo i sprawną obsługę, a także na standard niemal bezobsługowych zwrotów towaru.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: handele-commercezakupy online
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