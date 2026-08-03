Polski przemysł łapie oddech
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lipcu wyniósł 49 pkt. wobec 46,1 pkt. przed miesiącem - podał w poniedziałek S&P Global.
Autorzy badania podają, że według lipcowych danych S&P Global dla polskiego sektora wytwórczego warunki biznesowe pogorszyły się znacznie wolniej niż w czerwcu.
„Produkcja i nowe zamówienia spadły w wolniejszym tempie, a poziom zatrudnienia wzrósł po raz pierwszy od 15 miesięcy. Presje inflacyjne dalej się zmniejszały wraz ze stopniową odbudową łańcuchów dostaw po zakłóceniach spowodowanych wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie” - wskazano.
Odbicie od najniższego poziomu od 11 miesięcy
Lipcowy indeks odbił się od najniższego poziomu od 11 miesięcy, odnotowanego w czerwcu, wciąż jednak sygnalizując niewielki spadek.
Z raportu wynika, że na wartość PMI wpłynęły wolniejsze spadki nowych zamówień, produkcji oraz zapasów zakupów, a także wzrost zatrudnienia.
Wolniejsze tempo spadku nowych zamówień
Raport pokazuje, że w lipcu spadły nowe zamówienia, kontynuując sekwencję spadkową rozpoczętą w kwietniu 2025.
„Tempo spadku jednak znacznie wyhamowało i było łagodniejsze niż średnia z obecnej sekwencji” - podkreślono.
Nowe zamówienia eksportowe spadły ósmy miesiąc z rzędu, lecz w najwolniejszym tempie od stycznia.
Utrzymujący się spadek nowych zleceń, choć w wolniejszym tempie, doprowadził do dalszego obniżenia produkcji przemysłowej.
„Niemniej jednak tempo tego spadku było znacznie łagodniejsze niż w czerwcu i ogólnie umiarkowane. Zaległości w pracy nadal malały, a zapasy wyrobów gotowych skurczyły się najbardziej od lutego” - dodano.
Zatrudnienie rośnie
Lipcowe dane wykazały z kolei wzrost poziomu zatrudnienia w polskim przemyśle po raz pierwszy od kwietnia 2025.
W przypadkach, gdy zatrudnienie wzrosło, odzwierciedlało to przewidywany wzrost zapotrzebowania na produkcję, potrzebę zwiększenia mocy produkcyjnych, rekrutację na konkretne stanowiska oraz lepszą dostępność siły roboczej.
„Wskaźnik PMI odzyskał większość strat poniesionych w czerwcu na początku drugiej połowy roku, głównie dzięki wolniejszym spadkom produkcji i nowych zamówień oraz dawno niewidzianemu wzrostowi zatrudnienia. Ogólne warunki prowadzenia działalności jednak nadal się pogarszały, a 12-miesięczne perspektywy pozostały stonowane, mimo poprawy od czerwca” - napisano w konkluzji do raportu.
Pozytywne sygnały
Jak wskazali ekonomiści PKO BP, mimo poprawy PMI pozostaje poniżej neutralnej granicy 50 pkt., sygnalizując 15. z rzędu miesiąc pogorszenia warunków prowadzenia działalności. Skala spadku aktywności była jednak już niewielka. Ich zdaniem w ostatnim okresie wskaźnik słabo odzwierciedla rzeczywiste tendencje w krajowym przetwórstwie, dlatego jego odczyty należy interpretować z ostrożnością.
Według PKO BP w lipcu nadal spadały produkcja oraz nowe zamówienia, jednak tempo obu spadków wyraźnie osłabło. Zamówienia eksportowe zmniejszyły się ósmy miesiąc z rzędu, ale w najwolniejszym tempie od stycznia. Jednocześnie firmy ograniczały zaległości produkcyjne, a zapasy wyrobów gotowych spadły najmocniej od lutego.
Pozytywnym sygnałem był pierwszy od kwietnia 2025 r. wzrost zatrudnienia, choć jego skala pozostała niewielka. Przedsiębiorstwa zwiększały liczbę pracowników w oczekiwaniu na wyższe potrzeby produkcyjne oraz w celu uzupełnienia wakatów. Jednocześnie trzeci miesiąc z rzędu ograniczano zakupy środków produkcji.
Ekonomiści zwrócili również uwagę na słabnącą presję kosztową. Ceny środków produkcji rosły w najwolniejszym tempie od lutego, a ceny wyrobów gotowych - od marca. Skróciły się także opóźnienia w dostawach, choć nadal utrzymywały się zakłócenia związane z niedoborami surowców.
Mimo utrzymującej się zmienności wskaźnika, przemysł wysyła coraz więcej sygnałów poprawy - ocenili ekonomiści. „Obraz płynący z PMI pozostaje przy tym słabszy niż w danych GUS. Naszą hipotezą z czego może to wynikać jest próba badawcza PMI, która może nie odzwierciedlać jeszcze w pełni zmian zachodzących w strukturze polskiego przetwórstwa, np. sektora obronnego” - dodano.
Ekonomiści ocenili, że poprawa oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących produkcji w perspektywie najbliższych 12 miesięcy jest pozytywnym sygnałem, ale poziom optymizmu pozostaje poniżej długoterminowej średniej.
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.