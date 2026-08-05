Systemy obsługi klienta i wydajność nie znana. Logistyka i transport czy kurierzy czasem na ciemno wchodzą w szczyt wakacyjnego sezonu

W branży TSL (transport, spedycja, logistyka) więcej zleceń odnotowuje również część firm logistycznych i kurierskich, na co wpływa między innymi działalność sklepów e-commerce. Sezonowy wzrost zainteresowania usługami, szybkie zakupy przed i po wyjeździe czy coraz popularniejsze przesyłanie bagażu. Dla firmy to szansa na zwiększenie przychodów, z drugiej zaś, ryzyko wystąpienia problemów technologicznych. Zaledwie 38 proc. firm przeprowadza testy obciążeniowe swoich systemów, a w 6 na 10 brakuje specjalistów IT.

Systemy generują straty na wielu poziomach

Brak kontroli nad systemami przekłada się na spadek przychodów. Globalnie niemal co trzecia firma ponosi koszty w wysokości ponad 100 tys. dolarów (ok. 370 tys. złotych) w związku z awariami. Nie jest to jednak jedyny skutek problemów – aż 92 proc. liderów technologicznych przyznaje, że w związku z przestojami ich zespoły muszą odłożyć na dalszy plan realizację najważniejszych zadań. W przypadku branż związanych z logistyką i transportem mowa między innymi o optymalizacji tras, kompletacji zamówień czy analizie łańcucha dostaw. To z kolei powoduje opóźnienia i działa na niekorzyść firmy.

Problem staje się tym większy, im bardziej skomplikowane są systemy IT. Na ich złożoność wpływa przede wszystkim duża ilość procesów czy konieczność integracji różnych narzędzi, w tym systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, zewnętrznych platform kurierskich czy urządzeń automatyki magazynowej. Dziś aż 74 proc. firm z tej branży łączy rozwiązania chmurowe z prywatnymi centrami danych. Co więcej, ponad połowa (53 proc.) aktywnie przenosi starsze aplikacje do chmury. Skomplikowana architektura wpływa bezpośrednio na sposób radzenia sobie z awariami.

Identyfikacja i naprawa błędów były relatywnie proste w przypadku systemów monolitycznych, czyli takich, w których wszystkie funkcje tworzyły jedną całość. Jednak wraz z rozwojem technologii i oczekiwań konsumentów firmy logistyczne i transportowe sukcesywnie przenosiły się na rozwiązania chmurowe. - Dziś jest to branżowy standard, który ułatwia skalowanie działalności, jednak komplikuje radzenie sobie z awariami. W końcu im bardziej złożony ekosystem informatyczny, tym trudniej wykryć i zrozumieć pojawiające się problemy, a także zapobiegać im w przyszłości. W takiej sytuacji konieczne jest wdrożenie obserwacji IT. Strategia ta wychodzi poza standardowe alarmowanie o nieprawidłowościach w działaniu systemu lub obniżeniu wydajności. Pozwala także zrozumieć przyczyny i przebieg niepożądanych zdarzeń, co usprawnia reakcję – tłumaczy Marek Najmajer, Product Director w Linux Polska.

Wakacyjne ryzyko cyberataków na systemy

Najczęstszą przyczyną przestojów są problemy z siecią (38 proc. odpowiedzi). W pierwszej trójce znajdują się dodatkowo problemy z oprogramowaniem (36 proc.) oraz cyberataki (36 proc.). O tym, że sezonowy wzrost zainteresowania usługami wymaga wzmożonej ochrony systemów, przekonały się pod koniec czerwca tego roku polskie hotele i obiekty noclegowe. Cyberprzestępcy włamali się do popularnego systemu zarządzania rezerwacjami Hotres, a zdobyte dane klientów, w tym kwoty za nocleg, wykorzystali do wyłudzenia pieniędzy. W ubiegłorocznym sezonie z podobnym problemem mierzyły się linie lotnicze Air France i Royal Dutch Airlines. Znane są również przypadki poważnych konsekwencji takich sytuacji. Cyberatak przeprowadzony w czerwcu 2023 roku na KNP Logistics Group, jedną z największych brytyjskich firm zajmujących się transportem ciężkim, doprowadził do jej likwidacji po 158 latach działalności.

Wniosek nasuwa się jeden, integracja jest niezbędna do zapewnienia komunikacji między wieloma systemami. To dzięki niej możliwe jest usprawnienie codziennych operacji i zapewnienie spójności danych w obrębie organizacji. - Jednak poza osiągnięciem tych celów należy mieć na uwadze również zapewnienie ciągłości działania i ochrony całego ekosystemu. Wykorzystywane rozwiązania powinny uwzględniać moduły monitorowania i bezpieczeństwa. Pierwszy z nich służy między innymi do gromadzenia danych i ich wizualizacji. Dzięki czytelnym wykresom i pulpitom nawigacyjnym możliwe jest monitorowanie wydajności infrastruktury i szybsze wykrywanie anomalii. Drugi z wymienionych modułów minimalizuje ryzyko ataków i utraty danych, między innymi poprzez centralne zarządzanie hasłami czy zarządzanie informacjami poufnymi – dodaje Piotr Piętka, Solutions Architect w Linux Polska.

Jak organizacje budują systemy i odporność operacyjną

Mimo wysokiego poziomu zagrożeń niewiele organizacji podejmuje działania, które mogą ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów z systemami IT. Zaledwie 42 proc. ocenia luki w zabezpieczeniach, a 38 proc. przeprowadza testy obciążeniowe. Rzadko wdrażane są również inne proaktywne metody ograniczania problemów technologicznych. Aż dwie na trzy firmy nie przeprowadzają testów systemu powiadamiania i symulacji odzyskiwania danych po awarii.

Skomplikowany ekosystem IT w branży transportowej i logistycznej wymaga przeprowadzenia wielu testów, przy pomocy których można sprawdzić poprawność działania systemów magazynowych (WMS) i transportowych (TMS), a także przepływu informacji między różnymi rozwiązaniami – zwłaszcza w przypadku takich zdarzeń, jak niespodziewana awaria czy sezonowy wzrost zapytań. - Niewielki odsetek organizacji, które podejmują się tych zadań, jest zwykle efektem wysokich kosztów oraz luki kompetencyjnej. Warto podkreślić, że w dużym stopniu testy mogą być zautomatyzowane, co przyspiesza cały proces i redukuje ryzyko wystąpienia błędów ludzkich. Co jednak istotne, muszą być utrzymywane i udoskonalane – w przeciwnym razie mogą prowadzić do błędnych wyników – podkreśla Damian Traczuk, inżynier ds. observability w Linux Polska.

Systemy nie mają wakacji

Wakacyjny wzrost zainteresowania usługami transportowymi i logistycznymi to początek sezonu zwiększonego ryzyka przeciążenia systemów. W drugiej połowie roku organizacje z tych branż będą musiały zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, które przyniosą początek roku szkolnego i akademickiego, wyprzedaże podczas Black Friday i Cyber Monday oraz okres przedświąteczny. Tymczasem nadal 60 proc. firm transportowych i logistycznych mierzy się z niedoborem pracowników w działach IT. W takiej sytuacji szansą na ograniczenie ryzyka awarii jest rozwój kompetencji oraz wdrożenie stałej obserwacji systemów i automatycznych testów przy wsparciu zewnętrznych ekspertów.