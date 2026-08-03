Forsal logo

Polski przemysł zaczyna wychodzić z dołka? PMI mocno odbił po czerwcowym załamaniu

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 10:55
Polski przemysł zaczyna wychodzić z dołka? PMI mocno odbił po czerwcowym załamaniu
Polski przemysł zaczyna wychodzić z dołka? PMI mocno odbił po czerwcowym załamaniu/Shutterstock
Polski przemysł wyraźnie poprawił wyniki po słabym czerwcu. Wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego wzrósł w lipcu do 49 pkt. z 46,1 pkt. miesiąc wcześniej – wynika z danych S&P Global. Choć indeks nadal wskazuje na lekkie pogorszenie koniunktury, tempo spadku produkcji i nowych zamówień wyraźnie wyhamowało, a firmy po raz pierwszy od 15 miesięcy zwiększyły zatrudnienie.

Polski przemysł łapie oddech

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lipcu wyniósł 49 pkt. wobec 46,1 pkt. przed miesiącem - podał w poniedziałek S&P Global.

Autorzy badania podają, że według lipcowych danych S&P Global dla polskiego sektora wytwórczego warunki biznesowe pogorszyły się znacznie wolniej niż w czerwcu.

„Produkcja i nowe zamówienia spadły w wolniejszym tempie, a poziom zatrudnienia wzrósł po raz pierwszy od 15 miesięcy. Presje inflacyjne dalej się zmniejszały wraz ze stopniową odbudową łańcuchów dostaw po zakłóceniach spowodowanych wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie” - wskazano.

Odbicie od najniższego poziomu od 11 miesięcy

Lipcowy indeks odbił się od najniższego poziomu od 11 miesięcy, odnotowanego w czerwcu, wciąż jednak sygnalizując niewielki spadek.

Z raportu wynika, że na wartość PMI wpłynęły wolniejsze spadki nowych zamówień, produkcji oraz zapasów zakupów, a także wzrost zatrudnienia.

Wolniejsze tempo spadku nowych zamówień

Raport pokazuje, że w lipcu spadły nowe zamówienia, kontynuując sekwencję spadkową rozpoczętą w kwietniu 2025.

Tempo spadku jednak znacznie wyhamowało i było łagodniejsze niż średnia z obecnej sekwencji” - podkreślono.

Nowe zamówienia eksportowe spadły ósmy miesiąc z rzędu, lecz w najwolniejszym tempie od stycznia.

Utrzymujący się spadek nowych zleceń, choć w wolniejszym tempie, doprowadził do dalszego obniżenia produkcji przemysłowej.

Niemniej jednak tempo tego spadku było znacznie łagodniejsze niż w czerwcu i ogólnie umiarkowane. Zaległości w pracy nadal malały, a zapasy wyrobów gotowych skurczyły się najbardziej od lutego” - dodano.

Zatrudnienie rośnie

Lipcowe dane wykazały z kolei wzrost poziomu zatrudnienia w polskim przemyśle po raz pierwszy od kwietnia 2025.

W przypadkach, gdy zatrudnienie wzrosło, odzwierciedlało to przewidywany wzrost zapotrzebowania na produkcję, potrzebę zwiększenia mocy produkcyjnych, rekrutację na konkretne stanowiska oraz lepszą dostępność siły roboczej.

„Wskaźnik PMI odzyskał większość strat poniesionych w czerwcu na początku drugiej połowy roku, głównie dzięki wolniejszym spadkom produkcji i nowych zamówień oraz dawno niewidzianemu wzrostowi zatrudnienia. Ogólne warunki prowadzenia działalności jednak nadal się pogarszały, a 12-miesięczne perspektywy pozostały stonowane, mimo poprawy od czerwca” - napisano w konkluzji do raportu.

Pozytywne sygnały

Jak wskazali ekonomiści PKO BP, mimo poprawy PMI pozostaje poniżej neutralnej granicy 50 pkt., sygnalizując 15. z rzędu miesiąc pogorszenia warunków prowadzenia działalności. Skala spadku aktywności była jednak już niewielka. Ich zdaniem w ostatnim okresie wskaźnik słabo odzwierciedla rzeczywiste tendencje w krajowym przetwórstwie, dlatego jego odczyty należy interpretować z ostrożnością.

Według PKO BP w lipcu nadal spadały produkcja oraz nowe zamówienia, jednak tempo obu spadków wyraźnie osłabło. Zamówienia eksportowe zmniejszyły się ósmy miesiąc z rzędu, ale w najwolniejszym tempie od stycznia. Jednocześnie firmy ograniczały zaległości produkcyjne, a zapasy wyrobów gotowych spadły najmocniej od lutego.

Pozytywnym sygnałem był pierwszy od kwietnia 2025 r. wzrost zatrudnienia, choć jego skala pozostała niewielka. Przedsiębiorstwa zwiększały liczbę pracowników w oczekiwaniu na wyższe potrzeby produkcyjne oraz w celu uzupełnienia wakatów. Jednocześnie trzeci miesiąc z rzędu ograniczano zakupy środków produkcji.

Ekonomiści zwrócili również uwagę na słabnącą presję kosztową. Ceny środków produkcji rosły w najwolniejszym tempie od lutego, a ceny wyrobów gotowych - od marca. Skróciły się także opóźnienia w dostawach, choć nadal utrzymywały się zakłócenia związane z niedoborami surowców.

