Sąsiad może zablokować budowę płotu przy granicy działki. Bez zgody prace zostaną wstrzymane

Płot czy ogrodzenie? Jakie określenie występuje w przepisach prawa

W języku potocznym używa się zamiennie określeń „płot” i „ogrodzenie”. Prawo budowlane posługuje się przede wszystkim pojęciem ogrodzenia, ale nie zawiera jego ogólnej definicji. Kodeks cywilny wymienia natomiast płoty obok murów, rowów i innych urządzeń znajdujących się na granicy sąsiednich gruntów.

W praktyce za ogrodzenie uznaje się konstrukcję, która wyznacza granice nieruchomości, zabezpiecza teren lub ogranicza dostęp do działki. Zakres formalności zależy nie od nazwy konstrukcji, lecz przede wszystkim od jej wysokości, lokalizacji i sposobu wykonania.

Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę albo zgłoszenia

W większości przypadków właściciel działki może postawić ogrodzenie bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ogrodzenie o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia (zobacz katalog z artykułu 29 – Prawo Budowlane). Gdy konstrukcja ma być wyższa niż 2,20 m, inwestor nadal nie potrzebuje pozwolenia na budowę, ale musi wcześniej zgłosić prace właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 30 ustawy). Zazwyczaj będzie to starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót oraz planowany termin ich rozpoczęcia. Trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w zależności od okoliczności także odpowiednie szkice, rysunki, uzgodnienia lub pozwolenia wymagane na podstawie innych przepisów.

Ważne Organ ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeżeli w tym czasie nie wyda odpowiedniej decyzji, inwestor może rozpocząć roboty. Jest to tzw. milcząca zgoda.

Budowa bez wymaganego zgłoszenia. Nadzór może wstrzymać prace

Wzniesienie ogrodzenia wyższego niż 2,20 m bez wcześniejszego zgłoszenia może zostać uznane za samowolę budowlaną. To jednak nie sąsiad wydaje decyzję o przerwaniu inwestycji. Może on zawiadomić odpowiednie służby, lecz o wstrzymaniu robót decyduje organ nadzoru budowlanego.

Po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy inwestor ma 30 dni na złożenie wniosku o legalizację. Następnie musi przedstawić wymagane dokumenty i uiścić opłatę legalizacyjną. W przypadku ogrodzenia wymagającego zgłoszenia wynosi ona 2500 zł (o czym stanowi art. 49d ustawy).

Opłata nie jest automatycznie zwracana po zakończeniu postępowania. Jeżeli inwestor nie złoży wniosku, nie dostarczy dokumentów, nie zapłaci należności albo będzie kontynuował roboty mimo ich wstrzymania, nadzór może nakazać rozbiórkę ogrodzenia.

Jak wysokie może być ogrodzenie?

Ogólnokrajowe przepisy nie ustanawiają jednej maksymalnej wysokości płotu. Granica 2,20 m przesądza przede wszystkim o obowiązku zgłoszenia, a nie o tym, że wyższe ogrodzenie jest niedopuszczalne.

Ograniczenia mogą jednak wynikać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo uchwały krajobrazowej. Lokalne regulacje mogą określać wysokość, materiały, wygląd, stopień ażurowości, a nawet zakazywać niektórych rodzajów ogrodzeń. Przed rozpoczęciem inwestycji najlepiej więc sprawdzić dokumenty dostępne w urzędzie gminy lub miejskim Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe wymagania mogą obowiązywać między innymi na obszarach objętych ochroną konserwatorską, przy drgach publicznych lub w pobliżu skrzyżowań.

Nawet ogrodzenie zgodne z przepisami budowlanymi może stać się przedmiotem sporu cywilnego, jeżeli w ponadprzeciętny sposób utrudnia korzystanie z sąsiedniej nieruchomości. Dotyczy to na przykład wyjątkowo masywnej konstrukcji, która powoduje nadmierne zacienienie lub inne uciążliwości. W takim przypadku może mieć zastosowanie art. 144 kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Samo niezadowolenie sąsiada albo częściowe ograniczenie dopływu światła nie wystarczy jednak automatycznie do uznania płotu za nielegalny. O tym decyduje ostatecznie sąd.

Kiedy sąsiad może zablokować budowę płotu?

Ogrodzenie można postawić bez zgody właściciela sąsiedniej działki, jeżeli cała konstrukcja znajduje się na gruncie inwestora. Dotyczy to nie tylko przęseł, ale również słupków, fundamentów, podmurówki i innych elementów konstrukcyjnych.

Jeżeli ogrodzenie ma zostać postawione na gruncie wspólnym (np. w przypadku zabudowy szeregowej, w której nie przeprowadzono formalnego podziału geodezyjnego nieruchomości, a jedynie ograniczono się do umownego podziału sposobu korzystania z działki, zapisanego w akcie notarialnym) wszelkie ingerencje wymagające zgłoszenia będą wymagały pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli, czyli w praktyce sąsiadów.

Płot może biec tuż obok granicy, pod warunkiem że jej nie przekracza. Gdy położenie granicy nie jest pewne, bezpiecznym rozwiązaniem jest jej wcześniejsze wznowienie lub wyznaczenie przez geodetę. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której fundament albo słupki zostaną nieświadomie umieszczone na cudzym terenie.

Inaczej wygląda budowa ogrodzenia w osi granicy, gdy konstrukcja ma zajmować części obu nieruchomości. Takiego rozwiązania nie należy realizować jednostronnie. W praktyce wymaga ono porozumienia właścicieli, najlepiej zawartego na piśmie. Umowa może określać przebieg ogrodzenia, sposób korzystania z niego, podział wydatków oraz zasady przyszłych napraw.

Jeżeli inwestor przekroczy granicę, właściciel sąsiedniej nieruchomości może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaprzestania naruszeń. W zależności od okoliczności spór może zakończyć się przesunięciem lub rozbiórką płotu, a niekiedy także rozliczeniem pieniężnym.

Kto płaci za budowę i naprawy ogrodzenia

Zgodnie z art. 154 par. § 1 Kodeksu Cywilnego, domniemywa się, że mury, płoty, rowy i inne podobne urządzenia znajdujące się na granicy sąsiednich gruntów służą do wspólnego użytku. Zasada ta obejmuje również drzewa i krzewy rosnące bezpośrednio na granicy.

Sąsiedzi korzystający z takiego ogrodzenia powinni wspólnie ponosić koszty jego utrzymania, w tym koniecznych napraw i konserwacji. Nie oznacza to jednak, że jeden z właścicieli może sam zamówić nowe, kosztowne ogrodzenie, a następnie zażądać od sąsiada zwrotu połowy ceny. Obowiązek wspólnego ponoszenia wydatków dotyczy utrzymania urządzenia służącego obu stronom. Koszty wzniesienia nowego płotu ponosi co do zasady osoba, która zdecydowała się na inwestycję, chyba że sąsiedzi wcześniej uzgodnili inny sposób finansowania.

Ogrodzenie nie może zagrażać ludziom ani zwierzętom

W przypadku zwierząt, właściciel ma obowiązek zapewnić odpowiednio zabezpieczoną przestrzeń. W przypadku posiadania pas, kota lub innego zwierzęcia wychodzącego na zewnątrz, należy zadbać o to, aby ogrodzenie chroniło je przed ucieczką, zranieniem lub zaklinowaniem się. Ogrodzenie nie powinno w szczególności:

posiadać ostrych zakończeń,

mieć szczelin, w których zwierzę mogłoby zaklinować głowę, łapę lub inną część ciała,

być pokryte toksycznymi substancjami (np. farbami zawierającymi ołów).

Ponadto płot powinien być stabilny i odporny na warunki atmosferyczne, aby zapewniać trwałość i bezpieczeństwo przez cały rok.

Nowe zasady dotyczące budowy ogrodzeń od września 2026 r.

Projekt rozporządzenia określającego warunki techniczne budynków ma obowiązywać od 2026 roku. Projekt przewiduje między innymi podniesienie z 1,80 do 2,20 m wysokości, poniżej której zakazane byłoby stosowanie ostrych zakończeń, drutu kolczastego, tłuczonego szkła i innych niebezpiecznych materiałów.

Brama i furtka nie będą mogły się otwierać się na zewnątrz działki. Przepisy przewidują także, że szerokość bramy powinna wynosić co najmniej 2,40 m, a furtki co najmniej 0,90 m. Przy budynkach wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej furtki nie będą mogły utrudniać dostępu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Ważne Ważną informacją jest to, że nie trzeba będzie wymieniać istniejących już płotów. Rozporządzenie wyraźnie zaznacza, że nie ma takiego obowiązku. Jeśli w danym obiekcie nie prowadzi się budowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania ani prac projektowych, to nie trzeba stosować nowych regulacji.

W projekcie wskazano 20 września 2026 r. jako planowany termin wejścia w życie nowych regulacji. Na dzień dzisiejszy prace legislacyjne pozostawały otwarte, projekt był kontynuowany pod zmienionym numerem, a nowe rozporządzenie nie zostało jeszcze ogłoszone w Dzienniku Ustaw.