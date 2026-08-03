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Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:45
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej/GazetaPrawna.pl
Oddanie głosu na KO deklaruje 27,5 proc. badanych, na PiS 16,9 proc., a na Konfederację 14,4 proc. - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News. Rozwój Plus b. premiera Mateusza Morawieckiego otrzymałoby 7,8 proc. głosów.

Na czele bez zmian

Pierwsze miejsce w badaniu preferencji politycznych IBRiS dla Polsat News zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,5 proc. KO odnotowała spadek poparcia o 0,5 pkt proc. względem badania przeprowadzonego w czerwcu.

Drugą najpopularniejszą formacją polityczną pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, które chce poprzeć 16,9 proc. respondentów, tj. o 7,2 pkt proc. mniej niż w zeszłym miesiącu. Na trzecim miejscu jest w dalszym ciągu Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. (0,7 pkt proc. więcej niż w czerwcu).

Kto jeszcze w sejmie?

Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 9,4 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.), a także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z poparciem 7,8 proc. Ostatnie miejsce ponad progiem wyborczym zajęła Lewica (7,6 proc., o 0,6 pkt proc. mniej, niż w czerwcu).

PSL poza sejmem

Poniżej progu wyborczego znalazły się: PSL z poparciem 4 proc. respondentów (spadek o 0,1 pkt proc.), Razem (2,3 proc. poparcia, spadek o 0,8 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc. poparcia, wzrost o 0,6 pkt proc.).

8,8 proc. badanych wybrało opcję nie wiem/trudno powiedzieć. Frekwencja w wyborach wyniosłaby 64,4 proc.

Sondaż został zrealizowany przez IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CATI na próbie 1000 osób w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: sondażwyborypolitykapartie polityczne
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