Mimo utrzymującej się zmienności wskaźnika, przemysł wysyła coraz więcej sygnałów poprawy - ocenili ekonomiści. „Obraz płynący z PMI pozostaje przy tym słabszy niż w danych GUS. Naszą hipotezą z czego może to wynikać jest próba badawcza PMI, która może nie odzwierciedlać jeszcze w pełni zmian zachodzących w strukturze polskiego przetwórstwa, np. sektora obronnego” - dodano.

Ekonomiści ocenili, że poprawa oczekiwań przedsiębiorstw dotyczących produkcji w perspektywie najbliższych 12 miesięcy jest pozytywnym sygnałem, ale poziom optymizmu pozostaje poniżej długoterminowej średniej.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich »
Tematy: przemysłgospodarkawskaźnik PMI
Powiązane
euro, strefa euro
Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł w styczniu
Urząd pracy
Bezrobocie skoczyło we WSZYSTKICH województwach. W rejestrach 100 tys. osób więcej
Czy wyższa inflacja opóźni obniżki stóp procentowych? Ekspert wskazuje możliwy scenariusz
Czy wyższa inflacja opóźni obniżki stóp procentowych? Ekspert wskazuje możliwy scenariusz
Nie przegap
Wizualizacja myśliwca GCAP
Przyspiesza wyścig o myśliwiec VI generacji. Japonia naciska na partnerów z GCAP
Budowa trasy S19 - Via Carpatia
Szybka trasa na wschodzie. Gotowy nowy odcinek. Ale kierowcy utkną pod Białymstokiem
Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą
Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą
Jedna z wizualizacji F-47
Nawet najbliższy sojusznik USA nie chce F-47. Zapowiedział własny myśliwiec VI generacji
1200 złotych na ucznia w roku szkolnym 2026/2027. Te trzy świadczenia (300 zł, 800 zł, 100 zł) można łączyć
1200 złotych na ucznia w roku szkolnym 2026/2027. Te trzy świadczenia (300 zł, 800 zł, 100 zł) można łączyć
Największym wyzwaniem dla firm staje się dziś brak kompetencji
Największym wyzwaniem dla firm staje się dziś brak kompetencji
urlop
W sierpniu szykuje się dłuższy weekend. Dla tych pracowników 14 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy
Europa i Polska mają szansę zostać światowym liderem w AI. Przemysł potrzebuje naszych rozwiązań i pomysłów na zastosowanie sztucznej inteligencji.
Europa znalazła niszę w AI. Polska może na tym skorzystać rozwijając autorskie technologie dla przemysłu
Polecamy
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Rynek wtórny nieruchomości. Ofert sprzedaży mieszkań ubywa, a ceny rosną
Karta SIM, wymiana karty SIM w telefonie
Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy
Polski przemysł zaczyna wychodzić z dołka? PMI mocno odbił po czerwcowym załamaniu
Polski przemysł zaczyna wychodzić z dołka? PMI mocno odbił po czerwcowym załamaniu
służebność przesyłu, właściciel, przedsiębiorstwo, roszczenie, wynagrodzenia
Wynagrodzenie za słupy energetyczne na działce. Jednorazowo kilkaset tysięcy złotych
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Ceny mieszkań w lipcu zaskoczyły. W Warszawie pierwszy taki spadek od miesięcy
Kraj
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Nowy sondaż partyjny. KO ucieka rywalom? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił na scenie politycznej
Żłobek, opiekun żłobkowy
Nowe przywileje dla opiekunów dzieci do lat 3. Zniżki na przejazdy transportem publicznym, cyfrowa legitymacja opiekuna
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Starcie o polskie MiG-29. Kraj NATO stanął na drodze Ukrainy
Atak Rosji na Polskę ukraińskimi dronami. Z Kijowa płynie poważne ostrzeżenie
Atak Rosji na Polskę ukraińskimi dronami. Z Kijowa płynie poważne ostrzeżenie
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków
Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków. Na tej liście są 50-latkowie, 60-latkowie, a nawet kobiety
zasiedzenie, nabycie, nieruchomość, działka, własność
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
Karta SIM, wymiana karty SIM w telefonie
Masowa ucieczka od jednego operatora. Polacy przenieśli 740 tys. numerów w 6 miesięcy
służebność przesyłu, właściciel, przedsiębiorstwo, roszczenie, wynagrodzenia
Wynagrodzenie za słupy energetyczne na działce. Jednorazowo kilkaset tysięcy złotych
Świat
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Ukraińskie ataki rujnują rosyjski eksport. Moskwa szuka nowych szlaków morskich
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Europejski kraj wydłuża służbę wojskową. Teraz szkolenie będzie trwało nawet rok
Wizualizacja myśliwca GCAP
Przyspiesza wyścig o myśliwiec VI generacji. Japonia naciska na partnerów z GCAP
Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą
Nowa brygada szturmowa na Białorusi. Poruszenie przy granicy z Ukrainą
Jedna z wizualizacji F-47
Nawet najbliższy sojusznik USA nie chce F-47. Zapowiedział własny myśliwiec VI generacji
World leaders meet in Ankara for the NATO Summit
Rosja zapłaci Litwie za uszkodzenie ambasady w Kijowie? Stanowcze stanowisko litewskiego MSZ
Marco Rubio
Powrót do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą jest możliwy? Marco Rubio zabrał głos
Cyryl, Putin
Moskiewski sąd sięga po nieruchomości. Zaczyna obierać je jednemu związkowi wyznaniowemu
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj