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Gaz w magazynach UE poniżej pięcioletniej normy. Polska ma powód do zadowolenia

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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32 minut temu
Gaz w magazynach UE poniżej pięcioletniej normy. Polska ma powód do zadowolenia
Gaz w magazynach UE poniżej pięcioletniej normy. Polska ma powód do zadowolenia/Shutterstock
Poziom zapasów gazu ziemnego w magazynach Unii Europejskiej jest wyraźnie niższy niż średnia z ostatnich pięciu lat dla tego okresu. Obecnie unijne magazyny są wypełnione w 57,1 proc., podczas gdy historyczna średnia wynosi 73,5 proc. Polska znajduje się jednak w znacznie lepszej sytuacji – krajowe magazyny mają ponad 85 proc. wypełnienia.

Magazyny gazu w Europie nie są tak pełne jak zwykle

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 57,1 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 73,5 proc. W magazynach znajduje się obecnie 645,41TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. Jeśli chodzi o Polskę, to magazyny wypełnione są w ponad 85 proc.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 46,8 proc., a średnia 5-letnia to 71,6 proc. We Francji to 57,1 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 75,2 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 37,3 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 66,7 proc.

Te kraje są zabezpieczone przed zimą?

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 75,8 proc., w Austrii 60,9 proc., a w Hiszpanii 72,3 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 61 proc., a Czesi w 59,8 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 31,47 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 85,4 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 87 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: zapasy gazuenergetykasurowcemagazyny gazu
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