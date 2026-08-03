Urządzenie wodne do poboru wód podziemnych to studnia (kopana, wiercona, abisyńska) wspierana na powierzchni przez pompę (głębinową, ssącą lub ręczną) tłoczącą wodę. W przypadku gdy pobór wody przekracza określoną liczbę metrów sześciennych, wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne.

Zgłoszenie wodnoprawne

Zgłoszenie wodnoprawne nie jest wymagane m.in. na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m. Przez zwykłe korzystanie z wód rozumie się uprawnienie przysługujące właścicielowi gruntu, które służy zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub rolnego. Obejmuje limitowany pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do 5 m3 na dobę. Dla porównania czteroosobowa rodzina zużywa między 12 a 18 m3 wody miesięcznie.

Brak zgłoszenia wodnoprawnego wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty legalizacyjnej oraz administracyjnej kary pieniężnej za wykonanie urządzenia wodnego bez wymaganej zgody. Aktualnie jeśli ktoś nie ma zalegalizowanej studni, a dokonuje poboru wody ponad zwykłe korzystanie z wód, może ponieść wysoką karę pieniężna od 5 tys. nawet do 1 miliona złotych. Taka sytuacja może dotyczyć rolników którzy pobierają wodę na potrzeby prowadzonych przez siebie gospodarstw.

Zasady legalizacji istniejących studni

Legalizacji będą podlegały wyłącznie urządzenia wodne do poboru wód podziemnych wykonane przed wejściem w życie przepisów. Zwolnienie z konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej oraz poniesienia administracyjnej kary pieniężnej będzie dotyczyć właścicieli urządzeń wodnych którzy do 31 grudnia 2027 roku złożą kompletny wniosek o legalizację urządzenia. Należy to zrobić w nadzorze wodnym będącym terenową jednostką Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dopuszczalność legalizacji studni nie jest tożsame z akceptacją istniejącego stanu rzeczy. Studnia będzie musiała spełnić wymogi określone w przepisach w zakresie skali poboru wody, sposobu jej wykorzystywania, a także wpływu na dotychczasowe zasoby wodne. Przepisy mają na celu zgłoszenie istniejących ujęć i uporządkowania ich sytuacji.

Uregulowania o charakterze przejściowym przewidują zastosowanie nowych zasad do postępowań legalizacyjnych będących w toku, a także toczących się postępowań dotyczących administracyjnych kar pieniężnych nakładanych w związku z wykonaniem urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych bez wymaganej zgody.