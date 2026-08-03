Na czele bez zmian

Pierwsze miejsce w badaniu preferencji politycznych IBRiS dla Polsat News zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,5 proc. KO odnotowała spadek poparcia o 0,5 pkt proc. względem badania przeprowadzonego w czerwcu.

Drugą najpopularniejszą formacją polityczną pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, które chce poprzeć 16,9 proc. respondentów, tj. o 7,2 pkt proc. mniej niż w zeszłym miesiącu. Na trzecim miejscu jest w dalszym ciągu Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. (0,7 pkt proc. więcej niż w czerwcu).

Kto jeszcze w sejmie?

Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 9,4 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.), a także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z poparciem 7,8 proc. Ostatnie miejsce ponad progiem wyborczym zajęła Lewica (7,6 proc., o 0,6 pkt proc. mniej, niż w czerwcu).

PSL poza sejmem

Poniżej progu wyborczego znalazły się: PSL z poparciem 4 proc. respondentów (spadek o 0,1 pkt proc.), Razem (2,3 proc. poparcia, spadek o 0,8 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc. poparcia, wzrost o 0,6 pkt proc.).

8,8 proc. badanych wybrało opcję nie wiem/trudno powiedzieć. Frekwencja w wyborach wyniosłaby 64,4 proc.

Sondaż został zrealizowany przez IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CATI na próbie 1000 osób w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.