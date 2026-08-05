Wojsko szuka ochotników. Możesz zarobić 6 tys. zł w 27 dni

17 sierpnia rozpocznie się trzeci i ostatni w tym roku turnus programu "Wakacje z wojskiem". Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do osób w wieku od 18 do 35 lat, które chcą poznać podstawy służby wojskowej bez konieczności podejmowania od razu długoterminowego zobowiązania.

Praca na wakacje dla młodych. Wojsko szuka chętnych na 27 dni

Szkolenie trwa 27 dni i kończy się uroczystą przysięgą wojskową. W tym czasie uczestnicy przechodzą podstawowe przygotowanie, obejmujące m.in. szkolenie taktyczne, naukę zasad posługiwania się bronią, musztrę, podstawy survivalu oraz funkcjonowanie w wojskowym zespole.

Program ma być pierwszym kontaktem z armią, a nie pełnym kursem specjalistycznym. Jego założeniem jest pokazanie codzienności żołnierzy i umożliwienie uczestnikom sprawdzenia, czy chcieliby w przyszłości związać się z wojskiem.

Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie "Wakacjami z wojskiem" jest bardzo duże. Liczba osób chcących wziąć udział w szkoleniach znacząco przewyższa liczbę dostępnych miejsc.

Miesiąc w mundurze. Ochotnicy poznają tajniki służby w wojsku

Tegoroczna edycja została podzielona na trzy turnusy. Pierwszy rozpoczął się 8 czerwca i zakończył 4 lipca, drugi trwał od 13 lipca do 8 sierpnia, natomiast ostatni zaplanowano od 17 sierpnia do 12 września.

Zajęcia odbywają się w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Ochotnicy mogą wybrać miejsce szkolenia, a także rodzaj jednostki, w której chcą zdobywać doświadczenie. Dostępne są m.in. jednostki wojsk lądowych, pancerne, desantowe, rakietowe oraz marynarka wojenna.

Choć głównym elementem programu pozostaje szkolenie podstawowe, oferta obejmuje również inne kursy związane z bezpieczeństwem. Chętni mogą brać udział w zajęciach z zakresu przetrwania, medycyny, cyberhigieny oraz podstaw reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem aplikacji mObywatel, o ile w wybranych lokalizacjach pozostały wolne miejsca. Program został przygotowany między innymi z myślą o maturzystach, studentach oraz osobach szukających alternatywy dla typowej pracy sezonowej.

Płacą 6 tys. zł za 27 dni. Wojsko szuka chętnych na przeszkolenie

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują około 6 tys. zł brutto. Oferta tworzy alternatywę dla maturzystów, studentów oraz osób poszukujących w okresie letnim zatrudnienia sezonowego w handlu, gastronomii, logistyce czy hotelarstwie.

Jednym z założeń programu jest niski próg wejścia. Uczestnik nie musi od razu deklarować wieloletniej służby, a szkolenie pozwala samodzielnie ocenić, czy wojskowy styl życia odpowiada jego oczekiwaniom.

Po zakończeniu 27-dniowego kursu część osób może zdecydować się na dalszą służbę, m.in. w Wojskach Obrony Terytorialnej, aktywnej rezerwie lub zawodowej armii. Dla innych będzie to jedynie okazja do zdobycia nowych umiejętności i poznania funkcjonowania sił zbrojnych.

Program nie ma jednak zastępować pełnego przygotowania żołnierzy. Jego podstawowym celem pozostaje pokazanie realiów służby i zweryfikowanie zainteresowania wojskiem jeszcze przed podjęciem poważniejszych decyzji dotyczących przyszłości.