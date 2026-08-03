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Właściciele domów na celowniku. Ruszyły kontrole posesji, kara to nawet 5000 zł

Anna Kot
Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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dzisiaj, 13:00
kontrola
Właściciele domów na celowniku. Ruszyły kontrole posesji, kara to nawet 5000 zł/Shutterstock
Od marca 2026 roku świadectwo energetyczne przestało być martwym przepisem, a stało się surowym narzędziem kontroli. W dobie nowych klas energetycznych od A do G, brak aktualnego certyfikatu to nie tylko ryzyko wysokiej grzywny, ale przede wszystkim drastyczny spadek wartości Twojej nieruchomości w oczach kupujących i banków.

Właściciele nieruchomości w całym kraju stanęli przed nowym, kosztownym wyzwaniem, które dla wielu okazuje się pułapką zastawioną przez biurokrację. Choć przepisy o efektywności energetycznej budynków miały w założeniu wspierać ekologię, w praktyce stały się narzędziem do dyscyplinowania rynku najmu i sprzedaży. Brak niepozornego dokumentu, jakim jest świadectwo charakterystyki energetycznej, może teraz skutkować nałożeniem grzywny, która wielokrotnie przewyższa koszt jego uzyskania. Służby i organy kontrolne mają prawo egzekwować prawo z całą surowością, a nieświadomość przepisów przestała być jakimkolwiek usprawiedliwieniem.

Pułapka na rynku najmu i sprzedaży nieruchomości

Obecna sytuacja prawna nie pozostawia złudzeń dla osób planujących jakiekolwiek ruchy na rynku nieruchomości. Każdy, kto zamierza wystawić ogłoszenie o wynajmie lub sprzedaży lokalu, musi posiadać aktualny certyfikat określający zapotrzebowanie budynku na energię (świadectwo charakterystyki energetycznej). Przepisy te nie są jedynie martwym zapisem, ponieważ ich egzekucja została wpisana w procedury notarialne oraz systemy kontroli inspekcji nadzoru budowlanego. Notariusze przy sporządzaniu umów sprzedaży mają obecnie obowiązek odnotowania faktu przekazania dokumentu, a jego brak w dokumentacji otwiera drogę do nałożenia wspomnianej kary finansowej do wysokości pięciu tysięcy złotych.

Dlaczego świadectwo energetyczne stało się dokumentem pierwszej potrzeby?

Wzrost zainteresowania tym tematem wynika bezpośrednio z faktu, że świadectwo charakterystyki energetycznej stało się niezbędne nie tylko dla dużych deweloperów, ale dla każdego posiadacza kawalerki czy domu jednorodzinnego. Dokument ten zawiera kluczowe dane o tym, ile energii zużywa dana nieruchomość na ogrzewanie, wentylację czy przygotowanie ciepłej wody. Z punktu widzenia ustawodawcy ma to chronić konsumentów przed ukrytymi kosztami eksploatacji, jednak dla wielu sprzedających jest to kolejna bariera administracyjna i koszt, który trzeba ponieść przed sfinalizowaniem transakcji. Warto zaznaczyć, że certyfikat musi zostać sporządzony przez certyfikowanego audytora wpisanego do centralnego rejestru, co wyklucza możliwość samodzielnego przygotowania takich obliczeń.

Konsekwencje finansowe i prawne zaniedbania obowiązków

Ignorowanie nowych wytycznych może okazać się najbardziej kosztownym błędem w całym procesie obrotu nieruchomością. Grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych to tylko wierzchołek góry lodowej. Brak dokumentu może prowadzić do opóźnień w transakcjach, a w skrajnych przypadkach daje nabywcy lub najemcy argument do roszczeń odszkodowawczych, jeśli poczuje się on wprowadzony w błąd co do standardu energetycznego lokalu. Czas ważności takiego dokumentu wynosi dziesięć lat, o ile w obiekcie nie przeprowadzono prac modernizacyjnych wpływających na zużycie energii. W obliczu rygorystycznych kontroli i wysokich stawek mandatów, uregulowanie tej kwestii powinno stać się priorytetem dla każdego właściciela jeszcze przed opublikowaniem oferty w internecie.

Nadchodzi era klas energetycznych: od A do G

Warto pamiętać, że rok 2026 to moment graniczny dla sposobu prezentacji danych energetycznych. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi unijnymi (dyrektywa EPBD), suche liczby na certyfikatach zostają zastąpione czytelnymi klasami energetycznymi - od "A" (budynki zeroemisyjne) do "G" (tzw. wampiry energetyczne). To rewolucja, która drastycznie wpłynie na wycenę rynkową nieruchomości. Dom w klasie "F" czy "G" może stać się znacznie trudniejszy do sprzedania lub sfinansowania kredytem, ponieważ banki coraz częściej uzależniają warunki hipoteczne od „zielonego” statusu budynku. Świadectwo przestało być więc tylko formalnością dla urzędu, a stało się certyfikatem jakości, który bezpośrednio dyktuje cenę metra kwadratowego.

Najczęściej zadawane pytania o świadectwa charakterystyki energetycznej (FAQ)

Czy ogłoszenie wynajmu lub sprzedaży lokalu wymaga świadectwa charakterystyki energetycznej?

Tak. Każdy, kto zamierza wystawić ogłoszenie o wynajmie lub sprzedaży lokalu, musi posiadać aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej określające zapotrzebowanie budynku na energię.

Jaka kara grozi za brak świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży nieruchomości?

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej w dokumentacji przy umowie sprzedaży otwiera drogę do kary do pięciu tysięcy złotych. Notariusze mają obowiązek odnotowania faktu przekazania dokumentu.

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej dla mieszkania lub domu?

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi sporządzić certyfikowany audytor wpisany do centralnego rejestru; samodzielne przygotowanie takich obliczeń jest wykluczone.

Na jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Czas ważności świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi dziesięć lat, o ile w obiekcie nie przeprowadzono prac modernizacyjnych wpływających na zużycie energii.

Co zmieni się w 2026 roku w prezentacji danych na świadectwach energetycznych wg dyrektywy EPBD?

Rok 2026 to moment graniczny: zgodnie z wytycznymi unijnymi (dyrektywa EPBD) suche liczby na świadectwach zastąpią klasy energetyczne od "A" (budynki zeroemisyjne) do "G" ("wampiry energetyczne").

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Źródło: forsal.pl
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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Tematy: kontrolaŚwiadectwo energetycznekontroleświadectwo charakterystyki energetycznej
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